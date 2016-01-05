Oculus Rift'e bağış yaptıysanız şanlısınız





6 Ocak 2016 tarihinde ön siparişe açacağı sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift için geliştirici Oculus VR'dan önemli bir adım geldi. Şirket ilk Kickstarter bağışçılarına memnun edecek güzel bir hediye hazırladı.

Bildiğiniz üzere Kickstarter sayesinde hayat bulmuş bir proje olan Oculus Rift, daha sonra Facebook bünyesine girdi ve son kullanıcı ile ulaşmaya oldukça yaklaştı. Çıkmasını ve özellikle fiyatını herkesin merakla beklediği başlık, Oculus VR'ın açıklamasına göre Kickstarter geliştirici sürümünü alacak kadar bağış yapanlara ücretsiz olarak hediye edilecek.

Son sürüm Oculus Rift'in yer aldığı hediye paketleri "Kickstarter Edition" olarak isimlendirilecek ve beraberinde ön sipariş yapanlara da gelecek olan Lucky's Tale ve EVE: Valkyrie oyunları yer alacak. Başlığın resmi olarak satışa çıkacağı 20 ülke dışındaki bağışçılar içinse özel bir alternatif oluşturulacak.

http://www.techradar.com/news/gaming/early-oculus-kickstarter-backers-will-get-a-rift-for-free-1312311