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Nvidia'nın GF104 kodlu yeni Fermi GPU'su gün ışığına çıktı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın, GeForce GTX 460 modelinde kullanacağı GF104 GPU'su gün ışığına çıktı. İlk defa görüntülenen GF104 GPU'sunun, GeForce GTX 465, GTX 470 ve GTX 480 modellerinde kullanılan GF100 GPU'sunun %60'ı kadar büyük olduğu belirtilirken, görselin A1 revizyonlu ilk örneklerden birine ait olduğuna dikkat çekiliyor.

GF100 ile kıyaslandığında daha yüksek üretim verimliliğine ve daha düşük üretim maliyetlerine sahip olacağı belirtilen GF104 GPU'su ilk defa GeForce GTX 460 ile lanse edilecek. 192-Bit bellek veri yolu desteğine, 768MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip olacak GeForce GTX 460, GF104 tabanlı tek model olmayabilir.

Son günlerde sık sık gündeme gelen yeni bir bilgiye göre GeForce gtx 460 modelinde kırpılmış bir versiyonunu göreceğimiz GF104 GPU'sunun tam kapasiteli versiyonu ise muhtemelen GeForce GTX 475 ile karşımıza çıkacak. Zira iddia edilen bilgilere göre, GeForce GTX 475, 256-bit bellek veri yoluna ve 384x paralel işlem birimine sahip olacak.


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napolyon94 8 yıl
Yav giriş seviyesi kartları ne zaman gelcek nvidia da
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Man From Atlantis 8 yıl
ağustosta gelcekler..
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semih22 8 yıl
işte oldu şimdi 8800 GT ile yaptığı çıkışı belki bununla yapabilir nvidia
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vidoko 8 yıl
yapabilir doğru söylüyorsun az elektrik ..düşük fiyat yüksek performans , ama nvidia ata düşük fiyat birazz uzak gibi
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vidoko 8 yıl
manda gözü güzel bir terim:))
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ilkerinanç 8 yıl
yüzde 60 büyük derken eskisinin yüzde 160 kadar büyüklüktemi yoksa yüzde 60 a küçülmüş halimi?
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Batuist 8 yıl
çeşitlilik olması açısından güzel bir gelişme...
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namigencan 8 yıl
fiyatları düşürsünler bir de nerede bunlar artık görmek istiyoruz.
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CeFurkan 8 yıl
çok bomba olarak gelebilir bu gpuya sahip modeller

bakalim nasil olacak
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renklem 8 yıl
Gtx 480'lerin gpu'sunda revizyona gidilecek mi?
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MÇKR_06 8 yıl
rekabet için iyi gelişmeler
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Master_Evil 8 yıl
güzel, ilerlesinler
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