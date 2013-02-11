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OLED Association: Apple, LG'nin OLED uzmanı James Lee'yi bünyesine kattı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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OLED Association: Apple, LG'nin OLED uzmanı James Lee'yi bünyesine kattı
Gelen son habere göre; Apple, daha önce Samsung, LG ve Cambridge Display Technology'de çalışmış olan görüntüleme ve yarı iletken uzmanı  James Lee'yi bünyesine kattı. Bu iddia, Apple'ın kendi televizyonunu üreteceğine dair dedikoduları yeniden alevlendirirken, işe alımla ilgili olarak henüz resmi bir açılama gelmedi. Ayrıca, James Lee'nin LinkedIn profilinde çalıştığı yerin halen LG olarak göründüğünü de belirtelim.

OLED Association belirttiğine göre OLED üzerine yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken Lee, LG'nin Ar-Ge çalışmalarında önemli bir yere sahip.  İşe alım haberi her ne kadar Apple'ın kendi televizyonunu üreteceği fikrini akıllara getirse de, şirketin kendi panel üretimini gerçekleştirmediği düşünülecek olursa bu fikrin gerçekleşmesinin pek de mümkün olmadığı görülüyor. Bu yüzden Lee'nin işe alımı, Apple'ın görüntüleme konusunda dışa bağımlılığını azaltmak adına gerçekleştirilen bir atılım olarak değerlendirilebilir. 

Daha önce Anobit'i satın alarak mobil cihazları üzerinde kullanılacak işlemcilerini kendi bünyesinde tasarlayan Apple'ın işe aldığı iddia edilen OLED uzmanı James Lee ile ne gibi işlere imza atacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 


http://oled-a.org/news_details.cfm?ID=774 Yorum Yaz
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BraVe_06 6 yıl en beğenilen
bluebest
Yeni bir iPhone oled panel ile çıkarsa amoled ekranı eleştiren elmacılar bakalım ne yapacaklar.

En iyi ekran boyutu 3,5" dedikten sonra 4" ekranlı telefon çıkınca yaptıklarını yapacaklar.
bluebestYeni bir iPhone oled panel ile çıkarsa amoled ekranı eleştiren elmacılar bakalım ne yapacaklar.En iyi ekran boyutu 3,5" dedi...
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teramit 6 yıl
Apple şimdi kendisi bir teknoloji geliştirecek ve ona da Kornea falan diyecek sanırım.
IPS üzerinden yeterince gittik birazda oled üzerinden gidelim demiş olabilir.Siyah renk ve kontrast oleddlerde çok güzel ama sanırım iphone yada ipad deki paneli aynen tv ye koymayacaksa bunun sebebi maliyettir.
Apple şimdi kendisi bir teknoloji geliştirecek ve ona da Kornea falan diyecek sanırım.IPS üzerinden yeterince gittik birazda oled üzerinden gidelim demiş ol...
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TheJudgé 6 yıl
Daha ince telefon yapmak istiyolarsa oled teknolojisini kullanmak zorundalar
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engurlu 6 yıl
Apple bunlari biraksin sirkete saglam bi psikolojik danisman alsin zira Samsung'un actigi ve bundan sonraki acacagi yaralari sarmak pek kolay olmayacaktir ..
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OverClocK1ng 6 yıl
i3e
Apple kullanıcıların düşünce şekli: Şüphesiz ki o (Apple) bizim için en iyisini düşünendir.

Şahane ya. Apple ve kullanıcılarını bundan iyi anlatan bir cümle olamazdı.
Baba, oğul ve kutsal Apple adına. Amen.

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mertgraph1979 6 yıl
Yine bir apple konusu ve yine bu markanın ürünlerini kullanmayan bir sürü insan.
Bir elma bir insanda nasıl bu kadar yoğun bir piskolojik rahatsızlık yaratabilir çok merak ediyorum.
Çocukluğuna inmek lazım bu adamların.
Kesin mahallenin manavıyla ilgili bir durum bu.

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Erasmus78 6 yıl
Alınan adamın TV ekranları üzerine uzmanlaşmış bir mühendis olduğunu okumayanlara mı, yoksa OLED ile AMOLED in aynı olduğunu sananlara mı bir tarafımla güleyim karar veremedim.
Biraz daha düşüneyim ben.
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Recharged 6 yıl
Bonservisiyle almış Apple.
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multiTYRT 6 yıl
Pentile ekran kullanmasında...
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i3e 6 yıl
BraVe_06
bluebest Yeni bir iPhone oled panel ile çıkarsa amoled ekranı eleştiren elmacılar bakalım ne yapacaklar.
En iyi ekran boyutu 3,5 dedikten sonra 4 ekranlı telefon çıkınca yaptıklarını yapacaklar.

apple kullanıcıların düşünce şekli:
şüphesizki o (apple) bizim için en iyisini düşünendir.
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St Batuhan 6 yıl
Oled ile amoledi aynı kefeye koymayın...
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BraVe_06 6 yıl en beğenilen
bluebest
Yeni bir iPhone oled panel ile çıkarsa amoled ekranı eleştiren elmacılar bakalım ne yapacaklar.

En iyi ekran boyutu 3,5" dedikten sonra 4" ekranlı telefon çıkınca yaptıklarını yapacaklar.
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