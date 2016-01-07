OLED ekranlı oyuncu faresi: SteelSeries Rival 700

CES 2016 fuarı kapsamında daha çok monitörler, televizyonlar ve dizüstü bilgisayar bünyesinde gördüğümüz OLED ekran teknolojisi, dünyaca ünlü oyuncu donanımları üreticisi SteelSeries tarafından oyuncu farelerine de getirildi.

SteelSeries'in Rival 700 ismini verdiği oyuncu faresi, tasarımsal olarak çok dikkat çekici görünmüyor ancak sol önüne konumlandırılan OLED ekranıyla fark yaratmayı başarıyor. İsteğe bağlı olarak rahatlıkla programlanabilen bu ekranda oyun verilerini, özel logoları ya da animasyonlu görselleri gösterebilen fare, aynı zamanda hassasiyet gibi ayarlara da hızlı erişim sunuyor.

Üzerinde renkleri değiştirilebilen sade bir aydınlatma sistemi bulunan ve DPI ayarını için özel bir tuş ile gelen SteelSeries Rival 700, sol tarafında yerleştirilmiş iki adet tuşu isteğe bağlı olarak özelleştirebiliyor ve ilginç bir detay olarak oyunda girilen kritik durumları titreşim motorları ile oyuncuya hissettirerek titreşim desenleri dahi kullanabiliyor. Modüler tasarımı sayesinde kablosu ve sensörü değiştirilebilen oyuncu faresi, PixArt PMW3360 optik sensörüyle 100 - 16,00 DPI aralığını aktif olarak kullanabiliyor.

Teknik özellikler ve özellikle OLED ekranıyla dikkat çeken SteelSeries Rival, 100$ fiyat etiketiyle önümüzdeki bahar ayında raflardakini yerini alıyor.

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