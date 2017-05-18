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Aselsan’dan zırhlı araçlara tepeden görüş desteği

Türk savunma sanayii şirketleri inovatif çözümler ile fark yaratmaya devam ediyor. Bu noktada Aselsan öncülüğünde geliştirilen bir teknoloji kara araçlarının yetenekleri yükseltecek.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Aselsan’dan zırhlı araçlara tepeden görüş desteği

Zırhlı muharebe araçları, personel taşıyıcılar ve türevi birçok kara aracını daha güçlü kılacak bir çalışma, Aselsan öncülüğünde Türk savunma sanayii şirketleri arasında gerçekleştirildi. Kara araçları ile hava aracı yeteneklerini harmanlayan çalışmada, araçların görüş niteliklerine sınıf atlatıyor.

Sistemde aracın tepesinde minik bir İHA yer alıyor. Yerli olarak geliştirilen bu İHA, araca 100 metrelik bir kablo ile bağlı. Bu sayede pillere ihtiyaç duymadan araç çalıştığı sürece havada kalabiliyor. Çok rotorlu insansız hava aracı, kara aracının içerisindeki personele etrafın 360 derecelik açıyla görüntüsünü gerçek zamanlı olarak aktarabiliyor. Bu sayede bir tepenin ardındaki görüntüyü araç sürücüsünün önceden görebilmesi olanaklı hale geliyor.

Aselsan’dan zırhlı araçlara tepeden görüş desteği
 

Geliştirilmesi sürecinde ASELSAN, BİTES, Altınay, Lapis, Nurol Makina tarafından ortak bir çalışma yürütülmüş. Ejder Kunter zırhlı personel taşıyıcıya entegre edilen ekipman, olası bir fiziksel müdahale ile kablosunun kopması durumunda içindeki bataryalar ile güvenli şekilde iniş gerçekleştirebiliyor.

İHA’nın geliştirilen özel bir kask sayesinde operatörün kafa hareketlerine göre üzerindeki kamerayı 360 derece döndürerek istenilen açıdaki görüntüyü sunabilme özellikleri mevcut. Özellikle Suriye sınırına inşa edilen duvar boyunca hareket halinde olan zırhlı araçlardaki ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan sistem, petrol boru hatları, kalabalık noktalardaki emniyet olayları, liman güvenliği gibi amaçlarla kullanılabilecek.

Tepegöz adı verilen İHA, gece görüş, kızıl ötesi, termal kamera gibi yetenekleri ile her koşulda en verimli şekilde görüntü sunabiliyor. Bir sonraki aşamada İHA’nın kontrolünün de artırılmış gerçeklik gözlükleri ile sürücünün hareketlerine göre sağlanmasına çalışılacakmış.


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mk2kill 2 yıl en beğenilen Tihilu
Tihilu
Kablonun mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Eğer yoksa çok gereksiz olmuş.

termal kamera vs tasayacagi icin daha guclu elektrik motoru kullanmak zorunda bu da daha fazla pil tuketimi demek. kablodan direk elektrikle beslenecegi icin pil degisimi icin indirmek gerekmiyor. ayrica bagli kablo ile daha kaliteli goruntu(termal goruntuler de dahil) aktarimi yapmak mumkun. ayrica kabloyla yonetildigi icin uzaktan kumanda sinyalini sabote ederek dronu dusurme ihtimali azaliyor.ayrica goruntu kablodan iletildigi icin goru tuyu sabote etmek ya da baska kaynaklara aktarmak da zorlasiyor.
TihiluKablonun mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Eğer yoksa çok gereksiz olmuş.termal kamera vs tasayacagi icin daha gu...
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Yanıtla +28
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dr20mouse 2 yıl Tihilu
Tihilu
Kablonun mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Eğer yoksa çok gereksiz olmuş.

