Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ, Talos serisi 2.5--inç ve 3.5-inç boyutundaki SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,1b
1
1
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OCZ, Talos serisi 2.5--inç ve 3.5-inç boyutundaki SSD sürücülerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Agility 3 ve Solid 3 seriis orta segment odakllı SSD depolama sürücülerini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan OCZ, bu sefer de Talos serisi SSD'leri ile gündemde. Kurumlar ve profesyoneller ihtiyaçlar için hazırlanan 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sürücüler, SAS 6Gbps arabirimini kullanıyor ve Sanallaştırılmış Kontrolcü Mimarisini destekliyorlar.

Çoklu NAND Flash kontrolcü tasarımına sahip olan sürücülerde henüz netlik kazanmış olmas da SandForce firmasının SF-2500 veya SF-2600 serisi kontrolcüleri kullanılıyor olaiblir. MLC tipi NAND Flash bellek yongaları ile donatılan sürücülerde TRIM, TCQ (tagged command queuing ) ve ECC (hata doğrulama kodu) desteği de sunuluyor.

OCZ tarafından açıklanan bilgilere göre rastgele 4K okuma/yamz hızları 64.000 IOPS seviyesini bulabilen Talos serisi sürücüler, 200GB ile 960GB arasında farklı kapasite seçenekleriyle geliyorlar. OCZ'den Ryan Petersen; "Yeni OCZ Talos SSD ailesi performans, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliğin muhteşem birlikteliğidir. " dedi.

Yakın zamanda satışa sunulması beklenen OCZ Talos serisi yeni SSD modelleri için şu ana kadar açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

OCZ, Talos serisi 2.5--inç ve 3.5-inç boyutundaki SSD sürücülerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Helldancer 8 yıl
fx57

OCZ'den Ryan Petersen; "Yeni OCZ Talos SSD ailesi performans, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliğin muhteşem birlikteliğidir." dedi.



Uyku moduna girip çıkınca acaba bu güvenilirlik söylemi geçerli oluyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Röportaj: Toshiba'nın gözlük gerektirmeyen 3D TV'leri ve Tegra 2'li Tablet bilgisayarını konuştuk 8 yıl Güncel: PowerColor HD 6950 Vortex II "Ekstra Soğuk" video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -17- 8 yıl Gigabyte Aivia M8600 Fare "Oyunculara özel hybrid çözüm" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim