OCZ, SSD sürücüler için geliştirdiği NAND Flash bellek kontrolcüsünü duyurdu; Everest

Sahip olduğu kaynakların önemli bir kısmını yeni nesil SSD sürücüleri için kullanan OCZ, bu alandaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bilindiği üzere SSD sürücüler iki temel bileşenden oluşuyor; NAND Flash çipler ve bu çiplerin yönetimini üstlenen kontrol birimi. Mart ayına kadar her iki tarafta da dışa bağımlı olan OCZ, NAND Flash bellek kontrolcüleri geliştiren Indilinx firmasını 32 milyon dolar karşılığında satın alarak kendi kontrolcülerini geliştireceğini açıklamıştı. Aylar sonra firma cephesinden beklenen açıklama geldi ve OCZ, Everest olarak isimlendirdiği tamamiyle kendisine ait ilk kontrolcüsünü duyurdu.

Indilinx takımı tarafından geliştirilen kontrolcü, SATA-III desteği sunuyor ve 1TB'a kadar yüksek performanslı SSD sürücü geliştirilmesine olanak tanıyor. İki adet ARM çekirdeğine sahip olan kontrolcü, 1x üretim teknolojisiyle hazırlanan SLC ve MLC tipi NAND Flash bellek yongalarına destek sunuyor. 512MB'a kadar DDR3-400MHz tampon bellek kullanımına olanak tanıyan kontrolcü aynı zamanda 8 kanala kadar ONFI 2.0/Toggle 1.0 destekli. Everest'in diğer özellikleri arasında TRIM ve NCQ desteği ile gereksiz veri toplama, güç hata koruması ve açılış süresi azaltma optimizasyonu gibi detaylar bulunuyor.

OCZ'den yapılan açıklamaya göre, Everest'i kullanan SSD sürücülerinde okuma ve yazma hızları 500MB/saniye seviyesine ulaşabilecek. Onaylama süreci için OEM üreticilerine sağlanmaya başlayan Indilinx Everest kontrolcüsünün ilk defa OCZ markalı SSD'lerde pazara sunulması beklenirken, SandForce'un benzer çözümlerine karşı maliyet avantajına sahip olabilirse, diğer firmalar tarafından da kullanılması beklenebilir.