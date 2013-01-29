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Office 2013 ve Office 365 Home Premium çıktı

6 yıl
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Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Office 2013 ve Office 365 Home Premium çıktı
Microsoft'un üretkenlik paketi adı altında bireysel ve kurumsal kullanıcıların beğenisine sunduğu Office yazılımlarının son ürünleri Office 2013 ve Office 365 nihayet gün yüzüne çıktı.

Bugün itibariyle 162 ülkede indirilebilir içerik olarak kullanıma sunulan Office 2013'e Office.com adresi üzerinden erişilebiliyor. İndirilebilir içerik kısmına oldukça önem veren Microsoft, Office 2013 için kutulu içeriklere de yer verecek. Ancak, bu kutuların içerisinde DVD gibi fiziksel herhangi bir içeriğe yer verilmezken, bunun yerine aktivasyon kodları kutu içeriğinde yer alacak ve yazılımın kutusuz içerikte olduğu gibi indirilmesi istenecek. 

Word, Excel, PowerPoint ve OneNote'u içeren Office "Home and Student" paketi 139.99$'dan, "Home and Student" paketine ek olarak Outlook'u da bünyesinde bulunduran Home and Business paketi 219.99$'dan, Home Business paketine ek olarak Publisher ve Access yazılımlarını da bünyesinde bulunduran Office Professional ise 399.99$'dan satışa sunulmuş durumda. Söz konusu ücretler ödenerek satın alınabilen Office 2013 paketlerinin sadece bir PC üzerine yüklenebildiğini de belirtelim.

Office ürünlerini aylık veya yıllık abonelik modeliyle kullanıcılar ile buluşturan Office 365 ise, yine benzer bir şekilde kullanıcıların beğenisine sunulurken, bir kullanıcının evde kullandığı tüm cihazlarda ortak bir yazılım oluşturmayı planlıyor. İçerisinde Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Outlook, Publisher ve Access yazılımlarının bulunduğu Office 375 Home Premium paketi aylık ücretin 9.99$, yıllık ücretin ise 99.99$ olarak belirlendiği görülüyor. PC, Mac, Windows Tablet gibi beş farklı sistem üzerinde çalışabilen Home Premium paketi, 20 GB'lık ek SkyDrive depolama alanı ve Skype üzerinden dünya genelinde görüşme yapabilmek için aylık 60 dakika görüşme süresini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, Office 365 Home Premium paketinin bir ay boyunca ücretsiz olarak kullanılabildiğini de belirtelim.

http://www.theverge.com/2013/1/29/3927866/office-2013-pricing-office-365-subscriptions-available-now Yorum Yaz
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Hkans 6 yıl
Office 365 bana göre korsana bir nebze dur diyecek fiyatlarla geldi. Sürekli office programlarına ihtiyaç duyan ve kullanan büyük firmaların bu paketleri değerlendirmeleri avantajlı bir seçim olacaktır. İşletmelerin büyüklüğüne göre oluşturulan paketler her firmaya hitap ediyor. indeokurumsal.com/... adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Fiyat planları ödeme seçenekleri sade bir dille anlatılmış.
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TiSKE 5 yıl
Kullanıcı başına PC ye kurulabilir sürümü 27 TL / ay
Bunun neresi ucuz

30 pc kullanan şirket olsa
27 x 30 = 810 TL
810 x 12 = 9720 TL

9 tl dedikleri ile bir şey olmuyor
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DH Misafiri 6 yıl
Microsoft İngiltere'yi aradım Office 2013'ümü etkinleştirin dedim ama param yok dedim onlarda paranın lafı mı olur abi hemen hallediyoruz dediler ve verdikleri kodla etkinleştirdim.
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DH Misafiri 6 yıl
Fiyatın bu kadar iyi olacabileceğini hiç tahmin etmemiştim. Büyüksün Apple ve Microsoft.
Not: Apple ne alaka demeyin, içimden geldi.
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DH Misafiri 6 yıl
Kendi Download Sitenizi Yapmak İstiyorsanız wordpress.sx/... adresinden ücretsiz olarak web sitenizi oluşturabilirsiniz.
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OBA INC 6 yıl
Hem çok pahalı hemde tek PC ye izin veriyor. Apple 3 Mac'e kadar izin veriyor pek çok ürününde ve nerdeyse 10'da biri fiyatına veriyor. Fahiş bir fiyat politikası..
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mobi 6 yıl
Çok pahalı be
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DH Misafiri 6 yıl
Kampanya ile office 2010 almıştım ve office 2013'e ücretsiz yükseltme hakkına sahibim. Ne zaman yükseltebileceğim acep?
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360derece 6 yıl
399$ iyi para :)
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Shady 6 yıl
Geleneksel Office'den çok Office 365 oldukça iyi dürüyor. Sıkça ofis yazılımları kullananların mutlaka denemesi lazım.
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