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Obsbot Tail yapay zekâ ile sizi takip edebilen bir kamera

Obsbot Tail kamerası yapay zekâ ile kullanıcısını sürekli takip ediyor ve tanıma göre farklı hareketler gerçekleştirebiliyor. Özellikle akrobatik hareketler yapanlar için ideal bir çözüm olabilir.
4 ay
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcıların bugün tek başına çekim yapmaları gerektiğinde akıllı telefonunu veya kamerasını belirli bir açıda tutması gerekiyor. Ya da özçekim çubukları veya özçekim Droneları ile kendisini takip etmesi gerekiyor.

Obsbot Tail özellikleri

CES 2019 fuarında sergilenen Obsbot Tail ise yapay zekâ özellikleri kullanarak kullanıcısını sürekli takip eden bir kamera. Aslında sadece kullanıcısını değil uygulama üzerinden belirlediğiniz herhangi bir nesneyi takip edebilme yeteneğine sahip.

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Belirli bir noktaya yerleştirdiğiniz Obsbot Tail kamerasına gerekli komutları verdikten sonra çekim başlıyor. Kameranın sensörü 12MP çözünürlüğünde. Kendi içerisinde 3 eksenli bir gimbal ve optik yakınlaştırma barındıran kamera 4K 60fps ile HDR10 çekimler yapabiliyor.

Kamera için geliştirilen özel yapay zekâ yazılımı sayesinde uç kısımdaki bir sensör sürekli kullanıcıyı takip ediyor. Böylece nesnenin sahne içerisinde kalması sağlanıyor. Yapay zekâ teknolojileri Huawei’nin ortağı Hisense tarafından geliştirilen Hi3559A yongasını temel alıyor.

Mobil uygulama içerisinde nesne belirleme özelliğinin yanı sıra 20 farklı kamera hareketi ve fonksiyonu da ayarlanabiliyor. Obsbot Tail gelecek hafta Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayacak.

 

https://newatlas.com/remo-technology-obsbot-tail/58005/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 4 ay
Güzel sistem. Yıl olmuş 2019, bunların aslında standart olması lazım..
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