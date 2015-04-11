OSX platformunun ses kayıt uygulamalarından Recorder Pro ücretsiz yapıldı

Lin Fei tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan ses kayıt uygulamalarından Recorder Pro, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Kullanımı kolay basit bir arayüzü bulunan Recorder Pro, temel olarak yüklü olduğu sistemden MP3 ya da AAC formatlarında ses kaydı yapılması noktasında görev yapıyor. Bu kayıtlara etiketler ekleyebilen uygulama, paylaşma noktasında birçok platformu aktif olarak kullanıyor ve iCloud temelinde senkronizasyon yapabiliyor.

Daha önce 10$ fiyat etiketi bulunan Recorder Pro uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id964489482?mt=12