Türk öğrenci "Facebook İnternet Savunma Ödülü"nü kazandı

2014'ten bu yana senede bir kez gerçekleştirilen, internetin daha güvenli bir hale getirilmesini sağlayan yenilikçi fikir ve çalışmalara verilen Facebook İnternet Savunma Ödülü’nü (Internet Defense Prize) bu yıl bir Türk kazandı.

Buna göre Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Urfat Nuriyev'in doktora öğrencilerinden Erdem Alkım, Infineon Technologies AG'den Thomas Pöppelmann, Centrum Wiskunde & Informatica'dan Leo Ducas ve Radboud Üniversitesinden Peter Schwabe’in ortak çalışması 100 bin dolarlık büyük ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Urfat Nuriyev açıklamasında kuantum bilgisayarlarla birlikte mevcut şifreleme yöntemlerine ilişkin sorunların artık kolaylıkla çözülebildiğini ve bu durumun bilim insanlarını aynı temel üzerine kurulu güvenlik sistemleri konusunda çalışmaya teşvik ettiğini dile getirdi.

Algoritmanın güvenlik seviyesi ve alınan başarılı sonuçlar ödülü getirdi

Erdem Alkım’ın ödülü kazanmasını sağlayan çalışmasının "https" ön eki ile getirilen güvenli internet erişiminin kuantum bilgisayarlardan sonra da güvenli olarak kullanılabilmesini sağladığını ifade eden Nuriyev, algoritmanın güvenlik seviyesi ve alınan verimli sonuçlar sayesinde projenin bu kadar ilgi çektiğini sözlerine ekledi.

TOR Projesi’de günümüz sistemlerine entegre olarak kullanıldı. Son olarak akademik bildiri olarak düzenlenen çalışma USENIX Security 2016 konferansına kabul edildi ve Facebook tarafından "Internet Defense Prize" ödülüne layık görüldü. Dilerseniz Erdem Alkım'ın konferans sunumuna İlk olarak Google’ın kurduğu kuantum bilgisayarlardan önceki dönemde hazırlık amacıyla kullanılan ödüllü çalışma, ardından’de günümüz sistemlerine entegre olarak kullanıldı. Son olarak akademik bildiri olarak düzenlenen çalışmakonferansına kabul edildi ve Facebook tarafındanödülüne layık görüldü. Dilerseniz Erdem Alkım'ın konferans sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.