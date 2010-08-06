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Nvidia'nın GF108 kodlu yeni Fermi GPU'su gün ışığına çıktı

8 yıl
15,1b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GF106 kodlu yeni Fermi grafik yongasının güç verdiği GeForce GTS 450 modelini Eylül ayına erteleyen Nvidia, DirectX 11 destekli giriş seviyesi ekran kartları için GF108 GPU'sunu hazırlıyor. Gün ışığına çıkan yeni bir görsele göre, Nvidia'nın GF108 GPU'su 127mm2 zar alanı ile AMD-ATi'nin aynı segmentte yer alan Redwood GPU'sundan %23 daha büyük. Üretim maliyetlerinden ötürü ağırlıklı olarak GDDR3 bellek yongalarıyla kullanılacak GF108 tabanlı ekran kartları, Radeon HD 5500/5600 serisine rakip olacaklar.

100 dolar civarında bir fiyatlandırma ile sunulması beklenen GF108 tabanlı yeni ekran kartlarının, Nvidia'nın güncel ürün gamında yer alan GeForce GT 240 ve altında yer alan modellerin yerini alacaklar.


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ayzer 8 yıl
ati 2.seriyi çıkaracak
nvidia kıytırık kartlarını bile 3 ay sonra yaygınlaştıracak
sonrada kalkıp rekabet kızışacak deniliyor? kimkimi kandırıyor yaaa
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M@U 8 yıl
Nvidia belki de büyük bir reklam ve pazarlama kampanyası yapmak için orta sınıf gf106'ların çıkışını ertelemiştir. Yaz aylarında zaten tatilde millet. Kart satışı az. Ancak okula dönüş döneminde orta ve alt seviye kartlar oldukça fazla satacaktır. Tam bu sırada 3-4 kartı birden tanıtıp, piyasaya sürerse Nvidia, satış rakamları yüksek olabilir. Gerçi bu saatten sonra yüksek satış rakamlarına ulaşması da g400 serisini başarıya ulaştırmaz ama Nvidia günü kurtarabilir. Az da olsa pazar payındaki düşüşü engelleyebilir. Tabi tüm bunlar olurken Ati'nin hd6000 serisinin ne zaman ve nasıl geleceği de önemli. Bu yıl sonu biraz hareket gelsin artık. Nvidia'nın durgunluğu 1,5 yıldır piyasayı mahvediyor.
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showstopper41 8 yıl
Dedicated physx kartı performanslarını merak ediyorum. Çıkış tarihleri hakkında bir bilgi var mı?
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atyay 8 yıl

M@U

Nvidia belki de büyük bir reklam ve pazarlama kampanyası yapmak için orta sınıf gf106'ların çıkışını ertelemiştir. Yaz aylarında zaten tatilde millet. Kart satışı az. Ancak okula dönüş döneminde orta ve alt seviye kartlar oldukça fazla satacaktır. Tam bu sırada 3-4 kartı birden tanıtıp, piyasaya sürerse Nvidia, satış rakamları yüksek olabilir. Gerçi bu saatten sonra yüksek satış rakamlarına ulaşması da g400 serisini başarıya ulaştırmaz ama Nvidia günü kurtarabilir. Az da olsa pazar payındaki düşüşü engelleyebilir. Tabi tüm bunlar olurken Ati'nin hd6000 serisinin ne zaman ve nasıl geleceği de önemli. Bu yıl sonu biraz hareket gelsin artık. Nvidia'nın durgunluğu 1,5 yıldır piyasayı mahvediyor.

sanırım ati de giriş seviyesi 6000 serisini aynı dönemde çıkarmayı planlıyo,güzelbi kapışma görücekmişiz gibi bi his var niyese içimde
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mehmetgirgin 8 yıl
ne zaman çıkacak kartlar
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KANUNI61 8 yıl
yaw bunlar gün ışığına cıkınca bozuluyor sonra cıkarmıyorlar :)) ölü doğuyor sonra
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mayor 8 yıl
bunu gtx 460 ın yanına phsyx kartı olarak iyi gider.. bnce tabi
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Batuist 8 yıl
umarım performans çıtasını yükseltmişlerdir.. yoksa aynı performansı veren farklı bir kart yapmanın bana göre pek bir artısı yok...
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heatblast 8 yıl
bakalım performansı nasıl olacak
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Man From Atlantis 8 yıl
kartta kullanılan bellek çipleri, 2gbit ddr3 800Mhz 16bit..
yani 4 tanesiyle 1 gb kapasiteli 64 bit veriyoluna sahip olursunuz.. datasheet'ine bakılırsa 2gblık modelmiş, yani kartın arkasında 4 modül daha var ve toplam 128 bit olduğunu görürüz.. 128 bit 1600mhz ddr3 bir kartla anca 5500 serisine rakip olabilir gibi duruyor.. bu dediklerim bu yukardaki resim için geçerli tabi, ddr5li versiyonları da olabilir..

hynix.com/...
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eulogy 8 yıl
Mesajımın 2 altında yazan * man from atlantis isimli arkadaş fikrimi değiştirdi. Ona katılıyorum.

Sakin olun düzeltildi
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