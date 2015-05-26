Oculus Rift'in geliştiricisi Oculus VR, Surreal Vision şirketini satın aldığını duyurdu

Başarılı bir Kickstarter projesiyle hayatımıza giren Oculus Rift'in geliştirici firması Oculus VR, resmi blog sitesi üzerinden duyurduğu kadarıyla Surreal Vision şirketini satın aldı.

Facebook'un sahip olduğu Oculus VR'ın bünyesine kattığı İngiltere merkezli Surreal Vision şirketi, uzun zamandır aktif olarak gerçek zamanlı 3D sahne oluşturma / tarama teknolojileri (Süreci örnekleyen video aşağıda) üzerine çalışıyor. Oculus VR'nın Surreal Vision'u satın almak için ödediği miktar hakkında açıklanmış resmi bir bilgi bulunmazken, şirketin geliştirdiği bu algoritmaların Oculus Rift için sanal ortamlar geliştirmede kullanılabileceği belirtiliyor.

Surreal Vision'un tarama algoritmasının hem sanal hem de arttırılmış gerçeklik odağında her koşulda (Gece / gündüz ve iç ya da dış mekan) çalışabildiği, bunun da birçok konuda inanılmaz kapılar arayabileceği söylenenler arasında yer alıyor.

2016 yılında tüketici sürümüyle raflardaki yerini alacak olan Oculus Rift'in sistem gereksinimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.connectedly.com/oculus-vr-acquires-surreal-vision-and-their-3d-scene-reconstruction-technology?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter