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Oculus Rift'in geliştiricisi Oculus VR, Surreal Vision şirketini satın aldığını duyurdu

4 yıl
2,3b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus Rift'in geliştiricisi Oculus VR, Surreal Vision şirketini satın aldığını duyurdu
 
Başarılı bir Kickstarter projesiyle hayatımıza giren Oculus Rift'in geliştirici firması Oculus VR, resmi blog sitesi üzerinden duyurduğu kadarıyla Surreal Vision şirketini satın aldı.
Facebook'un sahip olduğu Oculus VR'ın bünyesine kattığı İngiltere merkezli Surreal Vision şirketi, uzun zamandır aktif olarak gerçek zamanlı 3D sahne oluşturma / tarama teknolojileri (Süreci örnekleyen video aşağıda) üzerine çalışıyor. Oculus VR'nın Surreal Vision'u satın almak için ödediği miktar hakkında açıklanmış resmi bir bilgi bulunmazken, şirketin geliştirdiği bu algoritmaların Oculus Rift için sanal ortamlar geliştirmede kullanılabileceği belirtiliyor.
Surreal Vision'un tarama algoritmasının hem sanal hem de arttırılmış gerçeklik odağında her koşulda (Gece / gündüz ve iç ya da dış mekan) çalışabildiği, bunun da birçok konuda inanılmaz kapılar arayabileceği söylenenler arasında yer alıyor.
2016 yılında tüketici sürümüyle raflardaki yerini alacak olan Oculus Rift'in sistem gereksinimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.connectedly.com/oculus-vr-acquires-surreal-vision-and-their-3d-scene-reconstruction-technology?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KalemKolik 3 yıl
Facebook çok iyi bir politika izliyor. Cihaz kabul edilebilir seviyeye gelmeden çıkarmak istemiyorlar.Ben gerekirse 2-3 yıl daha beklerim.Eksik çıkıp 1 yıl sonra çok daha iyisi çıkınca ağlayanları görmek istemiyorum.Cihaz için hd yeterli değildi.Fullhd ve en son prototip ise 2k çıktı ve 2k kabul edilebilir seviyede olduğunu inceleyenler belirtti.Sanırım cihazın olmuş versiyonu için en az 4k çözünürlük gerekli.
Cihaz bu yüzyılın çıktığında en büyük icatların biri olacak.Basit bir teknoloji aletinden bahsetmiyoruz.Burada teknolojis dünyasında bir milattan bahsediyoruz.
Bu teknolojinin gerçekten sınırı yok.TV olsun sinema olsun bütün sektöre inanılmaz bir darbe vuracak.Önünde çok yol var ama sadece görüntü olarak değil.Tabiiki en önemlisi görüntü ama sonra ses için sonra duyu organları için gelişmeler olacaktır.Yani gerçekten evrene yolculuk yapacağız bu cihaz sayesinde. :)
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