TP-Link, akıllı telefondan yönetilebilen yeni VDSL modemi "Archer VR400"ü tanıttı

Ağ çözümleri pazarında dünyanın önde gelen isimlerinden olan TP-Link, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Son olarak yüksek bağlantı hızı, daha geniş Wi-Fi kapsama alanı, farklı bağlantı tiplerini destekleyen, akıllı telefonlar üzerinden yönetilebilen, VDSL ve ADSL destekli modem/router olan "Archer VR400"ü tanıttı.

5 GHz kanalında 867 Mbps, 2.4 GHz kanalında ise 300 Mbps kablosuz hız sunan cihaz, ADSL2+’dan beş kat daha fazla bir hıza sahip ve 100 Mbps’ye kadar VDSL genişbantı destekliyor. Üstelik EWAN girişleri ile kablo ve fiber modemlere bağlanabilen Archer VR400'e ayrıca 3G/4G modemler dahil USB’den bağlanan tüm cihazlar da kolaylıkla bağlanabiliyor.

Yüksek bağlantı hızı ve gelişmiş güvenlik bir arada

Gelişmiş "Hüzmeleme" (Beamforming) teknolojisine sahip olan ürün, Wi-Fi’a bağlanan kablosuz cihazların yerlerini otomatik şekilde tespit ederek daha sağlıklı bağlantı imkanı vadediyor. Diğer taraftan "Misafir Ağı" özelliği sayesinde evinize gelen misafirlerin ayrı bir Wi-Fi’a bağlanmasını sağlayarak şifre paylaşmanıza gerek kalmıyor. "Ebeveyn Kontrolü" ise ağa bağlanan cihazların ne zaman ve nasıl internete erişebileceğini kontrol etmenize imkan veriyor.

Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için geliştirilen "Tether" uygulamasıyla cihazın neredeyse tüm özelliklerinin uzaktan kontrol edilmesine imkan veren TP-Link Archer VR400, 107 USD (KDV dahil) tavsiye edilen fiyatla raflardaki yerini aldı.