Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 9 serisi en net haliyle görüntülendi: Tamamen yenileniyor

    Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro'nun tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı. CAD görüntüleri, amiral gemisi telefonların tasarımına ışık tutuyor. İşte karşınızda Pixel...
    Google Pixel 9 serisi en net haliyle görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bir süredir gündemde olan Google Pixel 9 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Pixel 9 ve 9 Pro, selefine kıyasla önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise akıllı telefonların tasarımını gösteren yeni CAD görüntüleri ortaya çıktı.

    Pixel 9 en net haliyle görüntülendi

    Paylaşılan görüntülere göre Pixel 9, bir önceki model Pixel 8'den farklı olarak arka bölümde üç kamera sensörüne sahip olacak. Bunlardan biri ise, periskop yakılaştırma lensi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Pixel 8 serisinde gördüğümüz kavisli tasarım artık yok. Cihazın çevresinde iPhone benzeri düz hatlara yer verilmiş.

    Google Pixel 9 serisi en net haliyle görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Kaynağa göre Pixel 9, 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (kamera çıkıntısız), Pixel 9 Pro ise 162,7 x 76,6 x 8,5 mm boyutlarında olacak. Bu da önceki modele kıyasla daha uzun, daha geniş ve daha ince bir telefona işaret ediyor. Kaçıranlar için Pixel 8 ve 8 Pro, sırasıyla 150.5 x 70.8 x 8.9 mm ve 162.6 x 76.5 x 8.8 mm ölçülerinde tanıtılmıştı.

    Çerçevenin sağ bölümünde ise, güç ve ses düğmeleri bulunuyor. Ayrıca hem sol hem de alt çerçevede USB-C bağlantı noktası, kamera bölümünde ise üçlü bir kurulum tercih edilmiş.

    Google Pixel 9 ve 9 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak her iki modelin de Tensor G4 SoC ile donatılacağından sizler bahsetmiştik. Hatta Google'ın dökümhane ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Bu noktada Exynos 2400'ün performansını düşünürsek, beklenenden daha iyi sonuçlar ile karşılaşabiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    golf 4 otomatik şanzıman total benzin kalitesi mewing işe yarıyor mu nietzsche okuma sırası nintendo switch kırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız