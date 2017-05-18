Aselsan’dan zırhlı araçlara tepeden görüş desteği





Zırhlı muharebe araçları, personel taşıyıcılar ve türevi birçok kara aracını daha güçlü kılacak bir çalışma, Aselsan öncülüğünde Türk savunma sanayii şirketleri arasında gerçekleştirildi. Kara araçları ile hava aracı yeteneklerini harmanlayan çalışmada, araçların görüş niteliklerine sınıf atlatıyor.

Sistemde aracın tepesinde minik bir İHA yer alıyor. Yerli olarak geliştirilen bu İHA, araca 100 metrelik bir kablo ile bağlı. Bu sayede pillere ihtiyaç duymadan araç çalıştığı sürece havada kalabiliyor. Çok rotorlu insansız hava aracı, kara aracının içerisindeki personele etrafın 360 derecelik açıyla görüntüsünü gerçek zamanlı olarak aktarabiliyor. Bu sayede bir tepenin ardındaki görüntüyü araç sürücüsünün önceden görebilmesi olanaklı hale geliyor.

Geliştirilmesi sürecinde ASELSAN, BİTES, Altınay, Lapis, Nurol Makina tarafından ortak bir çalışma yürütülmüş. Ejder Kunter zırhlı personel taşıyıcıya entegre edilen ekipman, olası bir fiziksel müdahale ile kablosunun kopması durumunda içindeki bataryalar ile güvenli şekilde iniş gerçekleştirebiliyor.

İHA’nın geliştirilen özel bir kask sayesinde operatörün kafa hareketlerine göre üzerindeki kamerayı 360 derece döndürerek istenilen açıdaki görüntüyü sunabilme özellikleri mevcut. Özellikle Suriye sınırına inşa edilen duvar boyunca hareket halinde olan zırhlı araçlardaki ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan sistem, petrol boru hatları, kalabalık noktalardaki emniyet olayları, liman güvenliği gibi amaçlarla kullanılabilecek.

Tepegöz adı verilen İHA, gece görüş, kızıl ötesi, termal kamera gibi yetenekleri ile her koşulda en verimli şekilde görüntü sunabiliyor. Bir sonraki aşamada İHA’nın kontrolünün de artırılmış gerçeklik gözlükleri ile sürücünün hareketlerine göre sağlanmasına çalışılacakmış.