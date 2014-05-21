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OS X uyumlu günlük uygulaması Day One güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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OS X uyumlu günlük uygulaması Day One güncellendi
iOS platformunda da yer alan günlük oluşturma uygulaması Day One, OSX tarafında yeni özellikler kazandığı 1.9.4 sürümüne güncellendi.
OS X 10.7.4 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayarlar ile uyumlu olarak çalışabilen ve kişilerin günlük olarak akıllarından geçen her şeyi, yaşadıklarını veya gördüklerini metin ya da fotoğraf temelli olarak kayıt altına almasına imkan sağlayan Day One uygulaması, farklı sosyal ağlar ile entegre bir şekilde çalışabiliyor ve GPS temelli bölgesel işaretleme yapabiliyor. Oldukça sade bir arayüz ile hazırlanan uygulama, yayınlan son sürümüyle kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda öğrenilen 10 farklı hatadan kurtuluyor ve yeni olarak Çince, Japonca, Korece, Emoji gibi multi-byte karakterlerde aramayı güçlendiriyor, etiketler artık Momento metin girişine dahil ediliyor ve son olarak en çok giriş yapılan konumları harita görüntüsünde gözler önüne serebiliyor.
20,99 TL fiyat etiketiyle satılan Day One uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id422304217?mt=12 Yorum Yaz
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