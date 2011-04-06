Nvidia'nın 169$'dan lanse ettiği Quadro 400, CAD/CAM uygulamalarında GTX 580'den 5 kata kadar daha hızlı

Çift grafik işlemcili yeni modeli GeForce GTX 590 ile gündemde olan Nvidia, Quadro serisi profesyonel ekran kartlarına yeni bir model daha ekliyor. Firma tarafından tanıtımı yapılan düşük maliyetli yeni Quadro 400, serinin giriş seviyesindeki temsilcisi olarak pazara sunuluyor. 169 dolar olarak açıklanan etiket fiyatıyla dikkat çeken kart, özel sürücüleri ve geniş yazılım desteği ile CAD/CAM uygulamalarında GeForce serisinin tek GPU'lu en hızlı modeli olan GeForce GTX 580'e kıyasla 5 kata kadar daha yüksek performans sunabiliyor.

Nvidia tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre Quadro 400, 64-bit bellek veri yolu desteğine, 512MB GDDR3 bellek kapasitesine ve 48x CUDA çekirdeğine (paralel işlem birimine) sahip. Düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen ve tek slot soğutucu tasarımıyla desteklenen profesyonel grafik kartının güç tüketimi ise 35 Watt. Her renk için 10-bit olmak üzere 30-bit renk motoruna sahip olan Quaro 400, görüntü aktarımı için DVI ve DisplayPort konenktörlerini kullanırken, 3DVision teknolojisine de destek sunuyor.

Nvidia'nın profesyoneller için hazırladığı düşük maliyetli yeni grafik çözümü Quadro 400, HP'nin Z400, Z600 ve Z800 ile birlikte Fujitsu'nun CELSIUS seisi iş istasyonlarıyla da tercih edilebilecek.