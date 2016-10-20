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ODTÜ Teknokent ihracatta 1 milyar doları geride bıraktı

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş, şu an Teknokent bünyesinde yer alan 320'den fazla firmanın toplamda 1 milyar dolardan fazla teknoloji ihracatı yaptıklarını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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ODTÜ Teknokent bölgesinde bilişim, enerji, telekomünikasyon, savunma sanayi ve sağlık teknolojileri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren 320'den fazla firmanın yer aldığını dile getiren İhsan Kızıltaş, merkezde 5 bin 500 kişinin istihdam edildiğini belirtti.
İhracatta 1 milyar dolar sınırının aşıldığına dikkat çeken genel müdür, yerli firmaların yurt dışına açılabilmeleri için yoğun mesai harcadıklarını ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının destekleriyle yurt dışında çeşitli bölgelerde merkezler kurmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Global çapta başarılı bir şirket için ortak çalışmalara ağırlık verilmeli 

Cari açığın bilim ve teknolojiyle kapatabileceğine inandığını ifade eden Mustafa İhsan Kızıltaş devlet için de Ar-Ge konusunun önemli olduğunu, bu alandaki çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini ve global çaplı başarılı bir şirket yaratabilmek için devlet, sanayi, üniversite ve özel sektörün ortak çalışmalara ağırlık vermeleri gerektiğini belirtti.
Diğer taraftan 2005 yılında ODTÜ mezunlarının kurdukları şirket tarafından geliştirilen uluslararası online eğitim platformunun mayıs ayındaki yatırımla birlikte 1 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını dile getiren Kızıltaş, hedeflerinin 5 yıl içinde en az bir tane daha milyar dolarlık teknoloji şirketi çıkarmak olduğunu söyledi.

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*siteci* 3 yıl en beğenilen
Odtü kapatılsın yerine üniversite açılsın diyordu birileri :)
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dere.beyi 3 yıl
Almanya’da patent aldı, Tunceli’de üretti!
Almanya’da 2008 yılında elektrikli arama tasarımı ve üretimi üzerine patent alan gurbetçi İsmail Şanlı, aracının üretimini Tunceli’de yaptı. Şanlı, kabin hariç aracın tamamlandığını belirterek, sponsor bulması halinde seri üretimini gerçekleştirmek istediğini kaydetti.

milliyet.com.tr/...

BİZDEDE İŞLER GÜZEL GİDİYOR AMA ÇOK ŞEY BEKLEMEYİN ÇOMAR KAFASI İLİMİ HERZAMAN ENGELLER...
bizi yönetenlerin sözleri

en hakiki mürşit ilimdir 20.yy

insanlarımız ölü yıkamasını bilmeli 21.yy
Almanya’da patent aldı, Tunceli’de üretti!Almanya’da 2008 yılında elektrikli arama tasarımı ve üretimi üzerine patent alan gurbetçi İsmail Şanlı, aracının...
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FatihAsl 3 yıl Xagdas
Xagdas

FatihAsl

Xagdas

İdeolojik savaş yapacak arkadaşlar doluşmadan şunu yazıyım dedim:

Ankara - İstanbul - İzmir, neresi olursa...

Silikon vadisi benzeri, (Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Doğu'ya da hitap edecek ve yatırımcı çekecek şekilde) bir bölge oluşturulması lazım.

Konutları olan, vergisi özel (belki %1, belki ilk 5 sene vergisiz, belki 10 milyon dolar gelir altına vergisiz) bir alan olması lazım.

Dünya, mal bile üretmeden kod yazarak milyarlarca dolar kazanıyorlar.
Tarımla, hayvancılıkla olacak iş değil.
Sanayi devrimini çok önceleri zaten kaçırmıştık, bilgisayar devrimini de kaçırmak üzereyiz.

zaten var. bilgi için aşağıdaki adrese bir bak derim
gosbteknopark.com/...
ama devlet desteği yetmiyor. içini dolduracak nitelikli firmalar lazım

Bunları biliyorum. Bir tanede bizim şirketin kavşağında Sabiha Gökçen'de var.

Benim kastım teşvikler çok arttırılsım:
Konaklamak için ücretsiz ev olsun, Türkiye'nin her yerinden gelen vatandaş 1 sene ücretsiz kalabilsin.
Belki vasıta desteği de olabilir.
Ücretsiz altyapı olsun, fiber internet, telefon vs.
Portal kurulsun, kişiler birbirini olda bulabilsin. Yatırımcılar davet edilsin, teşvik edilsin. Start up şirketine yatırım yapan büyük holdingler, yatırım kadar paralarını (belki daha da fazlasını) vergilerden düşebilsinler.
Bu yatırımcı şirketlere ihracatta öncelik sağlansın vs.


