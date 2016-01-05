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Oculus Rift'e bağış yaptıysanız şanlısınız

Oculus Rift'in Kickstarter projesine bağış yapıp destek olanlar için bugün çok güzel bir haber geldi. Geliştirici firma Oculus VR, bu kişilere başlığın son sürümünün hediye verileceğini duyurdu.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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6 Ocak 2016 tarihinde ön siparişe açacağı sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift için geliştirici Oculus VR'dan önemli bir adım geldi. Şirket ilk Kickstarter bağışçılarına memnun edecek güzel bir hediye hazırladı.
Bildiğiniz üzere Kickstarter sayesinde hayat bulmuş bir proje olan Oculus Rift, daha sonra Facebook bünyesine girdi ve son kullanıcı ile ulaşmaya oldukça yaklaştı. Çıkmasını ve özellikle fiyatını herkesin merakla beklediği başlık, Oculus VR'ın açıklamasına göre Kickstarter geliştirici sürümünü alacak kadar bağış yapanlara ücretsiz olarak hediye edilecek.
Son sürüm Oculus Rift'in yer aldığı hediye paketleri "Kickstarter Edition" olarak isimlendirilecek ve beraberinde ön sipariş yapanlara da gelecek olan Lucky's Tale ve  EVE: Valkyrie oyunları yer alacak. Başlığın resmi olarak satışa çıkacağı 20 ülke dışındaki bağışçılar içinse özel bir alternatif oluşturulacak.

http://www.techradar.com/news/gaming/early-oculus-kickstarter-backers-will-get-a-rift-for-free-1312311 Yorum Yaz
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drakula_ss 3 yıl en beğenilen
lumiafanx920
Gerçeği varken neden sanalı ile uğraşalım. Kafanızı bigisayarın ekranından kaldırıp gerçek dünyanın ne denli güzel olduğunu görün.

Yoruma bak çay demle. Bırakın bu sosyal insan mesajlarını. Gerçek dünyada dinozorların arasında gezme şansın mı var. Ya da farklı epik ortamlarda. Kafanızı bilgisayardan kaldırın da bilmem ne de bıdıbıdı. Ne işin vardı o zaman burada.
lumiafanx920Gerçeği varken neden sanalı ile uğraşalım. Kafanızı bigisayarın ekranından kaldırıp gerçek dünyanın ne denli güzel olduğunu görün.
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cyberfalcon 3 yıl
"Oculus VR'ın açıklamasına göre Kickstarter geliştirici sürümünü alacak kadar bağış yapanlara ücretsiz olarak hediye edilecek."
Dikkat ettiyseniz geliştirici sürümünü alacak kadar bağış yapanlara diyor. Geliştirici sürümünün fiyatını bilmiyorum ama ucuz olacağını zannetmiyorum.
Zukerberg de üçkağıtcıydı bu da üçkağıtçı çıktı. Senin zengin olmanı sağlayan insanlara sadece parasının karşılığını vererek güya hediye vermiş oluyor.
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St Batuhan 3 yıl
Şu aşamada beklenebilecek bir hareket. Güzel bir atak. Zira hem ürünün yaygınlaşmasına da katkı sağlayacak hem de zaten ücretini rahatça Facebook tarafından da çıkartabilecektir. Eğer tek başlarına olsalardı yani FB satın almamış olsaydı o zaman böyle bir şey yapmaları zor olurdu ama şu yapıdayken gayet imkan dahiliyetinde. Normal fiyatı da 300 olursa (açıklandı mı fiyat bilemiyorum) iyi bir adım daha atmış olurlar. Keşke dolar da düşse :(
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erdeminofff 3 yıl
lumiafanx920
Gerçeği varken neden sanalı ile uğraşalım. Kafanızı bigisayarın ekranından kaldırıp gerçek dünyanın ne denli güzel olduğunu görün.

Gerçek dünyada ejderhanın sırtına binip de uçamıyorsun ama :)
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TeufeL-07 3 yıl erdeminofff
erdeminofff
lumiafanx920
Gerçeği varken neden sanalı ile uğraşalım. Kafanızı bigisayarın ekranından kaldırıp gerçek dünyanın ne denli güzel olduğunu görün.

Gerçek dünyada ejderhanın sırtına binip de uçamıyorsun ama :)

Smoke weed everday
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drakula_ss 3 yıl en beğenilen
lumiafanx920
Gerçeği varken neden sanalı ile uğraşalım. Kafanızı bigisayarın ekranından kaldırıp gerçek dünyanın ne denli güzel olduğunu görün.

Yoruma bak çay demle. Bırakın bu sosyal insan mesajlarını. Gerçek dünyada dinozorların arasında gezme şansın mı var. Ya da farklı epik ortamlarda. Kafanızı bilgisayardan kaldırın da bilmem ne de bıdıbıdı. Ne işin vardı o zaman burada.
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tropeus77 3 yıl
Neyinkafasi
Bu bağışlarda bir limit yokmu ben şimdi 1 dolar bağışlasaydım oculus rift sahibi mi olacaktım?

Kickstarter geliştirici sürümünü alacak kadar bağış yapanlara ücretsiz olarak hediye edilecek.
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FRAPS_TR 3 yıl
Gerçeği varken neden sanalı ile uğraşalım. Kafanızı bigisayarın ekranından kaldırıp gerçek dünyanın ne denli güzel olduğunu görün.
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Neyinkafasi 3 yıl
Bu bağışlarda bir limit yokmu ben şimdi 1 dolar bağışlasaydım oculus rift sahibi mi olacaktım?
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Fenomenon 3 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi
Bu bağışlarda bir limit yokmu ben şimdi 1 dolar bağışlasaydım oculus rift sahibi mi olacaktım?

1$ bağışlarsan 1$ bağışlamış olursun, sadece belli miktarda bağış yapan ödül olarak ürün alır.
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