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Türk öğrenci "Facebook İnternet Savunma Ödülü"nü kazandı

Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Erdem Alkım ve arkadaşları, Facebook’un 2016 İnternet Savunma Ödülü’nü kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2014'ten bu yana senede bir kez gerçekleştirilen, internetin daha güvenli bir hale getirilmesini sağlayan yenilikçi fikir ve çalışmalara verilen Facebook İnternet Savunma Ödülü’nü (Internet Defense Prize) bu yıl bir Türk kazandı.
Buna göre Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Urfat Nuriyev'in doktora öğrencilerinden Erdem Alkım, Infineon Technologies AG'den Thomas Pöppelmann, Centrum Wiskunde & Informatica'dan Leo Ducas ve Radboud Üniversitesinden Peter Schwabe’in ortak çalışması 100 bin dolarlık büyük ödüle layık görüldü. 
Prof. Dr. Urfat Nuriyev açıklamasında kuantum bilgisayarlarla birlikte mevcut şifreleme yöntemlerine ilişkin sorunların artık kolaylıkla çözülebildiğini ve bu durumun bilim insanlarını aynı temel üzerine kurulu güvenlik sistemleri konusunda çalışmaya teşvik ettiğini dile getirdi. 

Algoritmanın güvenlik seviyesi ve alınan başarılı sonuçlar ödülü getirdi 

Erdem Alkım’ın ödülü kazanmasını sağlayan çalışmasının "https" ön eki ile getirilen güvenli internet erişiminin kuantum bilgisayarlardan sonra da güvenli olarak kullanılabilmesini sağladığını ifade eden Nuriyev, algoritmanın güvenlik seviyesi ve alınan verimli sonuçlar sayesinde projenin bu kadar ilgi çektiğini sözlerine ekledi.
İlk olarak Google’ın kurduğu kuantum bilgisayarlardan önceki dönemde hazırlık amacıyla kullanılan ödüllü çalışma, ardından TOR Projesi’de günümüz sistemlerine entegre olarak kullanıldı. Son olarak akademik bildiri olarak düzenlenen çalışma USENIX Security 2016 konferansına kabul edildi ve Facebook tarafından "Internet Defense Prize" ödülüne layık görüldü. Dilerseniz Erdem Alkım'ın konferans sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
Normalde cahilce yorumlarınızı okumakla yetiniyordum ama bu sefer akılalmaz cehaletinize kayıtsız kalamadım ve yorum yazma gereği duydum.
@Mehmet_Ali61 tabi kardeş onun gibi, aynı şey hatta. Senin mail istemci yazılımında tam sayı taşması bulmanla post-kuantum anahtar değişimi çalışması tabiki aynı şey hatta seninki çok daha önemli. "Çoçuğu" tebrik etmen çok onore etmiştir kendisini eminim.
@Kalemkolik devlete laf etmeden önce bir kere lütfen devletimizin siber güvenlik konusunda yaptığı çalışmaları, en azından siber eylem planını falan oku. Hangi yarışma olduğunu bilmiyorum sen de bol keseden sallıyorsun muhtemelen fakat, on bin dolar kısa süren bir yarışma için gerçekten çok para. Ayrıca Türkiye'de TÜBİTAK'ın düzenlediği Siber Meydan yarışmasından bahsediyorsan üniversiteler arası bir yarışma için bu para gerçekten çok fazla.
GENEL OLARAK DONANIMHABER OKURLARINA UYARIM: Devamlı devletimize ve yerli firmalarımıza laf edeceğinize birşey geliştirin de bu marifetlerinizi sahalarda görelim. Buradan herhangi bir yazılımın/donanımın veya mühendislik ürünün adlarını ve özelliklerini ezberleyip yorumlara eklemekle mühendislik de bilim de olmuyor.
Normalde cahilce yorumlarınızı okumakla yetiniyordum ama bu sefer akılalmaz cehaletinize kayıtsız kalamadım ve yorum yazma gereği duydum.@Mehmet_Ali61 tabi...
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Mehmet_Ali61 3 yıl
@DH Misafiri kimse mail istemcide tam sayı taşıdığını söylemedi artı giden veri mail istemciye gitmeden hallediliyor sizde teoride olan bilginizle değilde uygulamada ki tecrübelerinizle gelip konuşursanız sevinirim.
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sniper23 3 yıl
Hazır Devlet düşmanı yorumları tam haliyle başlamadan yorum yazayım.
Öncelikle haberde bahsi geçen şahsiyetleri tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim. Umarım ileride daha iyi çalışmalarını görebiliriz.
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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
Normalde cahilce yorumlarınızı okumakla yetiniyordum ama bu sefer akılalmaz cehaletinize kayıtsız kalamadım ve yorum yazma gereği duydum.
@Mehmet_Ali61 tabi kardeş onun gibi, aynı şey hatta. Senin mail istemci yazılımında tam sayı taşması bulmanla post-kuantum anahtar değişimi çalışması tabiki aynı şey hatta seninki çok daha önemli. "Çoçuğu" tebrik etmen çok onore etmiştir kendisini eminim.
@Kalemkolik devlete laf etmeden önce bir kere lütfen devletimizin siber güvenlik konusunda yaptığı çalışmaları, en azından siber eylem planını falan oku. Hangi yarışma olduğunu bilmiyorum sen de bol keseden sallıyorsun muhtemelen fakat, on bin dolar kısa süren bir yarışma için gerçekten çok para. Ayrıca Türkiye'de TÜBİTAK'ın düzenlediği Siber Meydan yarışmasından bahsediyorsan üniversiteler arası bir yarışma için bu para gerçekten çok fazla.
GENEL OLARAK DONANIMHABER OKURLARINA UYARIM: Devamlı devletimize ve yerli firmalarımıza laf edeceğinize birşey geliştirin de bu marifetlerinizi sahalarda görelim. Buradan herhangi bir yazılımın/donanımın veya mühendislik ürünün adlarını ve özelliklerini ezberleyip yorumlara eklemekle mühendislik de bilim de olmuyor.
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Mehmet_Ali61 3 yıl
Bir ara bizde bir açık bulmuştuk acaba onun gibi mi. Şöyle işliyordu telefona veya maile gönderilen 5 hanelik sayıyı gönderirken arada sistem uykuya geçiyordu o sırada yazılım entegre edip 0-9999'a kadar hızlıca sayıları tarayıp doğrusunu bulup onu geçiyorduk ve giriş yapabiliyorduk. Ama çoçuğu tebrik ettim şahsen.
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KalemKolik 3 yıl
Bizde devlet olarak yarışma düzenleyip birinciye 10 bin tl veriyoruz. Yani 3bin dolar. Hacker grubu 3 kişi olsa adam başı bin dolar.
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