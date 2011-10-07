OCZ, PLX'in İngiltere tasarım ekibini bünyesine katıyor

Son dönemde daha çok SSD sürücüleriyle gündeme gelen OCZ, çip firması PLX'in İngiltere Tasarım Takımı'nı bünyesine katıyor. Kullanıcılar tarafından daha çok modern ekran kartları için geliştirdiği köprü yongalarıyla tanınan PLX'in, Abingdon merkezli İngiltere Tasasrım Takımı ile OCZ, NAND Flash kontrolcüsü geliştirme çalışmalarına hızlandırmayı planlıyor.

Yapılan anlaşma kapsamında PLX'in fikri mülkiyet haklarını da lisanslayan OCZ'nin bu sayede SSD geliştirme sürecini hızlandıracağı ve daha yenilikçi depolama sürücülerini çok daha kısa sürelerle pazara sunabileceği üzerinde duruluyor. OCZ'den yapılan açıklamada İngiltere Tasarım Takımı'nın 1992'den bu yana yongada sistem çözümleri, yazılım ve firmware geliştirme çalışmalarındaki başarısına vurgu yapılırken, mühendislik ekibindeki artış ve fikri mülkiyet haklarına erişimin doğal bir sonucu olarak maliyetlerin daha aşağı çekileceği ve doğru ürünlerin doğru zamanda pazara sunulması noktasında zaman kazanılacağı üzerinde duruluyor. Hatırlanacağı üzere OCZ daha önce de bir başka çip firması olan ve NAND Flash bellek kontrolcüleri geliştiren Indilinx firmasını satın almıştı.