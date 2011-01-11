OCZ bellek işinden çıkıyor, SSD'lere yoğunlaşıyor

Depolama çözümleri üreticisi OCZ, yıllardır iddialı bir şekilde faaliyet gösterdiği bellek pazarından çıkmaya hazırlanıyor. Bellek gelirlerindenki düşüşe paralel olarak bu yönde bir karar alan firma, 28 Şubat itibariyle güncel ürün gamındaki tüm bellek modellerini sona erdireceğini ve çalışmalarına sadece NAND Flash tabanlı katı hal sürücüleriyle (SSD) devam edeceğini açıkladı.

30 Kasım'da sona eren 2011 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 53.2 milyon dolar gelir elde eden firma, bu gelirlerin 41.5 milyon dolar kadarını yani %78'ini SSD satışlarından kazandı.Sadece SSD çözümleri üzerine yoğunlaşacak olan OCZ'nin 2011 mali yılının tamamında 170-190 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.