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Oculus Rift + bilgisayar: 1500$

3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus Rift + bilgisayar: 1500$
 
Son dönemde elde edilen yeni bilgilerle gündemden düşmeyen sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, oyun severler için oldukça lüks bir donanım olacak gibi görünüyor.
Şimdiye kadar resmi satış fiyatı açıklanmayan Oculus Rift, Oculus VR CEO'su Brendan Irıibe'nin açıklamasına göre kullanıcılarına başlığın kendisi ve uygun özelliklere sahip bir bilgisayar için 1500$'lık masraf çıkartacak. Daha önce açıklandığı kadarıyla tam performansıyla çalışmak için aşağıda yer alan özelliklerde bir sisteme ihtiyaç duyan sanal gerçeklik başlığı Rift, buradan yapılan tahminler doğrultusunda da 300$ ila 500$ arası fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 
  • NVIDIA GTX 970 / AMD 290 eşdeğeri ya da daha iyisi
  • Intel i5-4590 eşdeğeri ya da daha iyisi
  • 8GB'dan fazla bellek
  • HDMI 1.3 video çıkış desteği
  • 2 adet USB 3.0 portu
  • Windows 7 SP1 ya da daha güncel bir sürüm (OSX ve Linux için geliştirmeler şimdilik durdurulmuş) 
Büyük beklentiler taşıyan Oculus Rift, 2016 yılında tüketici versiyonula satışa çıkacak.

http://recode.net/2015/05/27/oculus-rift-total-package-price-around-1500/ Yorum Yaz
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01myavuz 3 yıl
Sadece ilk adı duyuldu, bu fiyat politikasıylada sadece adı kalır. Diğer şirketlerden birisi öne çıkıp daha uygun fiyat koyarsa anlarlar.
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ardicli2000 3 yıl
Gözlüğün 2K çözünürlüğü var diye biliyorum. Seneye çıkacağı da düşünülürse ileriye dönük olarak yüksek düzey bir ekran kartı istemesi bence normal...
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huseyincarnege 3 yıl
sanki 270x yada gtx760 yetmezde illa gtx970 r9 290
yaw aşası bile yeter
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DH Misafiri 3 yıl
saçmalık 300 dolarlık ps4, xboxu satmak için kaç takla atıyorlar. 1500 dolara satmaz.
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balcis 3 yıl
ekran kartı şimdi yüksek isteniyor bununla birlikte donanım performansı arttıkça (daha iyi performans için yine yeni kartlar istese de) en azından eşik sistem şimdiki sistemden daha yüksek olmayacaktır. yani şu an 1200$'lık sistem istiyorsa seneye 800-900$'lık sistemle çalışır diye düşünüyorum. gözlüğün kendi fiyatını biraz daha düşük tutsalar 150-200$ gibi, iyi olurdu.
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Ömürcan 3 yıl
Ekran kartı aşırı uçuk olmuş
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einhander 3 yıl
son kullanıcı ıcın en uygun fıyattan cıkarıcaz dedıler senelerce. hadı dıyelım 300 dolara cıktı o donanıma sahıp pc ıle her kullanıcıya hıtap etmıyor sanal gerceklık.
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selcuksert38 3 yıl
bence ekran kartı kasma olmasın diye yüksek tutulmuş. önerilen sistem gereksinimleri gibi duruyor
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01myavuz 3 yıl
Sistem gereksinimleri saçmalamış. Minimumda belki 3D film izleyeceğiz, onun içinde mi GTX970 gerekecek?
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hikmet548 3 yıl
Ekran Kartı çok uçuk olmamış mı?
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