Nvidia'nın GF104 kodlu yeni Fermi GPU'su gün ışığına çıktı

Nvidia'nın, GeForce GTX 460 modelinde kullanacağı GF104 GPU'su gün ışığına çıktı. İlk defa görüntülenen GF104 GPU'sunun, GeForce GTX 465, GTX 470 ve GTX 480 modellerinde kullanılan GF100 GPU'sunun %60'ı kadar büyük olduğu belirtilirken, görselin A1 revizyonlu ilk örneklerden birine ait olduğuna dikkat çekiliyor.

GF100 ile kıyaslandığında daha yüksek üretim verimliliğine ve daha düşük üretim maliyetlerine sahip olacağı belirtilen GF104 GPU'su ilk defa GeForce GTX 460 ile lanse edilecek. 192-Bit bellek veri yolu desteğine, 768MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip olacak GeForce GTX 460, GF104 tabanlı tek model olmayabilir.

Son günlerde sık sık gündeme gelen yeni bir bilgiye göre GeForce gtx 460 modelinde kırpılmış bir versiyonunu göreceğimiz GF104 GPU'sunun tam kapasiteli versiyonu ise muhtemelen GeForce GTX 475 ile karşımıza çıkacak. Zira iddia edilen bilgilere göre, GeForce GTX 475, 256-bit bellek veri yoluna ve 384x paralel işlem birimine sahip olacak.