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Nvidia'nın resmi CUDA yol haritasına göre 28nm GPU'lar 2012'de gelecek

7 yıl
21,1b
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22
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ve Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarına yönelik çalışmaları sürüyor. Son gelen bilgilere göre AMD'nin Southern Islands serisi yeni nesil grafik işlemcileri ve bu yongaları kullanan Radeon HD 7000 serisi ekran kartları, en iyi ihtimalle Eylül ayı olmak üzere yıl sonuna pazara sunulmuş olacak. Nvidia tarafında ise işler biraz daha karışık zira Kepler serisi 28nm GPU'ların önümüzdeki yıla ertelendiği iddiaları resmi dökümanla da desteklenmiş durumda. Nvidia'nın, Uluslarası Süperbilgisayar Konferansı'nda yayınladığı "CUDA Mimarisi Yol Haritası"na göre Kepler tabanlı yeni GPU'lar 2012'ye kalmış durumda.

Daha önceki haberlerimizde Nvidia cephesinde öne sürülen erteleme iddialarının TSMC ile ilgili olduğunu ve Tayvanlı firmanın verimlilik sıkıntıları çektiğinden bahsetmiştik. Nvidia'nın haberimize konu olan yol haritasının sadece Tesla tabanlı grafik işlem birimlerini mi içerdiği yoksa GeForce serisi ekran kartlarını da mı kapsadığı henüz bilinmiyor ancak her koşulda, 28nm GPU'ların gecikeceği yönündeki iddiaları güçlendiren bir detay olarak göze çarptığını söylenebiliriz. Nvidia'nın aksine AMD cephesinde ise herhangi bir gecikmeden bahsedilmiyor ancak TSMC kaynaklı olası bir verimlilik problemenin AMD'yi de etkilemesi bekleniyor.

Nvidia cephesinden gelen bilgilere göre, Kepler mimarisini baz alan 28nm GPU'lar, Fermi tabanlı çözümerlere göre çift hassasiyetli 64-bit kayar nokta uygulamalarında 3-4 kat daha iyi performans/watt değeri sunacak.

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KatanaHero 7 yıl en beğenilen
Hardware aldı başını gidiyor ancak software yerinde sayıyor. Bu konuya birileri el atmalı.
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setek01 7 yıl
M@U

Haber başlığı yanlış. Çizelgede verilen tek bilgi Kepler mimarinin 2012de sunulacağı. 28nm ile üretilen gpulardan bahsedilmiyor.


fudzilla.com/...

Buradan ne anlamam lazım? Ayrıca bir 28nm mi olacak? Eğer 28nm yetişmeyecekse 40nm kepler mi olacak. 28nm ve kepler birlikte aynı cümle içinde kullanılmalı mıdır? Yoksa benim bugüne kadar bildiğim ya da okuduklarıma göre bildiğimi zannettiğim 28nm kepler 2012, 22nm Maxvell 2013 programı vardı. Tamam gecikme olurda; 2012'de kepler mi gelecek 28nm mi gelecek hiçbiri mi gelmeyecek? Eğer sizin mesajınızdan çıkardığım manaya göre kepler ve 28nm ayrı tasarımlar ise...
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Randeas 7 yıl
İkinci bir fermi vakası daha . AMD eylül - ekim gibi 7xxx serisini sürüp piyasanın tozunu dumanına katacak, nvidia' da 5 ay sonra havasını alacak.
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M@U 7 yıl

setek01

M@U

Haber başlığı yanlış. Çizelgede verilen tek bilgi Kepler mimarinin 2012de sunulacağı. 28nm ile üretilen gpulardan bahsedilmiyor.


fudzilla.com/...

Buradan ne anlamam lazım? Ayrıca bir 28nm mi olacak? Eğer 28nm yetişmeyecekse 40nm kepler mi olacak. 28nm ve kepler birlikte aynı cümle içinde kullanılmalı mıdır? Yoksa benim bugüne kadar bildiğim ya da okuduklarıma göre bildiğimi zannettiğim 28nm kepler 2012, 22nm Maxvell 2013 programı vardı. Tamam gecikme olurda; 2012'de kepler mi gelecek 28nm mi gelecek hiçbiri mi gelmeyecek? Eğer sizin mesajınızdan çıkardığım manaya göre kepler ve 28nm ayrı tasarımlar ise...


