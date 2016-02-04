OCZ Trion 150 SSD serisi satışa çıkıyor

100$ altında SSD ürünleri arayanlar için ideal bir alternatif olan Trion 100 SSD serisi, CES 2016 fuarında Trion 150 olarak yenilenmişti. OCZ'nin Trion 150 SSD serisi önemli bir fiyat avantajıyla piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Muhtemelen pazardaki en ucuz ürünlerden birisi ile karşı karşıyayız.





İlk seride Toshiba 19nm TLC NAND bellek modülleri kullanılmıştı. RevoDrive 400 serisinde olduğu gibi, Trion 150 serisinde de Toshiba'nın ikinci nesil TLC modülleri olan 15nm TLC NAND belleklere yer veriliyor. Zar alanının küçülmesi sayesinde plaka başına daha fazla bit depolayabilen A15 TLC modüller, sektörde bu açıdan en yoğun bellekler olmayı başarıyor.









Fiyat-performans dengesi açısından OCZ'nin elini oldukça güçlendirecek olan Trion 150 serisinde, AHCI protokolü kullanılıyor ve SATA 6Gpbs arayüzü üzerinden veri transferi sağlanıyor. Toshiba kontrolcüsüne yer verilen seride sürekli okuma hızı standart olarak 550MB/s, sürekli yazma hızı en yüksek 530MB/s olurken, rastgele okuma performansı 90 000 IOPS, yazma performansı da 64 000 IOPS olarak gerçekleşiyor.





Seride 120GB-240GB-480GB-960GB kapasite seçenekleri yer alıyor. 120GB kapasiteli versiyonda yazma hızı 450MB/s ve fiyatı 48 Avro. 240GB kapasiteli versiyon 520MB/s yazma hızına sahip ve 71 Avro seviyesinden satılacak. 530MB/s yazma hızı sunan 480GB kapasiteli versiyon 142 Avro, 960GB kapasiteli versiyon 270 Avro. An itibariyle satışa sunulan seride 3 yıllık garanti sunuluyor.

http://www.guru3d.com/news-story/ocz-announces-next-generation-15nm-nand-trion-150-series-ssd.html