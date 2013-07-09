OS X Mavericks Developer Preview 3 yayınlandı

Apple, OS X ailesinin son üyesi olan ve hala geliştiriciler ile birlikte test sürecinde olan Mavericks Developer Preview 3'ü yayınladı.

Geliştiricilerin kullanımına sunulan Mavericks Developer Preview 3'de, bir önceki gibi daha çok performans iyileştirmeleri ve hata gidermeleri içerdiği öğrenildi.

Apple'ın WWDC 2013'de lanse ettiği OS X Mavericks; Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri ile geliyor.

Şu anda sadece geliştiricilerin kullanımına sunulan OS X Mavericks'in Ağustos-Eylül döneminde, yeni nesil Retina MacBook Pro'lar ile son kullanıcıyla buluşması bekleniyor.