OSX uyumlu Batch Image Resizer Pro uygulaması artık ücretsi

Fangcheng Yin tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bir işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan uygulamalardan Batch Image Resizer Pro, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Adnın Türkçe karşılığı olarak toplu fotoğraf boyutlandırma noktasında görev yapan Batch Image Resizer Pro, aynı anda yüzlerce fotoğraf ile çalışma gösterebiliyor ve istendiği durumlarda JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG ile TIFF dosya formatları arasında çeviri de yapabiliyor. Basit bir kullanım yapısı bulunan uygulama, genel olarak ciddi bir zaman kazancı getiriyor.

Daha önce 2$'a satılan Batch Image Resizer Pro uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz elde edebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id502378580?mt=12