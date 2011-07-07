Nvidia'nın resmi CUDA yol haritasına göre 28nm GPU'lar 2012'de gelecek

AMD ve Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarına yönelik çalışmaları sürüyor. Son gelen bilgilere göre AMD'nin Southern Islands serisi yeni nesil grafik işlemcileri ve bu yongaları kullanan Radeon HD 7000 serisi ekran kartları, en iyi ihtimalle Eylül ayı olmak üzere yıl sonuna pazara sunulmuş olacak. Nvidia tarafında ise işler biraz daha karışık zira Kepler serisi 28nm GPU'ların önümüzdeki yıla ertelendiği iddiaları resmi dökümanla da desteklenmiş durumda. Nvidia'nın, Uluslarası Süperbilgisayar Konferansı'nda yayınladığı "CUDA Mimarisi Yol Haritası"na göre Kepler tabanlı yeni GPU'lar 2012'ye kalmış durumda.





Daha önceki haberlerimizde Nvidia cephesinde öne sürülen erteleme iddialarının TSMC ile ilgili olduğunu ve Tayvanlı firmanın verimlilik sıkıntıları çektiğinden bahsetmiştik. Nvidia'nın haberimize konu olan yol haritasının sadece Tesla tabanlı grafik işlem birimlerini mi içerdiği yoksa GeForce serisi ekran kartlarını da mı kapsadığı henüz bilinmiyor ancak her koşulda, 28nm GPU'ların gecikeceği yönündeki iddiaları güçlendiren bir detay olarak göze çarptığını söylenebiliriz. Nvidia'nın aksine AMD cephesinde ise herhangi bir gecikmeden bahsedilmiyor ancak TSMC kaynaklı olası bir verimlilik problemenin AMD'yi de etkilemesi bekleniyor.





Nvidia cephesinden gelen bilgilere göre, Kepler mimarisini baz alan 28nm GPU'lar, Fermi tabanlı çözümerlere göre çift hassasiyetli 64-bit kayar nokta uygulamalarında 3-4 kat daha iyi performans/watt değeri sunacak.