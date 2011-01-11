Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ bellek işinden çıkıyor, SSD'lere yoğunlaşıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,6b
1
36
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Depolama çözümleri üreticisi OCZ, yıllardır iddialı bir şekilde faaliyet gösterdiği bellek pazarından çıkmaya hazırlanıyor. Bellek gelirlerindenki düşüşe paralel olarak bu yönde bir karar alan firma, 28 Şubat itibariyle güncel ürün gamındaki tüm bellek modellerini sona erdireceğini ve çalışmalarına sadece NAND Flash tabanlı katı hal sürücüleriyle (SSD) devam edeceğini açıkladı.

30 Kasım'da sona eren 2011 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 53.2 milyon dolar gelir elde eden firma, bu gelirlerin 41.5 milyon dolar kadarını yani %78'ini SSD satışlarından kazandı.Sadece SSD çözümleri üzerine yoğunlaşacak olan OCZ'nin 2011 mali yılının tamamında 170-190 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
namigencan 8 yıl
OCZ bu işi iyi yapan bir firma, çekilmesi garip olmuş ama şunu unutuyorlar ssd bugün pahalı zaten karının yüksek olmasının nedenide bu herkes bu işe giriyor ve ilerinde şuanki hddler gibi olunca bellek işi bence daha cazip hale gelecek. O zaman pişman olmazlar umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lj94 8 yıl
oczun powerlerini severdim. ramde team ve kingston severim ocz pek sevmem acıkcası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
eski ddr400 ramlerim ocz idi yeni ddr3 ocz gold 1600 belleklerim de ocz idi bundan sonrada sistem toplasam yine ocz tercih ederdim ama yolun sonu buymuş hayırlısı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkán 8 yıl
Yazık olmuş bence.. OCZ'nin ürettiği bellekler gerçekten çok kaliteliydi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MattPegasus 8 yıl

Furkán

Yazık olmuş bence.. OCZ'nin ürettiği bellekler gerçekten çok kaliteliydi..

Evet gerçekten kaliteli ram üretiyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 8 yıl
Bellkeklerin yakında kalkar ssd leri hızı bellekleri yakalarmı bilmem ama ramler hardisk yavaşlığından dolayı gereksinim duyulan bir teknoloji hardisk hızlanırsa ramlerede gerek kalmıycak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirkayik 8 yıl
eski alışkanlıklar kolay kolay bırakılmaz gene devam edeceklerdir ancak ar-ge kısmını oraya yoğunlaştırmayacaklar anlaşılan yoksa bırakıyorum deyince ha diye bırakacak değilller onlar için de kötü olurdu. neyse kara cuma gibi birşey şu sisler dağılsada uzakları görebilsek. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
ssd pazarında çok büyük bir potansiyel var ve pazarın doyuma ulaşması çok uzun sürecek dolayısı ile bu alanda faaliyet göstermek çok daha mantıklı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
Ne oluyor böyle sansasyonel haberler var bugün.olmadı ocz meydanı boş bırakma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 8 yıl
Ram fiyatlari artmasinda ne olursa olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djkubi 8 yıl

Benzin fiyatı düşer ssd fiyatı düşmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BuĞrA 8 yıl

djkubi


Benzin fiyatı düşer ssd fiyatı düşmez.

nerde o gunler benzın dussunde SSD eksık kalsın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12597 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ram, ssd ve
2 etiket daha bellek ocz
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Microsoft Arc Touch Mouse: Dokunmaya duyarlı fare 8 yıl MSI H67MA-E45 Anakart Fiyat / Performans odaklı etkili çözüm 8 yıl TG: Lenovo ile yeni Edge ailesi dizüstüleri ve gelecek planlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim