Office 2013 güncellemesinin adı Gemini olabilir

Haber Editörü
Teknoloji dünyasında Microsoft'un yıl sonuna doğru işletim sistemlerini ve hizmetlerini güncelleyeceği Blue yaklaşımı son günlerde gündemde oldukça yer ediniyor.
Bu yaklaşım altında Microsoft'un Windows Blue, Windows Server Blue, Windows Phone Blue, Windows Services Blue şeklinde firma içi kodlamalar yaptığı belirtiliyor. Son gündeme gelen bilgi ise Office 2013 için de bir güncellemenin hazırlandığı yönünde.
Gemini adı verilen güncelleme kısa süre önce pazara sunulmasına rağmen sonbahar döneminde Word, Excel, PowerPoint ve OneNote uygulamalarının yeni versiyonlarını kapsayacak. Gemini güncellemesinde bu ilk aşama iken, sonraki yıl da ikinci aşama devreye girecek.
Hâli hazırda OneNote ve Lync modern Windows arayüzünde çalışabilen uygulamalar. İlk güncellemede diğer Office üyeleri de modern Windows arayüzünde (Metro) çalışmaya elverişli hale gelecekken, ikinci aşamada ise Office 365 ürününe odaklanılacağı belirtiliyor.
Ancak güncellemelerin odak noktasında Office uygulamalarını platformdan bağımsız şekilde geliştirmek yatıyor.
http://www.zdnet.com/microsofts-office-gemini-windows-blues-twin-7000013195/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güncellemeden ibaret değil ekstra özellikler de geliyor.
Yani pantalonuna yamadan ibaret değil. Pantolunun kumaşı değişiyor eklemeler geliyor. Anlamışsındır.
Yok illa hala anlamadım diyorsan internete sızan Windows Blue iso su var x86 tabanlı: Bir dene ... Ne yolda olduklarını anlarsın.
Herkese selamlar
Office 2013 ün KMSnano adlı crack dosyası vardı sabit olarak kurulum yapılıyor. Kurulum bitince bi alkış sesi geliyor.
Benim sorunum şu: arkadaşıma da office 2013 yükledim. PC her açıldığında o alkış sesi geliyor. PC açıkkende ara ara program başlat çubuğuna gelip alkış sesi çıkarıp kayboluyo :) . Bu eklentiyi kaldırsam crack işlemi bozulur mu? Ne yapmalıyım? En kısa sürede yanıtlarınızı bekliyorum.
b.yuce@yandex.com