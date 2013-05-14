OCZ Vertex 3.20 240GB SSD Video Inceleme

Rizeli55 Ben SSD tavsiye etmem.Elimde ki SSD bozuldu.Hiç hata vermeden.Bir anda çalışmadı.Klasik HDD ler de bozulabiliyor biliyorum.Fakat HDD ler bazen hata falan verir.Acaba sadece benim mi başıma geldi diye internette aradım.Aynı sorunla karşılaşan bir yığın insan buldum.Tamiri de mümkün değil.Önemli bir veriniz içindeyse yandınız.Direk çöp.Garantide değişim yapıyorlar.Tamirini duymadım.Alacaklara son tavsiyem 2 kere düşünsünler.Hatta Intel SSD si bozulan bile var kaliteyle alakalı değil kanımca...Yapıyla alakalı...Ben bunu niye yazdım? Giden SSD biraz canımı yaktı...En azından alan bilerek alsın dedim...
OverClocK1ng Videoya basar basmaz ekrana Hangi sektörde çalışıyorsunuz yazısı geliyor. Ve işin enteresan yanı, köşesinde kapat butonu olmasına rağmen yarım saniye görünüp kayboluyor. Yani resmen zorla pazar araştırması yapıyorlar. Benim gibi, rahatsız olan varsa alttaki HTML5 olarak izleyine tıklayın. Anket çıkmıyor... Bu arada IOPS hızları düşük. SSD alacak olan kişi hız için aldığından biraz daha verip adam gibi hızlı bir şey alınabilir... Rizeli55 Ben SSD tavsiye etmem.Elimde ki SSD bozuldu.Hiç hata vermeden. Rizeli55 arkadaşım. Bozulan SSD ne marka idi? Zira forumda bir arkadaşın imzasında (isim vermiyorum) OCZ marka SSD lerden bir sürü aldığını ve sürekli bozulmalar yüzünden artık OCZ marka SSD leri kimseye önermediğini ve kendisinin de kullanmadığını falan yazıyor da. Seninki ne marka diye merak ettim...
Rizeli55 Ben SSD tavsiye etmem.Elimde ki SSD bozuldu.Hiç hata vermeden.
Rizeli55 Ben SSD tavsiye etmem.Elimde ki SSD bozuldu.Hiç hata vermeden.
Rizeli55 Ben SSD tavsiye etmem.Elimde ki SSD bozuldu.Hiç hata vermeden.Bir anda çalışmadı.Klasik HDD ler de bozulabiliyor biliyorum.Fakat HDD ler bazen hata falan verir.Acaba sadece benim mi başıma geldi diye internette aradım.Aynı sorunla karşılaşan bir yığın insan buldum.Tamiri de mümkün değil.Önemli bir veriniz içindeyse yandınız.Direk çöp.Garantide değişim yapıyorlar.Tamirini duymadım.Alacaklara son tavsiyem 2 kere düşünsünler.Hatta Intel SSD si bozulan bile var kaliteyle alakalı değil kanımca...Yapıyla alakalı...Ben bunu niye yazdım? Giden SSD biraz canımı yaktı...En azından alan bilerek alsın dedim...
Aklı olan SSD ye sistem ve oyun dışında bir şey kurmaz. Neden? Çünkü SSD almadan önce 1 gıdım araştıran herkes ssd lerin çat diye uçtuğunu bilir.
Kullanmayı bilmediğin cihazı kötüleme.
Team marka...başıma bu gelince internetten baktım çok kişi benzer sorun yaşamış...çok farklı firmalarla....Sorun şekli bile aynı...cihaz kapanırken hata vermiyor....Okuma hatası/hız yavaşlaması/bad sektör falan yok.Bildiğin PC yi açıyorsun ve disk gitmiş...BIOS dan falan mı önce diyosun....yok...Genelde kullanımdan 8-10 ay sonra...bu sorunla ilk aylarda karşılaşanı pek okumadım...
Benim gibi, rahatsız olan varsa alttaki HTML5 olarak izleyin'e tıklayın. Anket çıkmıyor...
Bu arada IOPS hızları düşük. SSD alacak olan kişi hız için aldığından biraz daha verip adam gibi hızlı bir şey alınabilir...
Rizeli55 arkadaşım. Bozulan SSD ne marka idi?
Zira forumda bir arkadaşın imzasında (isim vermiyorum) OCZ marka SSD lerden bir sürü aldığını ve sürekli bozulmalar yüzünden artık OCZ marka SSD leri kimseye önermediğini ve kendisinin de kullanmadığını falan yazıyor da.
Seninki ne marka diye merak ettim...
Ben bunu niye yazdım? Giden SSD biraz canımı yaktı...En azından alan bilerek alsın dedim...
Sistem SSD'e, gerisi harici diske veya HDD'e yükleyince gidecek olan birkaç oyun kaydı, sistem ve kurulu programlar olur. Yenisi gelince tekrar kurar 2 saat sonra eski sisteminizmiş gibi devam edersiniz. Ama HDD'nin yavaşlığı ve hantallığı ile kıyaslayınca göze alınabilecek bir risk bence.