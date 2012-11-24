OCZ CoreXstream 500W güç kaynağı video inceleme

alito iki senede iki tane 700w OCZ güç kaynağım bozuldu, toplamda üç sene dayanmadı. High Powera geçtim iki sene geçti tık yok. OCZ benden uzak olsun.
sten Telefon incelemesi görmekten gına gelmişti ..bu ilaç gibi oldu
Aynen birader.4 senedir high power 500 watt kullanıyorum.Nazar değmesin tık demedi.Halen kasanın içindeki en iyi bileşen diyebilirim..Dile kolay 4 sene.. 4 senede ne işlemciler, ne ekran kartları, ne anakartlar değişir oysa ki..Öyle zannediyorum bir 5 sene daha beraber takılırız. İnşaallah de :))
Şu sıcaklık testlerinde PSU kasa içinde miydi ve sıcaklık değerlerini güç kaynağının dışından mı ölçtünüz? Cevaplarsanız sevinirim.
+1
tesekkurler.