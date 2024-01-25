Google Pixel 9 serisi en net haliyle görüntülendi: Tamamen yenileniyor

Tam Boyutta Gör Bir süredir gündemde olan Google Pixel 9 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Pixel 9 ve 9 Pro, selefine kıyasla önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz saatlerde ise akıllı telefonların tasarımını gösteren yeni CAD görüntüleri ortaya çıktı.

Pixel 9 en net haliyle görüntülendi

Paylaşılan görüntülere göre Pixel 9, bir önceki model Pixel 8'den farklı olarak arka bölümde üç kamera sensörüne sahip olacak. Bunlardan biri ise, periskop yakılaştırma lensi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Pixel 8 serisinde gördüğümüz kavisli tasarım artık yok. Cihazın çevresinde iPhone benzeri düz hatlara yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Kaynağa göre Pixel 9, 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (kamera çıkıntısız), Pixel 9 Pro ise 162,7 x 76,6 x 8,5 mm boyutlarında olacak. Bu da önceki modele kıyasla daha uzun, daha geniş ve daha ince bir telefona işaret ediyor. Kaçıranlar için Pixel 8 ve 8 Pro, sırasıyla 150.5 x 70.8 x 8.9 mm ve 162.6 x 76.5 x 8.8 mm ölçülerinde tanıtılmıştı.

Çerçevenin sağ bölümünde ise, güç ve ses düğmeleri bulunuyor. Ayrıca hem sol hem de alt çerçevede USB-C bağlantı noktası, kamera bölümünde ise üçlü bir kurulum tercih edilmiş.

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Google Pixel 9 ve 9 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak her iki modelin de Tensor G4 SoC ile donatılacağından sizler bahsetmiştik. Hatta Google'ın dökümhane ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Bu noktada Exynos 2400'ün performansını düşünürsek, beklenenden daha iyi sonuçlar ile karşılaşabiliriz.

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Google Pixel 9 serisi en net haliyle görüntülendi! İşte tasarımı