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OCZ, 2133MHz'de çalışan 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, 2133MHz'de çalışan 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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OCZ, 2133MHz'de çalışan 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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Son dönemde daha çok SSD sürücüleriyle gündeme gelen OCZ başta performans tutkunları olmak üzere oyuncular ve hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek yoğunluklu yeni bellek kitlerini duyurdu. Flex EX, Reaper HPC ve Platinum serileri altında hazırlanan çift ve üç kanal bellek kitlerinde 2133MHz'de çalışan 4GB kapasiteli modüllere yer veriliyor.

8GB ve 12GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan yeni kitler, 2133MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde 8-9-8-27, 9-10-9 veya 10-10-10-30 zamanlamalarıyla geliyorlar. Flex EX serisi altındakiler su soğutma ile kullanıma hazır olan yeni bellek kitleri, OCZ tarafından ömür boyu garanti ile kullanıma sunuluyorlar.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni bellek kitleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

OCZ, 2133MHz'de çalışan 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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toonjai 9 yıl
bazı arkadaşlar zamanlamalara takılmış , kitlerde kapasite arttıkça zamanlamalar da artar ki ocz zamanlamaları sabit tutarak kapasiteyi arttırmış... çok büyük başarı gerçekten.
örnek : 2x2 gb 2133 8.9.10.24
4x4 gb 2133 8.9.8.27
bence kusursuz, ama en kusursuz kısmının fiyatı olacağı şüphesiz :D
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pSy! 9 yıl
4x4 cl 8 2133 gercekten cok iyi zamanlama ama 2x2 si kotu olmus
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hacı.basat 9 yıl
Bellek fiyatlarını arttırmak için dolap dalavere çevirdiler, fiyatlar 3 katına çıktı, sonra yarısına indi, halen yeni mallarda fiyat vermeye korkuyorlar, eski fiyatlara düşmeden doğru düzgün satacaklarına inanmıyorum, 2sene önceki 1333mhz 2gb 35liraya aldığımız ürünler nerdeler? Bu yaz tatili çıkışında bellek fiyatlarında ciddi düşüş olursa şaşmam.
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melyyh 9 yıl
ilk resimdeki soğutucu ne işe yarıyor acaba? sırf value ram sınıfına girmesin diye bi süs koymuşlar. o plaka entegrelere değmiyor bile ki resimdende anlaşılabilir. ayrıca ne diye pahalıya satarlar anlamış değilim..
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Swothra 9 yıl
Yalan niye olsun yaw bişi olmaz ha 1800 ha 2133 boş ver tırt hepsi
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KANUNI61 9 yıl
abarttılar iyice icine ettiler eee aldığım 1800 yalan oldu naber yaa
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Iron Mask 9 yıl
dj gamer haklı.OCZ gibi ürünleri pahalı satılan bir firmadan daha agresif zamanlama değerleri bekliyoruz. G.skill gibi.
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aspolat 9 yıl
bu tür yüksek frekans değerli ramlerde ısı değerleri sıkıntı yaratır mı? özellikle adana gibi sıcak memleketlere
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Sadece Sürücü 9 yıl
RAM konusunda en geri kalan firma OCZ timingler süper (!)

Tek yaptığı eski ramlerini 2000mhz cl9 olanları 2133 deyip cl 10 yapmak. kayda değer performans yok yani. voltaj değerleri de intel için sınırda.
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Batuist 9 yıl
kalitesi zaten belli bir marka.. ve görüntüsüde muhteşem bana göre... kalite kokuyor...
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