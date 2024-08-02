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Tam Boyutta Gör Instagram, Facebook ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Firma, tüm beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirini yüzde 22 artırarak 32 milyar dolar elde etti. Firmanın net geliri ise yüzde 72 gibi radikal bir yükseliş yaşayarak 13,47 milyar dolara ulaştı. Ancak, CEO Mark Zuckerberg’in hayal projelerini geliştiren Reality Labs bölümü yine milyarlarca dolar kaybetti.

Reality Labs kaybetmeye devam ediyor

Meta'nın artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerini barındıran Reality Labs birimi ilgili çeyrekte 4,48 milyar dolar zarar bildirdi. Böylelikle bu birim, 2020 yılının sonundan bu yana tek başına toplamda 50 milyar dolarlık zarar üretti.

Reality Labs biriminin gelirlerinin çok büyük bir kısmı şirketin Quest VR başlık ailesi ve Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerinden elde ediliyor. Bu bağlamda bir yıl önceki 276 milyon dolarlık gelire kıyasla Reality Labs, bu çeyrekte yüzde 28’lik bir büyümeyle 353 milyon dolar gelir elde etti. Bu, en azından olumlu bir gelişme.

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Sanal gerçeklik pazarı halen büyüme ve gelişme aşamasında bulunuyor. Meta, milyarlarca dolar zarar ediyor olsa da bu alandaki en deneyimli ve güçlü şirketlerden birisi konumunda. Şirket, Quest 3 VR başlıklarını Apple’ın aksine sadece 499 dolara satıyor. Ayrıca Ray-Ban ile birlikte geliştirdiği akıllı gözlükleri de giderek daha fazla kullanıcıya erişiyor. Meta, özellikle akıllı gözlüğünü şirketin yapay zeka araçlarıyla da destekleyerek dikey entegrasyonda ilerliyor.

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Meta para basarken Zuckerberg’in hayali yine milyarlar kaybetti