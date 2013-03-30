Office 2013 güncellemesinin adı Gemini olabilir





Teknoloji dünyasında Microsoft'un yıl sonuna doğru işletim sistemlerini ve hizmetlerini güncelleyeceği Blue yaklaşımı son günlerde gündemde oldukça yer ediniyor.





Bu yaklaşım altında Microsoft'un Windows Blue, Windows Server Blue, Windows Phone Blue, Windows Services Blue şeklinde firma içi kodlamalar yaptığı belirtiliyor. Son gündeme gelen bilgi ise Office 2013 için de bir güncellemenin hazırlandığı yönünde.





Gemini adı verilen güncelleme kısa süre önce pazara sunulmasına rağmen sonbahar döneminde Word, Excel, PowerPoint ve OneNote uygulamalarının yeni versiyonlarını kapsayacak. Gemini güncellemesinde bu ilk aşama iken, sonraki yıl da ikinci aşama devreye girecek.





Hâli hazırda OneNote ve Lync modern Windows arayüzünde çalışabilen uygulamalar. İlk güncellemede diğer Office üyeleri de modern Windows arayüzünde (Metro) çalışmaya elverişli hale gelecekken, ikinci aşamada ise Office 365 ürününe odaklanılacağı belirtiliyor.





Ancak güncellemelerin odak noktasında Office uygulamalarını platformdan bağımsız şekilde geliştirmek yatıyor.





http://www.zdnet.com/microsofts-office-gemini-windows-blues-twin-7000013195/