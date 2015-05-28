Oculus Rift + bilgisayar: 1500$

Son dönemde elde edilen yeni bilgilerle gündemden düşmeyen sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, oyun severler için oldukça lüks bir donanım olacak gibi görünüyor.

Şimdiye kadar resmi satış fiyatı açıklanmayan Oculus Rift, Oculus VR CEO'su Brendan Irıibe'nin açıklamasına göre kullanıcılarına başlığın kendisi ve uygun özelliklere sahip bir bilgisayar için 1500$'lık masraf çıkartacak. Daha önce açıklandığı kadarıyla tam performansıyla çalışmak için aşağıda yer alan özelliklerde bir sisteme ihtiyaç duyan sanal gerçeklik başlığı Rift, buradan yapılan tahminler doğrultusunda da 300$ ila 500$ arası fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

NVIDIA GTX 970 / AMD 290 eşdeğeri ya da daha iyisi

Intel i5-4590 eşdeğeri ya da daha iyisi

8GB'dan fazla bellek

HDMI 1.3 video çıkış desteği

2 adet USB 3.0 portu

Windows 7 SP1 ya da daha güncel bir sürüm (OSX ve Linux için geliştirmeler şimdilik durdurulmuş) Büyük beklentiler taşıyan Oculus Rift, 2016 yılında tüketici versiyonula satışa çıkacak.

http://recode.net/2015/05/27/oculus-rift-total-package-price-around-1500/