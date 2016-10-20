Instagram'daki popüler Hikayeler'e tek tıkla ulaşabilmek artık mümkün

Instagram Hikayeler, tüm eleştirilere rağmen her geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız ağustos ayında hayata geçirilen ve genel yapı itibariyle Snapchat’e benzemesinden dolayı kopyalamakla suçlanan, tüm eleştirilere rağmen her geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Yayınlanan açıklamaya göre günlük 300 milyon aktif kullanıcının üçte biri, yani 100 milyonluk bölümü Hikayeler üzerinden etkin şekilde fotoğraf ve video paylaşımı yapıyor. Beğendiğiniz ya da görüntülediğiniz içeriklere uygun, ilginizi çekebilecek yeni önerilerin bulunduğu Keşfet bölümünün de günlük 100 milyonkullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Keşfet ekranında 15 farklı kullanıcının Hikayeler'i yer alacak

Durum böyle olunca Hikayeler’i daha fazla kişiye ulaştırmak ve Snapchat’in elindeki genç nüfusu kendi safına çekmek isteyen Instagram artık Keşfet ekranında takip etmediğiniz profillere ait popüler Hikayeler’e de yer verecek. Ekranın en üst bölümünde 15 farklı kullanıcıya ait paylaşımı sıralayan sosyal ağ, sayfayı her yenilemenizde farklı önerilerde bulunacak.

Snapchat’te herhangi bir kullanıcının paylaşımlarını görebilmek için telefon numarası, kullanıcı adı ya da kod aracılığıyla eklemeniz gerekiyor fakat aynı zamanda popüler hesaplara ait Snap’leri bu şekilde görüntülemenizi sağlayacak -tam karşılığı- bir özellik bulunmuyor. Bakalım etkileşimi arttırmak isteyen Instagram’ın çabaları sonuç verecek mi…

http://blog.instagram.com/post/151983992047/161018-stories-explore