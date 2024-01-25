Google Pixel 9 serisi en net haliyle görüntülendi: Tamamen yenileniyor

Pixel 9 en net haliyle görüntülendi
Paylaşılan görüntülere göre Pixel 9, bir önceki model Pixel 8'den farklı olarak arka bölümde üç kamera sensörüne sahip olacak. Bunlardan biri ise, periskop yakılaştırma lensi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Pixel 8 serisinde gördüğümüz kavisli tasarım artık yok. Cihazın çevresinde iPhone benzeri düz hatlara yer verilmiş.
Çerçevenin sağ bölümünde ise, güç ve ses düğmeleri bulunuyor. Ayrıca hem sol hem de alt çerçevede USB-C bağlantı noktası, kamera bölümünde ise üçlü bir kurulum tercih edilmiş.
Google Pixel 9 ve 9 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak her iki modelin de Tensor G4 SoC ile donatılacağından sizler bahsetmiştik. Hatta Google'ın dökümhane ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Bu noktada Exynos 2400'ün performansını düşünürsek, beklenenden daha iyi sonuçlar ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.