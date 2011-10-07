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OCZ, PLX'in İngiltere tasarım ekibini bünyesine katıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde daha çok SSD sürücüleriyle gündeme gelen OCZ, çip firması PLX'in İngiltere Tasarım Takımı'nı bünyesine katıyor. Kullanıcılar tarafından daha çok modern ekran kartları için geliştirdiği köprü yongalarıyla tanınan PLX'in, Abingdon merkezli İngiltere Tasasrım Takımı ile OCZ, NAND Flash kontrolcüsü geliştirme çalışmalarına hızlandırmayı planlıyor.
Yapılan anlaşma kapsamında PLX'in fikri mülkiyet haklarını da lisanslayan OCZ'nin bu sayede SSD geliştirme sürecini hızlandıracağı ve daha yenilikçi depolama sürücülerini çok daha kısa sürelerle pazara sunabileceği üzerinde duruluyor. OCZ'den yapılan açıklamada İngiltere Tasarım Takımı'nın 1992'den bu yana yongada sistem çözümleri, yazılım ve firmware geliştirme çalışmalarındaki başarısına vurgu yapılırken, mühendislik ekibindeki artış ve fikri mülkiyet haklarına erişimin doğal bir sonucu olarak maliyetlerin daha aşağı çekileceği ve doğru ürünlerin doğru zamanda pazara sunulması noktasında zaman kazanılacağı üzerinde duruluyor. Hatırlanacağı üzere OCZ daha önce de bir başka çip firması olan ve NAND Flash bellek kontrolcüleri geliştiren Indilinx firmasını satın almıştı. 

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1963bursa 8 yıl
SSD'de en ucuz satış yapan marka zaten OCZ, 256 GB sata2 modeli 299$, bu kapasitede daha ucuza satan marka şu an yok.
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Batuist 8 yıl
ocz'den ssdler ile ilgili beklediğimiz en büyük değişiklik fiyatlarında olacaktır. bence tüm alanlarda yaptığı gibi bu konuda da ciddi bir çalışma yapsın. üretim teknolojisi zamanla gelişiyor ama maalesef bu durum fiyatlara değil firmanın kasasına yansıyor..
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umutarslan.com 8 yıl
baba_mustafa
Bu fiyatlardayken vergi-kâr falan yüzünden kimse buradaki satıcılardan almaz ama yurtdışından gelenler için düşünülebilir fiyatlar var, 256 GB her Windowsun işini görür, özellikle sunum falan gibi işleri dizüstü bilgisayarında yapan firmalar yıllardır bu seçeneği zorluyorlar. 299$ ise bir firma için açıklanabilir bir rakam.

firmalar için öyle oluyor.bir müşterimize ne işe yaradığını bilmediği firewall için 4bin dolar teklif verdik.tamam lazımsa takın dediler :D bide 70dolarlık modemde pazarlık yapanlar var onlar ayrı :D
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abdulmusavvir 8 yıl
Bu fiyatlardayken vergi-kâr falan yüzünden kimse buradaki satıcılardan almaz ama yurtdışından gelenler için düşünülebilir fiyatlar var, 256 GB her Windows'un işini görür, özellikle sunum falan gibi işleri dizüstü bilgisayarında yapan firmalar yıllardır bu seçeneği zorluyorlar. 299$ ise bir firma için açıklanabilir bir rakam.
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abdulmusavvir 8 yıl
256 GB Vertex 2 Serisi SATA II 2.5 Inch SSD'ler 299$'lara satıldı, bu tarz fiyat avantajını koruduğu sürece lider OCZ.
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BİLEKGİBİ 8 yıl
pek tutmaz gibi
edit: Türkiye'de tabi
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alprkrkmz 8 yıl
OCZ sanki ssd pazarının intel'i olacak...
çok yatırım yaptılar bu işe...
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