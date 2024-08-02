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    Anlık Bildirim

    Meta para basarken Zuckerberg’in hayali yine milyarlar kaybetti

    Meta, yılın ikinci çeyreğinde tüm beklentileri aşan seviyede gelir ve kâr elde etti. Ancak CEO Mark Zuckerberg’in hayal projelerini geliştiren Reality Labs bölümü yine milyarlar kaybetti.
    Meta para basarken Zuckerberg’in hayali yine milyarlar kaybetti Tam Boyutta Gör
    Instagram, Facebook ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Firma, tüm beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirini yüzde 22 artırarak 32 milyar dolar elde etti. Firmanın net geliri ise yüzde 72 gibi radikal bir yükseliş yaşayarak 13,47 milyar dolara ulaştı. Ancak, CEO Mark Zuckerberg’in hayal projelerini geliştiren Reality Labs bölümü yine milyarlarca dolar kaybetti.

    Reality Labs kaybetmeye devam ediyor

    Meta'nın artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerini barındıran Reality Labs birimi ilgili çeyrekte 4,48 milyar dolar zarar bildirdi. Böylelikle bu birim, 2020 yılının sonundan bu yana tek başına toplamda 50 milyar dolarlık zarar üretti.

    Reality Labs biriminin gelirlerinin çok büyük bir kısmı şirketin Quest VR başlık ailesi ve Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerinden elde ediliyor. Bu bağlamda bir yıl önceki 276 milyon dolarlık gelire kıyasla Reality Labs, bu çeyrekte yüzde 28’lik bir büyümeyle 353 milyon dolar gelir elde etti. Bu, en azından olumlu bir gelişme.

    Sanal gerçeklik pazarı halen büyüme ve gelişme aşamasında bulunuyor. Meta, milyarlarca dolar zarar ediyor olsa da bu alandaki en deneyimli ve güçlü şirketlerden birisi konumunda. Şirket, Quest 3 VR başlıklarını Apple’ın aksine sadece 499 dolara satıyor. Ayrıca Ray-Ban ile birlikte geliştirdiği akıllı gözlükleri de giderek daha fazla kullanıcıya erişiyor. Meta, özellikle akıllı gözlüğünü şirketin yapay zeka araçlarıyla da destekleyerek dikey entegrasyonda ilerliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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