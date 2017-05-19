Obezitenin kanserle ilişkisine bir kanıt daha!

Günümüzde gerek dengesiz beslenme gerekse de kötü yaşam koşulları nedeniyle obezite vakaları bir hayli artmış durumda. Her ne kadar obezite bireylere kısa vadede o kadar korkutucu gelmese uzun dönemde kalp damar rahatsızlıklarından tutun aralarında meme, mesane, bağırsak ve böbreğin de bulunduğu bir çok yapıda kansere yol açıyor.

Araştırmacıların son çalışması da rahatsızlığın bu alandaki mekanizması üzerine oldu. Normal vücut dokularımızın yenilenmesi için yaşlanan ve yıpranan dokular kontrollü bir şekilde ölüm zincirine girmekte. Tabi bu olay için hücrenin çeşitli yollarla bu emri alması gerekiyor fakat kanser dokuları bu ölüm uyarısına cevap vermezler ve kontrolsüz bir şekilde çoğalma eğilimi gösterirler. Yapılan deney neticesinde de obez bireylerin yağ dokusunun ölüm uyarısına karşı daha dirençli oldukları açığa çıktı.

Çalışma Sonuçları İtibariyle bir çok Alana Işık Tutuyor

Uzmanlara göre bu buluş hem obezitenin kanser riskini arttırma sebebini anlamada bilimin önünü biraz daha açacak hem de tümöre dayalı hastalıkların tedavisinde hastalığın kaynağına yönelik tedavilerin önünü açacak. Ayrıca Bilim adamları kanser ve obezitenin tedavisinde Survivin proteinini hedefleyerek yeni tedavi stratejilerinin geliştirilebileceğinin de altını çiziyor.

Gün geçtikçe obezite ve kanserin hem tedavisine hem de önlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor. Yine de en etkili davranış yine bizlere düşüyor; dengeli ve sağlıklı beslenerek, yaşadığımız çevreye dikkat ederek ve düzenli spor yaparak bu riski önemli ölçüde düşürmek bizim elimizde.

https://medicalxpress.com/news/2017-05-protein-survivin-fat-cells-death.html

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Uzmanlaryaptıkları incelemelerde gönüllülerin adipoz doku hücrelerinin bu hücreleringirmesini engelleyen bir protein türü olanadlı proteini sağlıklı bireylerin adipoz dokusundan daha fazla içerdiğini tespit ettiler. Bu durum haliyle obez bireylerin kansere yatkınlığını arttırıyor.