Oculus VR, Xbox 360 kontrolcüsü ve Kinect'in arkasında yer alan Carbon Design firmasını satın aldı

Geçtiğimiz Mart ayında 2 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir miktara sosyal medya devi Facebook tarafından satın alınan Oculus VR (Sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift'in geliştiricisi), Xbox 360 kontolcüsü ve Kinect'in arkasında yer alan Carbon Design firmasını satın aldığını duyurdu.

Xbox 360'ın büyük beğeni toplayan kontrolcüsü ve ilk Kinect versiyonu yanında birçok farklı ürünün de altında imzası bulunan Carbon Design firmasının satın alma bedelini açıklamayan Oculus VR, firma ile yaklaşık 12 aydır ortak çalışmalar yürüttüklerini ve aralarına katılan Carbon Design çalışanlarının ürün mühendisliği grubunun önemli bir bileşeni haline geleceğini belirtiyor. Carbon Design'ın aynı zamandan Oculus araştırma ve geliştirme departmanıyla da yakından çalışacağı verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Carbon Design gibi oyun donanımları konusunda tecrübeli bir firmanın Oculus Rift'in ticari sürümü için Oculus VR'a yapacağı katkılar şimdiden büyük merak uyandırıyor. Oculus VR'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.oculusvr.com/blog/oculus-agrees-to-acquire-carbon-design-team/