Nvidia'nın GF108 kodlu yeni Fermi GPU'su gün ışığına çıktı

GF106 kodlu yeni Fermi grafik yongasının güç verdiği GeForce GTS 450 modelini Eylül ayına erteleyen Nvidia, DirectX 11 destekli giriş seviyesi ekran kartları için GF108 GPU'sunu hazırlıyor. Gün ışığına çıkan yeni bir görsele göre, Nvidia'nın GF108 GPU'su 127mm2 zar alanı ile AMD-ATi'nin aynı segmentte yer alan Redwood GPU'sundan %23 daha büyük. Üretim maliyetlerinden ötürü ağırlıklı olarak GDDR3 bellek yongalarıyla kullanılacak GF108 tabanlı ekran kartları, Radeon HD 5500/5600 serisine rakip olacaklar.

100 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunulması beklenen GF108 tabanlı yeni ekran kartlarının, Nvidia'nın güncel ürün gamında yer alan GeForce GT 240 ve altında yer alan modellerin yerini alacaklar.