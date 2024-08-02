Meta para basarken Zuckerberg’in hayali yine milyarlar kaybetti

Reality Labs kaybetmeye devam ediyor
Meta'nın artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerini barındıran Reality Labs birimi ilgili çeyrekte 4,48 milyar dolar zarar bildirdi. Böylelikle bu birim, 2020 yılının sonundan bu yana tek başına toplamda 50 milyar dolarlık zarar üretti.
Reality Labs biriminin gelirlerinin çok büyük bir kısmı şirketin Quest VR başlık ailesi ve Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerinden elde ediliyor. Bu bağlamda bir yıl önceki 276 milyon dolarlık gelire kıyasla Reality Labs, bu çeyrekte yüzde 28’lik bir büyümeyle 353 milyon dolar gelir elde etti. Bu, en azından olumlu bir gelişme.
Sanal gerçeklik pazarı halen büyüme ve gelişme aşamasında bulunuyor. Meta, milyarlarca dolar zarar ediyor olsa da bu alandaki en deneyimli ve güçlü şirketlerden birisi konumunda. Şirket, Quest 3 VR başlıklarını Apple’ın aksine sadece 499 dolara satıyor. Ayrıca Ray-Ban ile birlikte geliştirdiği akıllı gözlükleri de giderek daha fazla kullanıcıya erişiyor. Meta, özellikle akıllı gözlüğünü şirketin yapay zeka araçlarıyla da destekleyerek dikey entegrasyonda ilerliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.