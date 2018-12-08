Ödüllü Faraway serisinin dördüncü oyunu karşınızda

Google Play mağazasında yılın en iyi oyunlarından birisi olarak ödül alan Faraway bulmaca serisi dördüncü kez karşımızda. İlk oyundan bu yana çizgisini bozmayan serinin dördüncü oyunu da yine bulmacalarla dolu.

Faraway 4 neler sunuyor?

Faraway serisi farklı mekanlarda birçok bulmacayı çözmeye çalıştığınız bir oyun. 3 boyutlu mekanlarda bulmacadan başka herhangi bir aktivite mevcut değil. Bulmacaları çözdüğünüz oranda ilerliyorsunuz. Arka plan müziği de oldukça başarılı.

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Oyunda bir arkeolog olarak kazara bulduğunuz yapı sizi garip bir dünyaya ışınlıyor. Bu dünyada her adımda bir bulmaca var ve zaman zaman cevabı bir önceki adımınızda oluyor. Bulmacaları çözerek dünyanıza dönmeye çalışıyorsunuz.

Oyunda 20 farklı bölüm ücretsiz olarak sunuluyor. Bu da sizi uzun bir süre idare ediyor. Reklamlardan kurtulmak ve yeni bölümleri açmak için para ödemeniz gerekiyor.



