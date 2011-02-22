Nvidia'nın Optimus teknolojisine rakip geldi; Lucid, Virtu teknolojisini anakart üreticilerine sağlamaya başladı

Yatırımcıları arasında Intel'in de yer aldığı İsrail merkezli teknoloji firması LucidLogix, ilk tanıtımını iki ay önce yaptığı Virtu isimli GPU Sanallaştırma uygulamasını anakart üreticilerine sağlamaya başladı. AMD (ATi) ve Nvidia ekran kartlarının birlikte çalışmasını sağlayan Hydra teknolojisiyle nam salan LucidLogix firması, Virtu ile Nvidia'nın Optimus teknolojisine rakip olmaya hazırlanıyor. Bilindiği gibi Optimus teknolojisi ile Nvidia, entegre grafik özelliğine sahip işlemcilerin kullanıldığı sistemlerde kullanılan uygulamanın ihtiyacına göre örneğin internette geziniyor, elektronik postalarını okuyarsanız düşük güç tüketimli entegre grafik birimini çalıştırırken, HD video veya oyun gibi uygulamalarda ise yüksek performans Nvidia GPU'sunu geçiş yapıyordu. Nvidia tarafından geliştirilen bu teknoloji doğal olarak sadece Nvidia çözümlerinde çalışıyordu ancak LucidLogix'in yazılım tabanlı Virtu teknolojisi hem Nvidia hem de AMD'nin GPU'ları ile kullanılabiliyor.

Intel'in Sandy Bridge platformu için geliştirilen bu teknolojiden faydalanabilmek için sadece tek bir gereksinim bulunuyor; üzerinde görüntü aktarım portu (DVI, HDMI vb.) bulunan bir anakart kullanmak. Intel'in Sandy Bridge çipsetleri dikkate alındığında, FDI yani Esnek Görüntü Arabirimine destek veren yonga setlerinin görüntü aktarım portuna sahip olduğunu görüyoruz ki bu çipsetler arasında P67 bulunmuyor. Bu gereksinim önemli çünkü, entegre grafik birimi devreye girdiğinde çalışmanın devam edebilmesi için görüntü aktarımının sürmesi gerekiyor ve ancak FDI teknolojisine sahip çipsetlerde (H67 gibi) mümkün kılınıyor. Optimus teknolojisi ile benzer şekilde uygulama türüne göre entegre veya ayrık GPU'lar arasıda geçiş yapılmasına olanak taıyan Virtu yazılımı şu an için RC (Release Candidate) yani Sürüm Adayı aşamasında. LucidLogix tarafından sağlanan yazılım, anakart üreticileri tarafından test edilirken, dileyen üreticilerin kutu içeriğine bu yazılımı ekleyebileceği de belirtiliyor.

LucidLogix firmasının kurucusu ve başkanu Offir Remez konuyla ilgili açıklamasında; "Basit bir yazılım çözümü, Virtu verimliliğe göre uygun fiyatlı, karşılığını büyük veren bir teknolojidir. Virtu anakart sahipleri için kullanışlılık ve güç tüketim sorunlarını çözüyor ve OEM üreticilerine video ve 3D grafik yeteneklerinden ödün vermeden bunu gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. LucidLogix, anakart üreticilerinin ikinci çeyrekte Virtu teknolojisiyle donatılmış çözümler sunmasını umuyor. Hydra teknolojisinde firmanın ilk iş ortağı olan MSI'ın bu yönde bir adım atması beklenirken, somut gelişmelerin CeBIT 2011 Fuarı'nda ortaya çıkması bekleniyor.