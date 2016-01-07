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OLED ekranlı oyuncu faresi: SteelSeries Rival 700

Oyuncu donanımların konusunda öne çıkan firmalardan SteelSeries, Rival 700 ismini verdiği yeni faresi ile standartlar dışına çıkıyor. Bünyesinde OLED ekran yer alan fare oldukça dikkat çekiyor.
3 yıl
12,6b
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13
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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OLED ekranlı oyuncu faresi: SteelSeries Rival 700

CES 2016 fuarı kapsamında daha çok monitörler, televizyonlar ve dizüstü bilgisayar bünyesinde gördüğümüz OLED ekran teknolojisi, dünyaca ünlü oyuncu donanımları üreticisi SteelSeries tarafından oyuncu farelerine de getirildi.
SteelSeries'in Rival 700 ismini verdiği oyuncu faresi, tasarımsal olarak çok dikkat çekici görünmüyor ancak sol önüne konumlandırılan OLED ekranıyla fark yaratmayı başarıyor. İsteğe bağlı olarak rahatlıkla programlanabilen bu ekranda oyun verilerini, özel logoları ya da animasyonlu görselleri gösterebilen fare, aynı zamanda hassasiyet gibi ayarlara da hızlı erişim sunuyor. 
Üzerinde renkleri değiştirilebilen sade bir aydınlatma sistemi bulunan ve DPI ayarını için özel bir tuş ile gelen SteelSeries Rival 700, sol tarafında yerleştirilmiş iki adet tuşu isteğe bağlı olarak özelleştirebiliyor ve ilginç bir detay olarak oyunda girilen kritik durumları titreşim motorları ile oyuncuya hissettirerek titreşim desenleri dahi kullanabiliyor. Modüler tasarımı sayesinde kablosu ve sensörü değiştirilebilen oyuncu faresi, PixArt PMW3360 optik sensörüyle 100 - 16,00 DPI aralığını aktif olarak kullanabiliyor.
Teknik özellikler ve özellikle OLED ekranıyla dikkat çeken SteelSeries Rival, 100$ fiyat etiketiyle önümüzdeki bahar ayında raflardakini yerini alıyor.
OLED ekranlı oyuncu faresi: SteelSeries Rival 700
 
OLED ekranlı oyuncu faresi: SteelSeries Rival 700
 

https://steelseries.com/gaming-mice/rival-700?utm_source=ImpactRadius&utm_medium=Affiliate Yorum Yaz
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Glorfindel1907 2 yıl
Güzel ama pahalı...
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can-can-can 2 yıl
o bu değil de kablosuz olarak önerebileceğiniz bir oyuncu mousesi varmı? sadece fps oyunalrını klavye mouseyle oynuyorum onun dışındakileri f710 gamepad ile oynuyorum.
ama kablosuz mouseye muhtacım.
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Brightmist 2 yıl can-can-can
Logitech G403 Prodigy Wireless
Logitech G900 Chaos Spectrum
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Sta1ker 2 yıl
Yıllardır sidewinder X3 kullanırım vazgecemiyorum. Microsoft'un en iyi yaptığı donanım parçası olsa gerek.
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Nero1903 2 yıl
OLED ekran ayrı bir hava katmış gerek niki gerekse istediniz bir görseli gifi atayabiliyorsunuz, malzeme kalitesi çok iyi özellikle FPS oyunları oynayanlara şiddetle tavsiye edilir.
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaşlar rival apayrı bir ürün bunu ancak uzun süre kullandıktan sonra anlayabilirsiniz. Özellikle awp tarzı silahları seviyorsanız flip shotı en rahat yapabileceğiniz ürün rival. Bir arkadaşım g502yi göstermiş kendisi kullanıyor mu bilmiyorum ama bende tipinden cok etkilenip aldım şu an çekmecemde uyuyor. FPS tarzı oyun oynuyorsanız LAZER mouse almayın kaliteli optical sensor kullanan mouselere yönelin. Teşekkürler
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JMaharaja 3 yıl
OLED ekranlı mouse yıllar önce de vardı, Bkz: CM Storm Sentinel Advanced.
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Kefelon 3 yıl
OLED ekran falan yenilikçi fikirler kabul ama hiçbir mouse beni Logitech G502 kadar etkileyemiyor
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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snip5r 3 yıl
çok güzel bir özellik. sensei'den hatırlıyorum, yazılım yüklemeden rahatça arkasını çevirip ayarları yapabiliyordum. aslında steelseries şu sensei faresini optik 3310 veya 3360, 3366 ile donatıp yeniden piyasaya sürse yine yok satar. ben kesin alırım.
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maximus8282 3 yıl
Bir ayarın olur yapar oynarsın, gerisi pazarlama taktiği.
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DH Misafiri 3 yıl
Çok gereksiz bi özellik. Steelseries Rival mausların yandaki plastik kısmın erime sorunundan sonra gözümden iyice düştü. Bunu alacağıma gider Razer mamba tournament edition alırım.
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Heil Hitler 3 yıl
iyi güzel mause cıkarıyonzda aga sürücüsüne şu Türkçe dilini ekleyn yahu kullanamıyoruz şahsen ben kullanamıyorum acıyorum driverı macro ayarı yapıcam bi b*k anlıyamıyorum bide üstüne masusun macro ayarlarını bozuyorum . god damn right !!
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