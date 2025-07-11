Amazon, AI şirketi Anthropic’e dev bir yatırım daha yapmaya hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Amazon, yapay zeka (AI) alanındaki stratejik ortaklığını güçlendirmek amacıyla Anthropic’e birkaç milyar dolarlık yatırım yapmayı değerlendiriyor. Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre bu hamle Amazon’un yapay zeka yarışındaki iddiasını daha da pekiştirebilir. Firma, AI alanında diğer dev rakiplerinden uzaklaşmak istemiyor.

Anthropic’e bir yatırım daha

Amazon, Kasım 2024’te OpenAI’a rakip olarak görülen Anthropic’e 4 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirmişti. Bu adım, şirketin aynı yıl içerisinde Anthropic’e yaptığı toplam yatırımı 8 milyar dolara çıkarmıştı. Şimdi ise bu tutarın daha da artırılması gündemde.

Yatırım planının gerçekleşmesi halinde Amazon, Anthropic’in en büyük hissedarlarından biri olmaya devam edecek. Şirket, bu pozisyonunu 3 milyar dolardan fazla yatırım yapan Google’ın önünde korumayı hedefliyor.

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Amazon’un Küresel Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı Dan Grossman, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Temel olarak çok önemli olan birçok ortak hedefimiz olduğunu kısa sürede fark ettik. Mevcut yatırımın büyüklüğü, hedeflerimizi yansıtıyor” dedi.

Amazon’un bu hamlesi, özellikle tüketici odaklı yapay zeka modelleriyle dikkat çeken OpenAI ve Google gibi rakiplerinin gerisinde kalmamak adına stratejik önem taşıyor. Şirket, aynı zamanda sektördeki en yetenekli yapay zeka uzmanlarını bünyesine katmak için de çalışıyor.

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Amazon, Anthropic’e dev bir yatırım daha yapmaya hazırlanıyor

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