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Nvidia'nın 169$'dan lanse ettiği Quadro 400, CAD/CAM uygulamalarında GTX 580'den 5 kata kadar daha hızlı

8 yıl
16,3b
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37
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 169$'dan lanse ettiği Quadro 400, CAD/CAM uygulamalarında GTX 580'den 5 kata kadar daha hızlı
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Çift grafik işlemcili yeni modeli GeForce GTX 590 ile gündemde olan Nvidia, Quadro serisi profesyonel ekran kartlarına yeni bir model daha ekliyor. Firma tarafından tanıtımı yapılan düşük maliyetli yeni Quadro 400, serinin giriş seviyesindeki temsilcisi olarak pazara sunuluyor. 169 dolar olarak açıklanan etiket fiyatıyla dikkat çeken kart, özel sürücüleri ve geniş yazılım desteği ile CAD/CAM uygulamalarında GeForce serisinin tek GPU'lu en hızlı modeli olan GeForce GTX 580'e kıyasla 5 kata kadar daha yüksek performans sunabiliyor.

Nvidia tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre Quadro 400, 64-bit bellek veri yolu desteğine, 512MB GDDR3 bellek kapasitesine ve 48x CUDA çekirdeğine (paralel işlem birimine) sahip. Düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen ve tek slot soğutucu tasarımıyla desteklenen profesyonel grafik kartının güç tüketimi ise 35 Watt. Her renk için 10-bit olmak üzere 30-bit renk motoruna sahip olan Quaro 400, görüntü aktarımı için DVI ve DisplayPort konenktörlerini kullanırken, 3DVision teknolojisine de destek sunuyor.

Nvidia'nın profesyoneller için hazırladığı düşük maliyetli yeni grafik çözümü Quadro 400, HP'nin Z400, Z600 ve Z800 ile birlikte Fujitsu'nun CELSIUS seisi iş istasyonlarıyla da tercih edilebilecek.

Nvidia'nın 169$'dan lanse ettiği Quadro 400, CAD/CAM uygulamalarında GTX 580'den 5 kata kadar daha hızlı
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DigitalWorld 8 yıl en beğenilen
Arkadaşlar bu kart oyunlar için değil. Oyunlarda GT430 dan bile geri kalır muhtemelen.


Kart donanım olarak çok zayıf aslında. Ama işte olay bu değil. Adamlar kartı değil yanındaki sürücüuü satıyorlar. Yoksa arkadaşın da dediği gibi GT 430se gibi bir kart bu.


DH de iyice paparazzi sitesine döndü. Çoluk cocuklara değil kitleye hitap önemli. Başlıkta merak uyandırmaya yönelik yazım var. İçerik te biraz öyle bir girişe sahip.

Onun dışında haber için teşekkürler. Uygun fiyatlı çözüm arayan profesyonellere iyi bir haber.


He bunun dışında farklı yollardan ucuz kartları da quadro seviyesine çevirmek mümkün tabi. Zaten AMD ve NVidia. Hatta özellikle NVidia şu profesyonel seri kartlar ile uğraştığından oyun dünyası kartlarına bir adam gibi sürücü çıkaramadı.
Ya da donanım için de geçerli olabilir.
Arkadaşlar bu kart oyunlar için değil. Oyunlarda GT430 dan bile geri kalır muhtemelen.Kart donanım olarak çok zayıf aslında. Ama işte ol...
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timramon 8 yıl
Donanım haberden quadro kartlar için de inceleme bekliyoruz. Çoğu kimse bu kartların ne olduğunu bilmiyor. Bu kartları ilk kez görenler var. Normal ekran kartlarıyla iş yapmaya çalışanların çözüm yolu bu kartlar belki. Çoğu insan da bu kartı alıp deneyecek bütçeye sahip değil (ben gibi). Yani almak isteyenler bile bu kartların performansından şüpheli. Oyun oyun oyun nereye kadar. İnsanlar bilgisayarında işler de yapıyor. Lütfen bir inceleme bekliyoruz. Bizi bu alanda da aydınlatınız.
Saygılar Sevgiler.
Donanım haberden quadro kartlar için de inceleme bekliyoruz. Çoğu kimse bu kartların ne olduğunu bilmiyor. Bu kartları ilk kez görenler var. Normal ekran kartla...
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DH Misafiri 8 yıl
Musakka adlı kişinin gösterdeği grafik şablonlar tam bir kandırmacadır,galiba arkadaş quadro ithalatçısı gibi.
şöyleki: Dikkat ederseniz,birbiriyle fiyat konusunda adeta uçurum gibi bir fark olan kartları karşılaştırmış,böyle karşılaştırma olmaz..Quadro nun en üst seviyelerini almış 2300-2500 $ gibi-350-400 %lık kartlarla karşılaştırmış
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musAKka 8 yıl
Evet Misafir, Quadro ithalatçısıyım, hatta işim gücüm yok kendim grafik falan hazırladım sizleri kandırmak için. Tüh, başaramamışım...

Neyse artık benchmarkların olduğu siteye şikayette bulunun.

hothardware.com/...
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atilgan26 8 yıl
atmayın lütfen. bende quadro 2000 var tek farkı 3 boyuttaki görselliği, İşlem kabiliyeti gtx 480 den çok düşük. Autocadde quadro 2000 yerine gtx 460 kullanmayı tercih ederim
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UzmaN345 8 yıl
nvidia kart satma politikası evde çalışmak için yeni bir pc toplucam mecbur GTX550 olsa bu karttan 8 kat daha iyi performans alır yazılım destegi olsa ama vermezler iyi varsın ATI GTX480 hala kullanıyorduk fiyatıda 1300tl satarlardı 6950 fiyatı 500tl kadar dustu daha nediyim
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Batuist 8 yıl
tam öğrenci işi olmuş.. bence çok güzel bir kart yapmışlar.. çok satar gibime geliyor..
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musAKka 8 yıl
Birkaç ay önceki bir yazım:

Quadro ile normal kartlar arasında 3D modellemede dağlar kadar fark vardır. AutoCAD, Catia, Solidworks, Maya gibi üç boyutlu modelleme ve render yazılımlarında rahatça gerçek zamanlı realistic visual çalışabilmeniz için profesyonel kart mecburidir.

GTX480 ve HD5970'in hallerini şu benchmark'larda görebilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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avb 8 yıl
Gpu renderda görmek lazım.Artık bundan sonra bu tarz kartların yada workstationların donanımhaberde incelemelerini görürsek çok mutlu olucaz.
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timramon 8 yıl

avb

Gpu renderda görmek lazım.Artık bundan sonra bu tarz kartların yada workstationların donanımhaberde incelemelerini görürsek çok mutlu olucaz.


Şahsen oyun oynayan biri değilim. Daha çok bana işimi hızlı ve rahat yaptıracak donanımlar alma peşindeyim. Ama bü tür donanımların incelemesini göremiyoruz ne yazık ki.
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DH Misafiri 8 yıl
Öte yandan forumlar ''quadro aldım ancak bir fark göremiyorum'' başlıklarıyla dolu. Ben açıkçası inanmıyorum her şartta aynı performansı vereceğenie.birtek nvidia diyor bu kartlar iyi diye. Cad tabanlılarda belki ancak maya 3dsmax gibi programların nisanda sürülecek yeni sürümleri nvidianın psyhx teknolojisini cuda çekirdeklerini kullanıyor. Üstelik maya yeni bir görüntüleme modu sunuyorki bu resmen bir oyun motoru gibi çalışıp gerçek zamanlı ambient occ,motion blur vs vermeye yarıyor. Demem o ki quadrolar burda fiyatlarına göre çok kötü bir seçim olacak. Ben quadrolar yerine gtx 590 tercih edicem. 1024 çekirdek 3 monitor desteği vb yeterli sebebler.
İşin saçma bi yanıda şu. Çoklu monitor tipinde en çok çalışmaya ihtiyaç duyanlar tasarımcılar. Ancak sözde tasarımcılar için hazırlanan quadrolar ancak iki monitor destekli. Sli yapsanız bile kartın birini sadece 3. monitoru desteklesin diye takıyorsunuz ki buda performansa zerre yardım etmiyor uygulamalarda.
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timramon 8 yıl

DH Misafiri

Öte yandan forumlar ''quadro aldım ancak bir fark göremiyorum'' başlıklarıyla dolu. Ben açıkçası inanmıyorum her şartta aynı performansı vereceğenie.birtek nvidia diyor bu kartlar iyi diye. Cad tabanlılarda belki ancak maya 3dsmax gibi programların nisanda sürülecek yeni sürümleri nvidianın psyhx teknolojisini cuda çekirdeklerini kullanıyor. Üstelik maya yeni bir görüntüleme modu sunuyorki bu resmen bir oyun motoru gibi çalışıp gerçek zamanlı ambient occ,motion blur vs vermeye yarıyor. Demem o ki quadrolar burda fiyatlarına göre çok kötü bir seçim olacak. Ben quadrolar yerine gtx 590 tercih edicem. 1024 çekirdek 3 monitor desteği vb yeterli sebebler.
İşin saçma bi yanıda şu. Çoklu monitor tipinde en çok çalışmaya ihtiyaç duyanlar tasarımcılar. Ancak sözde tasarımcılar için hazırlanan quadrolar ancak iki monitor destekli. Sli yapsanız bile kartın birini sadece 3. monitoru desteklesin diye takıyorsunuz ki buda performansa zerre yardım etmiyor uygulamalarda.


Bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Kart cidden 3 mönitör desteklemiyorsa çok saçma. Bu kartları alıcak bütçeye sahip olanlar zaten 3 mönitör almıştır. Kartın tanıtım sayfalarında birçok markanın destek verdiği söyleniyor ama ne kadar doğru orasını bilemicem. İlk önce NVIDIA onlara destek çıktıysa .D Onlarda NVIDIA ya zaten destek çıkar .D

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timramon 8 yıl
Donanım haberden quadro kartlar için de inceleme bekliyoruz. Çoğu kimse bu kartların ne olduğunu bilmiyor. Bu kartları ilk kez görenler var. Normal ekran kartlarıyla iş yapmaya çalışanların çözüm yolu bu kartlar belki. Çoğu insan da bu kartı alıp deneyecek bütçeye sahip değil (ben gibi). Yani almak isteyenler bile bu kartların performansından şüpheli. Oyun oyun oyun nereye kadar. İnsanlar bilgisayarında işler de yapıyor. Lütfen bir inceleme bekliyoruz. Bizi bu alanda da aydınlatınız.
Saygılar Sevgiler.
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NecroCyber-777 8 yıl
offf crysis 2 500 fps alırım bununla:P
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ghost recon advanced 8 yıl
eğer böyle bişi olursa 590 lar hiç satılmaz herkez gider bu modeli alır
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LauterLust 8 yıl
Çizimciler için kart bu, oyunda pek bişey elde edilmez dudak uçuklatıcı şekilde. Trye geldiğinde 169 dolar olur toplamda 269 dolar, pek fazla heveslenmemek gerek :)
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V4LKyR 8 yıl
Denilemez.
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