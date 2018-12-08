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Ödüllü Faraway serisinin dördüncü oyunu karşınızda

Bulmaca dolu seviyeleri ile ekran başında uzun saatler geçirdiğiniz Faraway serisi dördüncü kez mobil platformlardaki yerini aldı. Faraway 4: Ancient Escape oyunu haberimizde.
5 ay
5,9b
1
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Play mağazasında yılın en iyi oyunlarından birisi olarak ödül alan Faraway bulmaca serisi dördüncü kez karşımızda. İlk oyundan bu yana çizgisini bozmayan serinin dördüncü oyunu da yine bulmacalarla dolu.

Faraway 4 neler sunuyor?

Faraway serisi farklı mekanlarda birçok bulmacayı çözmeye çalıştığınız bir oyun. 3 boyutlu mekanlarda bulmacadan başka herhangi bir aktivite mevcut değil. Bulmacaları çözdüğünüz oranda ilerliyorsunuz. Arka plan müziği de oldukça başarılı.

Ayrıca Bkz. "Türkçe seslendirmeli Command & Conquer: Rivals indirmeye sunuldu"

Oyunda bir arkeolog olarak kazara bulduğunuz yapı sizi garip bir dünyaya ışınlıyor. Bu dünyada her adımda bir bulmaca var ve zaman zaman cevabı bir önceki adımınızda oluyor. Bulmacaları çözerek dünyanıza dönmeye çalışıyorsunuz.

Oyunda 20 farklı bölüm ücretsiz olarak sunuluyor. Bu da sizi uzun bir süre idare ediyor. Reklamlardan kurtulmak ve yeni bölümleri açmak için para ödemeniz gerekiyor.

Faraway 4: Google Play II App Store


 

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Bay Robot 5 ay
Videodan gördüğüm kadarıyla oynanış dinamiği berbat.
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