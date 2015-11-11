Nvidia'dan süper mobil bilgisayar





Genelde ekran kartları ile tanıdığımız Nvidia, makine öğrenme sistemleri ve otomotiv sektörüne yönelik de önemli çalışmalar yapıyor. Firma makine öğrenme sistemlerinin gelişmesine katkı yapmak adına Jetson TX1 adında yeni bir geliştirici kartı duyurdu.





Nvidia yeni geliştirici kartını mobil süper bilgisayar olarak tanımlıyor zira geliştirici kartı 1 TFLOPS performans değerine ulaşabiliyor. Jetson TX1 geliştirici kartı ile birlikte makine öğrenme sistemleri üzerinde çalışan mühendislerin daha kısa sürede projelerini tamamlayabilmesi amaçlanıyor.





Yıllardır bilgisayar sistemlerinin aynı insan beyni gibi nesneleri algılaması ve ayırt etmesi için yoğun çalışmalar yapılıyor. Makine öğrenme sistemi olarak da bilinen bu konsepte Nvidia büyük yatırımlar yapıyor. Makine öğrenme sistemleri sayesinde örneğin sürücüsüz araçlar daha gelişmiş yeteneklere sahip olabilecekler. Veya güvenlik kameralarının şüphelilerin yüzlerini anında ayırt edebilmesi, robotların kullanıcısına göre davranışlarını şekillendirebilmesi mümkün olacak.





Jetson TX1 makine öğrenme sistemlerine yönelik ilk geliştirici kartı olmasıyla dikkat çekiyor. Cortex-A57 çekirdeklerinden güç alan kart 256 işlem birimli Maxwell mimarisine sahip GeForce grafik birimi barındırıyor. 4K video çözümü yapabilen kartta 4GB LPDDR4 RAM, 16GB depolama kapasitesi, çift anten dizilimli WiFi AC, Bluetooth 4.0, Gb Ethernet girişi, Tegra için Linux işletim sistemi şeklinde güçlü özellikleri mevcut. Kart 10Watt ısıl tasarım gücüne sahip.





Nvidia, kartı için özel yazılım geliştirme araçları da hazırlamış. Makine öğrenme sistemlerine yönelik CUDA tabanlı cuDNN kütüphanesi, görsel bilişim için yine CUDA tabanlı VisionWorks aracı, OpenGL 4.5, OpenGL ES 3.1 ve Vulkan desteği bunlar arasında yer alıyor. Kart 16 Kasım itibariyle 599$ fiyat seviyesinden satışa çıkacak. Eğitim sektörüne yönelik 300$ indirim söz konusu. 1000 ve üzeri toplu siparişlerde de fiyat 299$ olacak.

http://nvidianews.nvidia.com/news/tiny-nvidia-supercomputer-to-bring-artificial-intelligence-to-new-generation-of-autonomous-robots-and-drones