Ben iki sebebini söyleyeyim. Jammer ile düşürülebilir veya sinayli kırılıp düşman askerinin kontrolüne geçebilir.
TihiluKablonun mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Eğer yoksa çok gereksiz olmuş.Ben iki sebebini söyleyeyim. Jammer ile ...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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dartanyan96 2 yıl
Hergün bir teknoloji geliyor Maşallah şu savunma sanayisine.Bu gidişle ben tek siz hepinize gelcek olay
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Guest-A984A1CC7 2 yıl
Elimizde bir tek aselsan kaldı valla.
Bundan başka kurum yok.
İşin ironisi ASELSAN mühendislerinin çoğu ODTÜ mezunu
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0z0z 2 yıl
Forum sazan avcılarının yeri olmuş.
Aklınızı kullanınız.
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0z0z 2 yıl
Bu kablolu drone oyuncağın maaliyeti ne kadarmış?
Tahtakaleden 300-400 liraya alınabilirde.
Neyse yine büyük birşeyler yapmışız.
Heyyo yaşasın.
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murat204 2 yıl
yapılmış mı, yapılacak mı kardeşim?
Zamanımızı boşa harcama!
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aeson01 2 yıl
Yahu gidip bir abd bir rusya ile teknoloji yarışına girelim demiyorum ama o doğu, güneydoğu sınırında kuş uçurtmamak için ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu kadarına da gücümüz rahatlıkla yetmeli. Kablo olayı benimde kafamı karıştırdı önce ama mantıklı yanları varmış. 1 asker dahi şehit olmasın diye irili ufaklı her türlü savunma aracını geliştirmek o çalışanların boynunun borcu olmalı.
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Mr.Legend 2 yıl
Aslında benim bir fikrim var. Kısaca anlatayım;
Araç içerisinde giderken nereden geldiği belli olmayan bir pusu atıldı. Atışın konumunu tespit edemiyorsunuz. Bu durumda aracın içinden aynı bomba atar mermisi atar gibi, yere dik bir şekilde, içersinde termal kamera ve ufak bir paraşüt olan kapsül atılsa, kamera düşene kadar görüntü vermeye devam etse, atışın nereden geldiğini anlamak için yeterli bir süre sağlar bence.
Ayrıca bu tarz bir aracı operatör ile kullanmak saçma. Zaten araçta 6 kişi olsa 1 i sürücü olsa 1 i de operatör olsa geriye kaldı 4 kişi. Bu tarz bir sistemle operatöre de gerek kalmaz.
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DH Misafiri 2 yıl
zekice bir şey
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DH Misafiri 2 yıl
Abi cidden sacma ya neden drone yani arabaya metal bir cubuk bagla tepesine de koy 300 dolarlik 360 derece kamera vs ekipmani yani nen anlami var drone koymanin
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SHADQW 2 yıl
Yapması çok zor ya da çok büyük teknoloji isteyen bir sistem değil. Ama günümüzde çatışmalar ortamı tanıma ve düşmanı tespit etme yeteneği üzerine kurulu. Bu durumda bu cihazında faydası olacaktır.
Yine de bence asıl yapılması gereken yüksek irtifadan gözlem yapan hava araçlarının gözlem kalitelerinin arttırılması ve yerdeki diğer araçlara, entegre görüntü paylaşımı yapabilir hale getirilmesi olabilir. Bu haldeki katkısı değersiz değil fakat yalnız zırhlı aracın kendisi için ortam farkındalığı sağlıyor. Yüksek irtifada uçan birkaç dronla farklı perspektiften de görüş sağlanabilir. Bina, tahkimat ve siper gerisindeki düşmana ilişkin alınan görüntü, istihbarat olarak iletilmesindense konum hasasiyeti de güdülerek görselleştirilebilir.
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hanox 2 yıl
çok iyi bir fikir. drone sadece kablo ile iletişim yeteneği verilmiş hack'lemek zor
çünkü dışarı ile alakası yok ve dış frekanslara kapalı bir yapıda.saf dışı etmek için
daha gelişmiş bir teknoloji kullanılması lazım.
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