ODTÜ Teknokent ihracatta 1 milyar doları geride bıraktı

ODTÜ Teknokent bölgesinde bilişim, enerji, telekomünikasyon, savunma sanayi ve sağlık teknolojileri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren 320'den fazla firmanın yer aldığını dile getiren İhsan Kızıltaş, merkezde 5 bin 500 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

İhracatta 1 milyar dolar sınırının aşıldığına dikkat çeken genel müdür, yerli firmaların yurt dışına açılabilmeleri için yoğun mesai harcadıklarını ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının destekleriyle yurt dışında çeşitli bölgelerde merkezler kurmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Global çapta başarılı bir şirket için ortak çalışmalara ağırlık verilmeli

Cari açığın bilim ve teknolojiyle kapatabileceğine inandığını ifade eden Mustafa İhsan Kızıltaş devlet için de Ar-Ge konusunun önemli olduğunu, bu alandaki çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini ve global çaplı başarılı bir şirket yaratabilmek için devlet, sanayi, üniversite ve özel sektörün ortak çalışmalara ağırlık vermeleri gerektiğini belirtti.

Diğer taraftan 2005 yılında ODTÜ mezunlarının kurdukları şirket tarafından geliştirilen uluslararası online eğitim platformunun mayıs ayındaki yatırımla birlikte 1 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını dile getiren Kızıltaş, hedeflerinin 5 yıl içinde en az bir tane daha milyar dolarlık teknoloji şirketi çıkarmak olduğunu söyledi.