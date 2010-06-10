Yüksek performans tutkunları için hazırladığı RevoDrive serisi yeni SSD ailesini yakın zamanda lanse eden OCZ, StealthXStream 2 serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. OCZ'nin yeni güç kaynakları 400 Watt, 500 Watt, 600 Watt ve 700 Watt olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyor. ATX12V v2.2 ve EPS12V standartlarıyla uyumlu olan güç kaynakları, 80Plus sertifikası sayesinde %85'e varan verimlilik değeri sunabiliyor ve Aktif PFC (Power Factor Correction) özelliği ile birlikte geliyorlar.

Çoklu ekran kartı kurulumlarına yönelik olarak ATi Crossfire ve Nvidia SLI desteği de sunan StealthXStream 2 serisi yeni güç kaynakları, 120mm çapında fanla soğutuluyor ve 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi ile sunuluyorlar. Başta oyuncular olmak üzere genel ev kullanımı kapsamında iyi bir güç kaynağı ise kullanıcılar için hazırlanan StealthXStream 2 serisi yeni güç kaynaklarından 500 Watt, 600 Watt ve 700 Watt kapasiteli modeller 61.67$, 73.76$ ve 86.49$ seviyesinden sunuluyorlar.