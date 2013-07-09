Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X Mavericks Developer Preview 3 yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
545
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OS X Mavericks Developer Preview 3 yayınlandı

Apple, OS X ailesinin son üyesi olan ve hala geliştiriciler ile birlikte test sürecinde olan Mavericks Developer Preview 3'ü yayınladı.

Geliştiricilerin kullanımına sunulan Mavericks Developer Preview 3'de, bir önceki gibi daha çok performans iyileştirmeleri ve hata gidermeleri içerdiği öğrenildi.

Apple'ın WWDC 2013'de lanse ettiği OS X Mavericks; Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri ile geliyor.

Şu anda sadece geliştiricilerin kullanımına sunulan OS X Mavericks'in Ağustos-Eylül döneminde, yeni nesil Retina MacBook Pro'lar ile son kullanıcıyla buluşması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Ultrabook Dünyası: Windows 8.1, ultrabook'ların en oyun odaklısı, yeni ultrabook'lar ve Haswell GPU performansı... 6 yıl I'm Watch akıllı saat video inceleme "Kolunuzdaki Bilgisayar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim