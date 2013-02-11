OLED Association: Apple, LG'nin OLED uzmanı James Lee'yi bünyesine kattı

Gelen son habere göre; Apple, daha önce Samsung, LG ve Cambridge Display Technology'de çalışmış olan görüntüleme ve yarı iletken uzmanı James Lee'yi bünyesine kattı. Bu iddia, Apple'ın kendi televizyonunu üreteceğine dair dedikoduları yeniden alevlendirirken, işe alımla ilgili olarak henüz resmi bir açılama gelmedi. Ayrıca, James Lee'nin LinkedIn profilinde çalıştığı yerin halen LG olarak göründüğünü de belirtelim.





OLED Association belirttiğine göre OLED üzerine yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken Lee, LG'nin Ar-Ge çalışmalarında önemli bir yere sahip. İşe alım haberi her ne kadar Apple'ın kendi televizyonunu üreteceği fikrini akıllara getirse de, şirketin kendi panel üretimini gerçekleştirmediği düşünülecek olursa bu fikrin gerçekleşmesinin pek de mümkün olmadığı görülüyor. Bu yüzden Lee'nin işe alımı, Apple'ın görüntüleme konusunda dışa bağımlılığını azaltmak adına gerçekleştirilen bir atılım olarak değerlendirilebilir.





Daha önce Anobit'i satın alarak mobil cihazları üzerinde kullanılacak işlemcilerini kendi bünyesinde tasarlayan Apple'ın işe aldığı iddia edilen OLED uzmanı James Lee ile ne gibi işlere imza atacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.





http://oled-a.org/news_details.cfm?ID=774