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Obama, ulusal siber güvenlik için 19 milyar dolar bütçe talebinde bulundu

Amerikan hükümeti olası siber saldırılara karşı hazırlıklı olmak adına siber güvenlik birimi için bütçe arttırımı talebinde bulundu. Görülüyor ki siber güvenliğin önemi gün geçtikçe artmaya başlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Caner Köksel
Haber Editörü
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Obama, ulusal siber güvenlik için 19 milyar dolar bütçe talebinde bulundu

Günlük hayatımızda kişisel dökümanlarımızı sakladığımız, banka işlemleri gerçekleştirdiğimiz internet dünyası bilindiği üzere o kadar da güvenli değil. Çevremizdeki insanlardan ünlülere kadar pek çok kişinin başına gelen siber saldırılar devletler için de önemli bir meseleyi oluşturuyor. Ülkeler arası yapılan bilgi casusluğu ve belge sızdırılmaları da bunlara örnek teşkil ediyor. 
ABD başkanı Obama geçtiğimiz salı günü kongreye sunduğu teklifle siber saldırılara karşı savunma için 19 milyar dolarlık bir bütçe talebinde bulundu. Geçtiğimiz yıla nazaran %35'lik bir artışın olduğu bütçe ile pek çok yeni önlemin yanı sıra devletin eskiyen bilgisayarlarının değiştirilmesi de düşünülüyor. Yakın tarihine baktığımızda bir takım kayda değer saldırılara maruz kalan ABD'de geçtiğimiz yıl 21 milyon devlet çalışanının kimlik bilgileri, parmak izi örnekleri ve aile bilgileri çalınmıştı.
Siber güvenlik tarafındaki çeşitli kimseler tarafından da destek verilen bütçe arttırımının yüksek ihtimalle kongrede kabul görmesi bekleniyor. 

http://www.cnet.com/news/obama-asks-congress-for-19-billion-to-stop-hacks/ Yorum Yaz
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Guest-1E8C38219 3 yıl en beğenilen
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mq1n 3 yıl
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Kefelon 3 yıl
Nasa ile aynı miktarda bütçe. Vay be adamlar geleceğin farkında şimdiden dev yatırımlar yapıyor.
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Pi 3 yıl
Soyle haberler yapmayin yav. Basimiza is acacaksiniz
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kadirirdem 3 yıl
sağlam bütçe ayırmışlar helal olsun....
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wolf silver 3 yıl
Başkaları düşünüp ABD yapar..

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Guest-1E8C38219 3 yıl en beğenilen
Biz hala Suriye
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mq1n 3 yıl
biz hala binali
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