Eğer özel bir durum yoksa Kepler'den önce 28nm Fermi'lerin gelmesi söz konusu. En başından (duyurulduğundan) beri Kepler mimarisinin 2012'de geleceği ortadaydı. 2011 gibi bir şey zaten söz konusu değildi. O nedenle 2011 sonunda çıkması beklenen yeni seride Fermi mimarisi kullanılacaktı. Bence hâlâ öyle.

Eski çizelgede 2007:Tesla, 2009:Fermi, 2011:Kepler, 2013:Maxwell olarak görünüyordu. Ama ne Tesla 2007'de sunulmuştu, ne de Fermi 2009'da. Doğal olarak Kepler de 2011'de sunulmayacaktı. Şimdi Nvidia eski çizelgeyi bir yıl kaydırmış ve doğru tarihleri vermiş. Bu da haber yapılmış. Bu durumun haber yapılması bile bana gereksiz geliyor ama bir de haberde 28nm gpu'lar 2012'de gelecek diye başlık atılmış. O çizelgede 28nm'den bahsedilmemiş ki. Kepler zaten 28nm'de gelmek zorunda. Orası tamam ama Kepler'den önce büyük ihtimalle güncel Fermi mimarili gpu'lar göreceğiz. Nvidia 2. kez hem nanometrik küçülmeyi hem de mimariyi yenilemeyi aynı anda yapmaz. Yani bu hatayı üst üste iki kez yapmaz. Yaparsa zaten masaüstü gpu'ları umursamıyor demektir. Tabi bir de Fermi'ye 1-2 ufak güncelleme yapıp Kepler diye tanıtma olasılığı var ki bu bana göre en kötüsü.
1 Yanıt Yanıtla
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M@U 7 yıl
Haber başlığı yanlış. Çizelgede verilen tek bilgi Kepler mimarinin 2012'de sunulacağı. 28nm ile üretilen gpu'lardan bahsedilmiyor.
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yelkowan 7 yıl
M@U

Haber başlığı yanlış. Çizelgede verilen tek bilgi Kepler mimarinin 2012'de sunulacağı. 28nm ile üretilen gpu'lardan bahsedilmiyor.
Ben de bunu soracaktım keplere geçmeden önce 28nm fermiler
gelmeyecek miydi zaten?
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Rock_Rage 7 yıl
Man From Atlantis
son gelen haberler ışığında ben AMDnin de 28nm kartları erken sürebileceğini düşünmüyorum.. TSMCnin toplam satışında 28nmnin %2-3 pay alması bekleniyor bu sene için.. bunun da çok büyük bir kısmı Apple tarafından alınmış durumda.. -geriye kalan ufak miktarla arzı karşılayamayacak ve gereksiz yere 6900 serisinin fiyatlarını kırmak zorunda kalacaktır.. -AMD zaten dünyanın en hızlı kartına sahip şuan -nVidianın 2012den önce kart çıkarması oldukça düşük ihtimal.. gelse gelse 4770 gibi bir kart gelebilir 4. çeyrekte.. 5800 zamanı gibi düşünmemek lazım; 40nm kartlar çoktan piyasada yer alıyordu, şuan 28nmden eser yok piyasada..

Bildigim kadarı ile amd 28nm için Global Foundry tesislerinde uretim yapacak oyuzden tsmc de yogunluk olmaması beklenebilir.
SAYGILARLA
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Man From Atlantis 7 yıl
son gelen haberler ışığında ben AMD'nin de 28nm kartları erken sürebileceğini düşünmüyorum.. TSMC'nin toplam satışında 28nm'nin %2-3 pay alması bekleniyor bu sene için.. bunun da çok büyük bir kısmı Apple tarafından alınmış durumda..
-geriye kalan ufak miktarla arzı karşılayamayacak ve gereksiz yere 6900 serisinin fiyatlarını kırmak zorunda kalacaktır..
-AMD zaten dünyanın en hızlı kartına sahip şuan
-nVidia'nın 2012'den önce kart çıkarması oldukça düşük ihtimal..

gelse gelse 4770 gibi bir kart gelebilir 4. çeyrekte..
5800 zamanı gibi düşünmemek lazım; 40nm kartlar çoktan piyasada yer alıyordu, şuan 28nm'den eser yok piyasada..
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KatanaHero 7 yıl en beğenilen
Hardware aldı başını gidiyor ancak software yerinde sayıyor. Bu konuya birileri el atmalı.
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