Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ, StealthXStream 2 serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,7b
1
7
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yüksek performans tutkunları için hazırladığı RevoDrive serisi yeni SSD ailesini yakın zamanda lanse eden OCZ, StealthXStream 2 serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. OCZ'nin yeni güç kaynakları 400 Watt, 500 Watt, 600 Watt ve 700 Watt olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyor.  ATX12V v2.2 ve EPS12V standartlarıyla uyumlu olan güç kaynakları, 80Plus sertifikası sayesinde %85'e varan verimlilik değeri sunabiliyor ve Aktif PFC (Power Factor Correction) özelliği ile birlikte geliyorlar.

Çoklu ekran kartı kurulumlarına yönelik olarak ATi Crossfire ve Nvidia SLI desteği de sunan StealthXStream 2 serisi yeni güç kaynakları, 120mm çapında fanla soğutuluyor ve 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi ile sunuluyorlar. Başta oyuncular olmak üzere genel ev kullanımı kapsamında iyi bir güç kaynağı ise kullanıcılar için hazırlanan StealthXStream 2 serisi yeni güç kaynaklarından 500 Watt, 600 Watt ve 700 Watt kapasiteli modeller 61.67$, 73.76$ ve 86.49$ seviyesinden sunuluyorlar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yenilik78 9 yıl
arkadaşım öyle %20 kayıpla 560 diye bişey yok. kaç vatsa bilgisayara o kadar veriyor. 500 se 500, 600 se 600. ancak eğer 80 plus ise örneğin 500 verebilmek için prizden 500+500x%20=600w elektrik çekip harcıyor. ayrıca 650w high power ile P2 940(@3,8) +3X 4870(@785) i hiç sorunsuz kullandım 1 yıl öyle 800w 1000w falan fantazi veya tatmin meselesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet 9 yıl
arkadaşlar ben 700 wat almıştım haziran ayında 200tlden vatandan 700wat ocz 80 plus bi sorun oldu güç kanağı yandı tamirde şuan verimlilik acısından yeterli ama 700watın üstüne cıksalar daha iyi olur artık 700 yetmiyor bir oyun pcsine çünkü zaten 700wat tam olarak 7000deyil %20 kayıpla560wat kalıyor bu yüzden yetmiyor yai 900wat olsa bi güc kaynağı 80 plus ile 720wat olarak görecek hadi yin eiyi fiyatlar ama buradan alına bilecek 700wat daha aşağısını tavsiye etmiyorum oyun pclerine ama tabi 700wat üzeri olsa cok daha iyi olur yada 95plus özelliği gibi yenilik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 9 yıl
12cm fan yerine 13.5cm konsaymış.
85e kadar değil 85 üstü bronze olsaymış.
1. sürüm 600wlığı 430w max veriyor 12v kanalından.
fiyatı 95$+kdv civarı şuan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 9 yıl
fiyat güzel 700 watt 86 dolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
86 dolara 700w ama modüler olacağını sanmıyorum..ilk seriler hakkında iyi şeyler duymamıştım bunların güzel olmasını umuyorum..birde şu 4 kanaldan vazgeçsinler 2 kanallı yapsınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mumak 9 yıl
fiyatlar güzelde hala modüler değilse yazık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Denubis 9 yıl
fiyatlar güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Apple iPad video inceleme 9 yıl iPhone 4'ü Apple'dan dinleyin! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim