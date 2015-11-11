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Nvidia'dan süper mobil bilgisayar

Beynimizin yapabildiği pek çok temel fonksiyonu bilgisayarlara aktarmayı tanımlayan makine öğrenme dili son dönemde oldukça popüler.Nvidia bu alana yönelik Jetson TX1 geliştirici kartını hazırladı.
3 yıl
9,3b
1
17
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia'dan süper mobil bilgisayar


Genelde ekran kartları ile tanıdığımız Nvidia, makine öğrenme sistemleri ve otomotiv sektörüne yönelik de önemli çalışmalar yapıyor. Firma makine öğrenme sistemlerinin gelişmesine katkı yapmak adına Jetson TX1 adında yeni bir geliştirici kartı duyurdu.

Nvidia yeni geliştirici kartını mobil süper bilgisayar olarak tanımlıyor zira geliştirici kartı 1 TFLOPS performans değerine ulaşabiliyor. Jetson TX1 geliştirici kartı ile birlikte makine öğrenme sistemleri üzerinde çalışan mühendislerin daha kısa sürede projelerini tamamlayabilmesi amaçlanıyor. 

Yıllardır bilgisayar sistemlerinin aynı insan beyni gibi nesneleri algılaması ve ayırt etmesi için yoğun çalışmalar yapılıyor. Makine öğrenme sistemi olarak da bilinen bu konsepte Nvidia büyük yatırımlar yapıyor. Makine öğrenme sistemleri sayesinde örneğin sürücüsüz araçlar daha gelişmiş yeteneklere sahip olabilecekler. Veya güvenlik kameralarının şüphelilerin yüzlerini anında ayırt edebilmesi, robotların kullanıcısına göre davranışlarını şekillendirebilmesi mümkün olacak. 

Jetson TX1 makine öğrenme sistemlerine yönelik ilk geliştirici kartı olmasıyla dikkat çekiyor. Cortex-A57 çekirdeklerinden güç alan kart 256 işlem birimli Maxwell mimarisine sahip GeForce grafik birimi barındırıyor. 4K video çözümü yapabilen kartta 4GB LPDDR4 RAM, 16GB depolama kapasitesi, çift anten dizilimli WiFi AC, Bluetooth 4.0, Gb Ethernet girişi, Tegra için Linux işletim sistemi şeklinde güçlü özellikleri mevcut. Kart 10Watt ısıl tasarım gücüne sahip. 

Nvidia, kartı için özel yazılım geliştirme araçları da hazırlamış. Makine öğrenme sistemlerine yönelik CUDA tabanlı cuDNN kütüphanesi, görsel bilişim için yine CUDA tabanlı VisionWorks aracı, OpenGL 4.5, OpenGL ES 3.1 ve Vulkan desteği bunlar arasında yer alıyor. Kart 16 Kasım itibariyle 599$ fiyat seviyesinden satışa çıkacak. Eğitim sektörüne yönelik 300$ indirim söz konusu. 1000 ve üzeri toplu siparişlerde de fiyat 299$ olacak.  

http://nvidianews.nvidia.com/news/tiny-nvidia-supercomputer-to-bring-artificial-intelligence-to-new-generation-of-autonomous-robots-and-drones Yorum Yaz
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Murmeko 3 yıl en beğenilen
Umutcan
TrMhMt Abi be ya bu kiraysisi acar mi?
Orjinal mi ?

yok crysis
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seveax 3 yıl
patren
kim bunu 1000 tane alsinki anlamadim

Otomobil firmaları okullar vs.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
fifa 16 açarsa tamam
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Emre-Dylan 3 yıl
Bi tane t800 yapıp bunu taksam mı napsam bilemedim...
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Jon SNOW 37 3 yıl
gta 5 açar mı abi
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LORDTEK 3 yıl
V4LKyR
İyiymiş ama Raspberry Pi 2 de iyidir.

Ben pek RPi2'den memnun değilim, almasaydım diyorum...
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Amd64x2 3 yıl LORDTEK
pololu.com/...
Orangutan SV-328 'i incelemiş miydiniz? Portable LCD ekranı, çok küçük boyutları ve özellikle sıralı 3 pin yapısı ile mükemmeldir, breadboard la falan uğraşmazsınız, sensör shield motor shield vs vs ek masraf ve kalabalığınız olmaz(dı).


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kadirirdem 3 yıl
Okullara vs alınır sunum vs icin kullanılır...
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Murmeko 3 yıl en beğenilen
Umutcan
TrMhMt Abi be ya bu kiraysisi acar mi?
Orjinal mi ?

yok crysis
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V4LKyR 3 yıl
İyiymiş ama Raspberry Pi 2 de iyidir.
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Elsa 3 yıl
Fallout 4 açar mı?
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ounomaus 3 yıl
çok ucuzmuş 300 usd geliştirici kartı mı olur gören diyecek üzerinde intel i3 falan işlemci var sanacak
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deoksiriboz1000 3 yıl
gta 5 i açar mıcılar gelir şimdi
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seveax 3 yıl
patren
kim bunu 1000 tane alsinki anlamadim

Otomobil firmaları okullar vs.
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Asus535 3 yıl
Terminator, gelecekten gelip bu kartı ve geliştiricilerini yok edecekmiş.
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