Belki bazıları mevcut sistemde vardır ama çok silikon vadisi - teknopark kavramı çok uzakta hissediliyor bizim memlekette maalesef.
Kim kiminle evlensin programları milyar dolar gelir kapıyor, ama "şunu da bizimkiler buldu" diye bir haber göremiyoruz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




ne teşviği yaparsan yap iş nitelikli beyin gücü ne dayanıyor. bazı şeyleri sadece para ile yapamazsın. intel firmasında çalışan bir mühendise dünyaları ayağına sersen, intel o mühendisin ayağına kainatı serer. bir şekilde o mühendisi ikna ettin diyelim. zavallı mühendis talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitiriverir.
XagdasFatihAslXagdasİdeolojik savaş yapacak arkadaşlar doluşmadan şunu yazıyım...
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pranis 3 yıl
Bu ülkeye katkı düşünülemez, yıkılıp odtüyü kâbe yapmalıyız.
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mhmtfrt. 3 yıl
Bir soru soracağım ama eleştiri amaçlı olarak değil bilgi edinmek için soruyorum.
Yüzdelik olarak yüksek teknoloji ürün satma, bilgi satma ve reklam alma(onedio vb.) oranı nedir?
Odtü yede başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. :)
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kadirirdem 3 yıl
ODTÜ'den beklenmeyen hareket...
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emre1393 3 yıl
şu diyanete akıtılan parayı bir sene bile üniversitelerin arge bölümlerine aktarsalar 5 sene sonra bunun 10 katı ihracat yapabilirler.
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FatihAsl 3 yıl emre1393
emre1393

şu diyanete akıtılan parayı bir sene bile üniversitelerin arge bölümlerine aktarsalar 5 sene sonra bunun 10 katı ihracat yapabilirler.

keşke para ile herşey yapılabilse. bina yaparsın, en teknolojik cihazları satın alırsın ama o binalarda çalışacak mühendis, makineleri çalıştıracak teknisyen bulamazsın. daha önce yazdığım yine yazıyorum. intel firmasında çalışan bir mühendise dünyaları ayağına sersen, intel o mühendisin ayağına kainatı serer. bir şekilde o mühendisi ikna ettin diyelim. zavallı mühendis talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitiriverir.
1 Yanıt Yanıtla
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Xagdas 3 yıl
İdeolojik savaş yapacak arkadaşlar doluşmadan şunu yazıyım dedim:
Ankara - İstanbul - İzmir, neresi olursa...
Silikon vadisi benzeri, (Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Doğu'ya da hitap edecek ve yatırımcı çekecek şekilde) bir bölge oluşturulması lazım.
Konutları olan, vergisi özel (belki %1, belki ilk 5 sene vergisiz, belki 10 milyon dolar gelir altına vergisiz) bir alan olması lazım.
Dünya, mal bile üretmeden kod yazarak milyarlarca dolar kazanıyorlar.
Tarımla, hayvancılıkla olacak iş değil.
Sanayi devrimini çok önceleri zaten kaçırmıştık, bilgisayar devrimini de kaçırmak üzereyiz.
1 Yanıt Yanıtla +2
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FatihAsl 3 yıl Xagdas
Xagdas

İdeolojik savaş yapacak arkadaşlar doluşmadan şunu yazıyım dedim:

Ankara - İstanbul - İzmir, neresi olursa...

Silikon vadisi benzeri, (Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Doğu'ya da hitap edecek ve yatırımcı çekecek şekilde) bir bölge oluşturulması lazım.

Konutları olan, vergisi özel (belki %1, belki ilk 5 sene vergisiz, belki 10 milyon dolar gelir altına vergisiz) bir alan olması lazım.

Dünya, mal bile üretmeden kod yazarak milyarlarca dolar kazanıyorlar.
Tarımla, hayvancılıkla olacak iş değil.
Sanayi devrimini çok önceleri zaten kaçırmıştık, bilgisayar devrimini de kaçırmak üzereyiz.

zaten var. bilgi için aşağıdaki adrese bir bak derim
gosbteknopark.com/...
ama devlet desteği yetmiyor. içini dolduracak nitelikli firmalar lazım
3 Yanıt Yanıtla +3
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*siteci* 3 yıl en beğenilen
Odtü kapatılsın yerine üniversite açılsın diyordu birileri :)
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FatihAsl 3 yıl
AKP istifa, papaz eriğini imam eriğine çeviren projeleri dışarıya satmasınlar.
(Birileri yazmadan önce ben yazayım dedim. durum aslında çok vahim. çünkü hala birileri bir resimden ibaret olan papaz eriği projesinin tubitak destekli olduğunu düşünüyor)
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