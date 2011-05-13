OCZ, Talos serisi 2.5--inç ve 3.5-inç boyutundaki SSD sürücülerini duyurdu

Agility 3 ve Solid 3 seriis orta segment odakllı SSD depolama sürücülerini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan OCZ, bu sefer de Talos serisi SSD'leri ile gündemde. Kurumlar ve profesyoneller ihtiyaçlar için hazırlanan 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sürücüler, SAS 6Gbps arabirimini kullanıyor ve Sanallaştırılmış Kontrolcü Mimarisini destekliyorlar.
Çoklu NAND Flash kontrolcü tasarımına sahip olan sürücülerde henüz netlik kazanmış olmas da SandForce firmasının SF-2500 veya SF-2600 serisi kontrolcüleri kullanılıyor olaiblir. MLC tipi NAND Flash bellek yongaları ile donatılan sürücülerde TRIM, TCQ (tagged command queuing ) ve ECC (hata doğrulama kodu) desteği de sunuluyor.
OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre rastgele 4K okuma/yamz hızları 64.000 IOPS seviyesini bulabilen Talos serisi sürücüler, 200GB ile 960GB arasında farklı kapasite seçenekleriyle geliyorlar. OCZ'den Ryan Petersen; "Yeni OCZ Talos SSD ailesi performans, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliğin muhteşem birlikteliğidir. " dedi.
Yakın zamanda satışa sunulması beklenen OCZ Talos serisi yeni SSD modelleri için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Uyku moduna girip çıkınca acaba bu güvenilirlik söylemi geçerli oluyor mu?