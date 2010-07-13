OCZ, 2133MHz'de çalışan 8GB ve 12GB kapasiteli DDR3 bellek kitlerini duyurdu

Son dönemde daha çok SSD sürücüleriyle gündeme gelen OCZ başta performans tutkunları olmak üzere oyuncular ve hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek yoğunluklu yeni bellek kitlerini duyurdu. Flex EX, Reaper HPC ve Platinum serileri altında hazırlanan çift ve üç kanal bellek kitlerinde 2133MHz'de çalışan 4GB kapasiteli modüllere yer veriliyor.

8GB ve 12GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan yeni kitler, 2133MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde 8-9-8-27, 9-10-9 veya 10-10-10-30 zamanlamalarıyla geliyorlar. Flex EX serisi altındakiler su soğutma ile kullanıma hazır olan yeni bellek kitleri, OCZ tarafından ömür boyu garanti ile kullanıma sunuluyorlar.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni bellek kitleri için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.