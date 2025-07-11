Amazon, AI şirketi Anthropic’e dev bir yatırım daha yapmaya hazırlanıyor

Anthropic’e bir yatırım daha
Amazon, Kasım 2024’te OpenAI’a rakip olarak görülen Anthropic’e 4 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirmişti. Bu adım, şirketin aynı yıl içerisinde Anthropic’e yaptığı toplam yatırımı 8 milyar dolara çıkarmıştı. Şimdi ise bu tutarın daha da artırılması gündemde.
Yatırım planının gerçekleşmesi halinde Amazon, Anthropic’in en büyük hissedarlarından biri olmaya devam edecek. Şirket, bu pozisyonunu 3 milyar dolardan fazla yatırım yapan Google’ın önünde korumayı hedefliyor.
Amazon’un Küresel Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı Dan Grossman, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Temel olarak çok önemli olan birçok ortak hedefimiz olduğunu kısa sürede fark ettik. Mevcut yatırımın büyüklüğü, hedeflerimizi yansıtıyor” dedi.
Amazon’un bu hamlesi, özellikle tüketici odaklı yapay zeka modelleriyle dikkat çeken OpenAI ve Google gibi rakiplerinin gerisinde kalmamak adına stratejik önem taşıyor. Şirket, aynı zamanda sektördeki en yetenekli yapay zeka uzmanlarını bünyesine katmak için de çalışıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre