TurkNet fiyatları güncellendi! İşte yeni TurkNet paket fiyatları

Tam Boyutta Gör TurkNet, internet paketi fiyatlarını güncelledi. Şubat ayı itibarıyla TurkNet internet fiyatları yükselecek. TurkNet tarife zammından etkilenmek istemeyenler için 10 ay indirimli ödeme kampanyası da sunuldu.

TurkNet, taahhütsüz ve limitsiz olarak evde internet hizmeti sunuyor. Dilediğiniz zaman interneti iptal edebiliyorsunuz. TurkNet'in kendi altyapısı üzerinden hizmet verdiği GigaFiber teknolojisi ile kullanıcılara 1.000 Mbps'ye varan download hızı ve 1.000 Mbps'ye varan upload hızı sunuluyor.

TurkNet internet fiyatları ne kadar? TurkNet Gigafiber abonelik fiyatı: 229,90 TL

TurkNet ADSL, VDSL fiyatı: 249,90 TL

10 ay boyunca 199,90 TL kampanyası başladı TurkNet, fiyat artışının etkisini azaltmak için mevcut kullanıcılarına ayda 199,90 TL'ye TurkNet kullanma imkanı sunuyor. 10 aylık faturanızı ayda 199,90 liraya denk gelecek şekilde kredi kartınızla tek çekim veya taksitli olarak ödeme yapabilirsiniz. Kampanyadan faydalanmak için online işlemler üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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