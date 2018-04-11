ODTÜ'nün geliştirdiği kamerayla sisli havalar artık engel değil

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesindeki mühendisler tarafından geliştirilen kamera sayesinde sisli havalarda ve düşük ışıkta net görüntü elde edilecek. Askeri amaçla kullanıldığında sisli havalarda terör saldırılarının daha kolay tespitini sağlayacak kamera, farklı sektörlerde de kullanılabilecek.

Radarlara alternatif olacak

Geliştirilen kamera, sisli havalarda ve diğer kötü hava koşullarında görünmeyen tehlikelerin en ince ayrıntısına kadar görünmesini sağlıyor. Uçaklarda, gemilerde ve savunma sanayide kullanılabilecek. Sisli havalarda tehlikelerin tespiti için radar sistemleri bulunuyor ancak ODTÜ’de geliştirilen kamera taşınabilirlik ve maliyet avantajı sunuyor.

Sistemin geliştirilme sürecinde rol alan ODTÜ Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEMS) Başkanı Prof. Dr. Tayfun Akın, "ODTÜ olarak uzun süredir yerli teknolojiler konusunda çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları daha ürüne döndürebilmek için ODTÜ Teknokent’te şirketler oluşturduk. Bu şirketlerde çok hassas çalışabilen çipler yaptık. Bu çiplerin, performansları dünyadakilerden birkaç kat daha iyi kapasitede. Bu çipler sayesinde, siste veya az ışık ortamında gören kameralar geliştirmeyi başardık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geliştirilen ürünle ilgili olarak şunları söyledi:

"Şimdi el birliğiyle teknokentimizde öyle bir şey üretildi ki geceleyin, siste yaklaşık 500 metreden bir kilometreye kadar çok rahatlıkla görebileceğimiz milli ve yerli yazılımla bir kamera icat ettik. Artık siste bir terör örgütünün veya bir anlayışın gelip de baskın yapabilmesi imkan ve kabiliyetleri içinde olmayacak. Bunun yanı sıra sınırlarımız çok daha iyi gözetlenecek. Araçlarımız giderken farlarını yakmadan, aracı süren güvenlik kuvvetlerimiz anlaşılmadan rahat bir şekilde önündeki 300-500 metreyi rahat görebilecek bir icadı yerli ve milli yazılımla gerçekleştirdik."

Hükümet yetkililerin “yerli ve milli üretim” çağrısının ardından sistemin yazılımı ve donanımı ODTÜ bünyesinde yerli imkânlarla geliştirildi. İhtiyaçlar doğrultusunda yazılımda ve donanımda özelleştirmeler yapılabilecek.

http://www.trthaber.com/haber/turkiye/sinirdan-terorist-sizmalarini-tespit-eden-kamera-gelistirildi-360089.html