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OCZ CoreXstream 500W güç kaynağı video inceleme

7 yıl
22,6b
1
Güç Kaynağı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda OCZ'nin yeni serisinden ve fiyat/performans oranıyla oldukça iddialı olacağı gözüken güç kaynağı CoreXstream 500W 'ı inceliyoruz.
 

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D3monHunter 6 yıl
fiyatı 100 lira civarında olmassa bir işe yaramaz
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asimavi1538 4 yıl
bu güç kaynağından kullanan var mı?
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lebbeyk_ 7 yıl
alito

iki senede iki tane 700w OCZ güç kaynağım bozuldu, toplamda üç sene dayanmadı. High Powera geçtim iki sene geçti tık yok. OCZ benden uzak olsun.


Aynen birader.4 senedir high power 500 watt kullanıyorum.Nazar değmesin tık demedi.Halen kasanın içindeki en iyi bileşen diyebilirim..Dile kolay 4 sene.. 4 senede ne işlemciler, ne ekran kartları, ne anakartlar değişir oysa ki..Öyle zannediyorum bir 5 sene daha beraber takılırız. İnşaallah de :))
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bordoomavii 7 yıl
güç kaynağı dendiğinde ben ups anlarım. Aslında bu ürünlere güç kaynağı denmemeli. Sonuçta güç üretmiyorlar sadece güç düzenliyorlar. Güç sağlayıcı veya düzenleyici denebilir. Kanımca yanlış bir tabir düzeltilmesi gerekir.
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12 Angry Men 7 yıl
ender abi teşekkürler.
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Dovahkiin 7 yıl
İncelemede eleştirilecek çok yön var ama zaten farkındasınız ki adaletsiz olduğunu belirtmişsiniz, üzerine gitmeye gerek yok.


Şu sıcaklık testlerinde PSU kasa içinde miydi ve sıcaklık değerlerini güç kaynağının dışından mı ölçtünüz? Cevaplarsanız sevinirim.
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Amedra 7 yıl
sten

Telefon incelemesi görmekten gına gelmişti ..bu ilaç gibi oldu

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webbeast 7 yıl
Güç kaynağı incelemesi bu şekilde olmaz. johnyguru.com'u örnek alın.
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Aysat 7 yıl
güç kaynağı testleri böyle yüzeysel olmamalı bence. çizgi elektronikteki gibi bir alet ile yapılmalı bu testler.
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sten 7 yıl
Telefon incelemesi görmekten gına gelmişti ..bu ilaç gibi oldu
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2ner 7 yıl
Guzel bir inceleme olmus.elinize saglik.bu videoda; boyle bir sisteme ne kadar guclu powersupply a ihtiyac var onu ogrendik.bu pc toplama isinde yeni olan bir cok kisi icin referans bir video olmus.
tesekkurler.
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alito 7 yıl
iki senede iki tane 700w OCZ güç kaynağım bozuldu, toplamda üç sene dayanmadı. High Power'a geçtim iki sene geçti tık yok. OCZ benden uzak olsun.
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