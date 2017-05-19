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Obezitenin kanserle ilişkisine bir kanıt daha!

Çağımızın popüler hastalığı obezitenin vücutta çeşitli bozukluklara sebep olduğu bilinen bir gerçek. Yapılan son araştırma bu gerçeği farklı bir açıdan gözler önüne serdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Günümüzde gerek dengesiz beslenme gerekse de kötü yaşam koşulları nedeniyle obezite vakaları bir hayli artmış durumda. Her ne kadar obezite bireylere kısa vadede o kadar korkutucu gelmese uzun dönemde kalp damar rahatsızlıklarından tutun aralarında meme, mesane, bağırsak ve böbreğin de bulunduğu bir çok yapıda kansere yol açıyor.

Araştırmacıların son çalışması da rahatsızlığın bu alandaki mekanizması üzerine oldu. Normal vücut dokularımızın yenilenmesi için yaşlanan ve yıpranan dokular kontrollü bir şekilde ölüm zincirine girmekte. Tabi bu olay için hücrenin çeşitli yollarla bu emri alması gerekiyor fakat kanser dokuları bu ölüm uyarısına cevap vermezler ve kontrolsüz bir şekilde çoğalma eğilimi gösterirler. Yapılan deney neticesinde de obez bireylerin yağ dokusunun ölüm uyarısına karşı daha dirençli oldukları açığa çıktı.
Uzmanlar 111 obez bireyde yaptıkları incelemelerde gönüllülerin adipoz doku hücrelerinin bu hücrelerin ölüm zincirine girmesini engelleyen bir protein türü olan ‘’Survivin’’ adlı proteini sağlıklı bireylerin adipoz dokusundan daha fazla içerdiğini tespit ettiler. Bu durum haliyle obez bireylerin kansere yatkınlığını arttırıyor.

Çalışma Sonuçları İtibariyle bir çok Alana Işık Tutuyor

Uzmanlara göre bu buluş hem obezitenin kanser riskini arttırma sebebini anlamada bilimin önünü biraz daha açacak hem de tümöre dayalı hastalıkların tedavisinde hastalığın kaynağına yönelik tedavilerin önünü açacak. Ayrıca Bilim adamları kanser ve obezitenin tedavisinde Survivin proteinini hedefleyerek yeni tedavi stratejilerinin geliştirilebileceğinin de altını çiziyor.
Obezitenin kanserle ilişkisine bir kanıt daha!
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Gün geçtikçe obezite ve kanserin hem tedavisine hem de önlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor. Yine de en etkili davranış yine bizlere düşüyor; dengeli ve sağlıklı beslenerek, yaşadığımız çevreye dikkat ederek ve düzenli spor yaparak bu riski önemli ölçüde düşürmek bizim elimizde.

https://medicalxpress.com/news/2017-05-protein-survivin-fat-cells-death.html Yorum Yaz
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Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Kanseri yediğimiz şeylere enjekte eden insan bunun için yattığımız hastanede insanın yani PARA için... gelinen dünya budur
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Mimar SaNAN 2 yıl
Konu ile alakalı That Sugar filmini tavsiye ederim. Bilim adamlarının büyük şirketlerden para alarak kola ve şekeri bile zararsız gösterebildiği bir dünyada yaşıyoruz malesef.
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OverClocK1ng 2 yıl
İşte beni direkt ilgilendiren haber. Zira ben Mortal Obezim.
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Kerim5100 2 yıl
Kendi eden kendi bulur :/
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12 Angry Men 2 yıl
Sürekli hazır gıdıda, abur cubur ve sigara içerseniz ve sporda yapmasanız sağlıksız olursunuz.
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tufanumur12 2 yıl
Bu hastalıklara sözde tedaviler mi gerçekten işe yarar tedaviler mi bilemiyorum ama birilerinin cepleri bir şekilde şişecek. Olan hasta ve hasta yakınlarına olacak.
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Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Kanseri yediğimiz şeylere enjekte eden insan bunun için yattığımız hastanede insanın yani PARA için... gelinen dünya budur
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