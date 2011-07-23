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OCZ, SSD sürücüler için geliştirdiği NAND Flash bellek kontrolcüsünü duyurdu; Everest

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sahip olduğu kaynakların önemli bir kısmını yeni nesil SSD sürücüleri için kullanan OCZ, bu alandaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği üzere SSD sürücüler  iki temel bileşenden oluşuyor; NAND Flash çipler ve bu çiplerin yönetimini üstlenen kontrol birimi. Mart ayına kadar her iki tarafta da dışa bağımlı olan OCZ, NAND Flash bellek kontrolcüleri geliştiren Indilinx firmasını 32 milyon dolar karşılığında satın alarak kendi kontrolcülerini geliştireceğini açıklamıştı. Aylar sonra firma cephesinden beklenen açıklama geldi ve OCZ, Everest olarak isimlendirdiği tamamiyle kendisine ait ilk kontrolcüsünü duyurdu.
Indilinx takımı tarafından geliştirilen kontrolcü, SATA-III desteği sunuyor ve 1TB'a kadar yüksek performanslı SSD sürücü geliştirilmesine olanak tanıyor. İki adet ARM çekirdeğine sahip olan  kontrolcü, 1x üretim teknolojisiyle hazırlanan SLC ve MLC tipi NAND Flash bellek yongalarına destek sunuyor. 512MB'a kadar DDR3-400MHz tampon bellek kullanımına olanak tanıyan kontrolcü aynı zamanda 8 kanala kadar ONFI 2.0/Toggle 1.0 destekli. Everest'in diğer özellikleri arasında  TRIM ve NCQ desteği ile gereksiz veri toplama, güç hata koruması ve açılış süresi azaltma optimizasyonu gibi detaylar bulunuyor.
OCZ'den yapılan açıklamaya göre, Everest'i kullanan SSD sürücülerinde okuma ve yazma hızları 500MB/saniye seviyesine ulaşabilecek. Onaylama süreci için OEM üreticilerine sağlanmaya başlayan Indilinx Everest kontrolcüsünün ilk defa OCZ markalı SSD'lerde pazara sunulması beklenirken, SandForce'un benzer çözümlerine karşı maliyet avantajına sahip olabilirse, diğer firmalar tarafından da kullanılması beklenebilir.

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Ju1i@~ 8 yıl
Tıpkı bu kontrolcüde olduğu gibi SandForce harici kontrolcüler verimli çalışmak için bir cache belleğe ihtiyaç duyuyor. Maliyet hesabı yaparken bu belleğin ve ek devre elemanlarının masrafını da göz önünde tutmak gerek. Ama SF kontrolcüler cache olmadan çalışıyor. (Ya da cacheleri içinde)
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KalemKolik 8 yıl
Her yıl ucuzlayacak diye bekliyoruz ama aksine pahalanıyor.Teknoloji kurallarının tam tersi olarak işlemeye devam ediyor ssdler.
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Tanarri 8 yıl
işin analamadığım tarafı bu cihazların maliyeti bukadar yüksekmi? yani alt tarafı ram koyuluyo üstüne bi ram nekadar pağalı olabilir diye düşünüyo insanan yani üretimi normal mekanik disklerin sanki bana daha maliyetli olur gibime geliyo bi ucuzlamadı gitti şu nevaliler bunlar ucuzlayana kadar zaten başka bi teknoloji gelir gibime geliyo artık ne yaparlar bilmem ama bilgisayar parçalarının arasında en çok geri kalan hatta çağ dışı kalan parça depolama birimleridir heralde...
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Batuist 8 yıl
Valla bilmiyorum belki maliyet avantajı olur.

Ya da belki olmaz. Yani şu an Sandforce yaygın ve oldukça satıyor. Yani daha yüksek bir üretim daha az bir maliyet var. He tabi firmanın nerede ise tekel olmasından ötürü fiyatlar da fırlamış olabilir. Dünyanın saçma ekonomi sistemi böyle işliyor sonuçta.

Sonuç olarak performansı düşük fiyat ile bize sunacak ise neden olmasın? Tabi bir de şu distrübütörlerini değiştirmeleri lazım. Sırf o yüzden Corsair aldım.

evet ama birde şunu bilmek gerekiyor böyle bir açıklama yapabilmek için.. bu kontrolcüler toplam maliyetin yüzde kaçını oluşturuyor.. bir belleğin toplam üretim süresi bir aydan fazla ve toplamda 600 işlemden geçtiğini düşünürsek bir çipin üretiminin bu kadar yoğun ve komplike olmadığını göz önünde tutarsak bir bellek yongasından çok daha ucuza mal olacağı kesin gibi.. yani atıyorum bir ssd disk içerisinde 10 dolara mal olan bir kontrolcüyü 5 dolara mal etseniz ne yazar? esas maliyeti oluşturan bellek yongaları ki gerçekten üretim süreci ve aşamalarını göz önünde tutarsak aslında hak vermemek elde değil.. tabi pahalı değiller demiyorum ama demek ki üretim kapasitesi hala fiyatların düşmesi için yeterli değil..

Artı sandforce rakipsiz değil. intelinde kontrol yongaları bulunuyor ama yazma hızında sandforcelar kadar başarılı değiller.. sonuç olarak maliyetin çok fazla bir kısmını ilgilendirmeyen bir parçanın ssd disk üzerinde fiyata pek bir faydası olacağını düşünmüyorum. ama üreticinin yılda milyonlarca adet üreteceğini düşünürsek bunun üreticiye faydası olur ama bize olmaz..

edit:imla
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OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: DigitalWorld
Valla bilmiyorum belki maliyet avantajı olur. Ya da belki olmaz. Yani şu an Sandforce yaygın ve oldukça satıyor. Yani daha yüksek bir üretim daha az bir maliyet var. He tabi firmanın nerede ise tekel olmasından ötürü fiyatlar da fırlamış olabilir. Dünyanın saçma ekonomi sistemi böyle işliyor sonuçta. Sonuç olarak performansı düşük fiyat ile bize sunacak ise neden olmasın? Tabi bir de şu distrübütörlerini değiştirmeleri lazım. Sırf o yüzden Corsair aldım.

Corsair iyidir.. Güle Güle kullan.
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DigitalWorld 8 yıl
Valla bilmiyorum belki maliyet avantajı olur.

Ya da belki olmaz. Yani şu an Sandforce yaygın ve oldukça satıyor. Yani daha yüksek bir üretim daha az bir maliyet var. He tabi firmanın nerede ise tekel olmasından ötürü fiyatlar da fırlamış olabilir. Dünyanın saçma ekonomi sistemi böyle işliyor sonuçta.

Sonuç olarak performansı düşük fiyat ile bize sunacak ise neden olmasın? Tabi bir de şu distrübütörlerini değiştirmeleri lazım. Sırf o yüzden Corsair aldım.
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