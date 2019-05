Office 2013 ve Office 365 Home Premium çıktı

Microsoft'un üretkenlik paketi adı altında bireysel ve kurumsal kullanıcıların beğenisine sunduğu Office yazılımlarının son ürünleri Office 2013 ve Office 365 nihayet gün yüzüne çıktı.





Bugün itibariyle 162 ülkede indirilebilir içerik olarak kullanıma sunulan Office 2013'e Office.com adresi üzerinden erişilebiliyor. İndirilebilir içerik kısmına oldukça önem veren Microsoft, Office 2013 için kutulu içeriklere de yer verecek. Ancak, bu kutuların içerisinde DVD gibi fiziksel herhangi bir içeriğe yer verilmezken, bunun yerine aktivasyon kodları kutu içeriğinde yer alacak ve yazılımın kutusuz içerikte olduğu gibi indirilmesi istenecek.





Word, Excel, PowerPoint ve OneNote'u içeren Office "Home and Student" paketi 139.99$'dan, "Home and Student" paketine ek olarak Outlook'u da bünyesinde bulunduran Home and Business paketi 219.99$'dan, Home Business paketine ek olarak Publisher ve Access yazılımlarını da bünyesinde bulunduran Office Professional ise 399.99$'dan satışa sunulmuş durumda. Söz konusu ücretler ödenerek satın alınabilen Office 2013 paketlerinin sadece bir PC üzerine yüklenebildiğini de belirtelim.





Office ürünlerini aylık veya yıllık abonelik modeliyle kullanıcılar ile buluşturan Office 365 ise, yine benzer bir şekilde kullanıcıların beğenisine sunulurken, bir kullanıcının evde kullandığı tüm cihazlarda ortak bir yazılım oluşturmayı planlıyor. İçerisinde Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Outlook, Publisher ve Access yazılımlarının bulunduğu Office 375 Home Premium paketi aylık ücretin 9.99$, yıllık ücretin ise 99.99$ olarak belirlendiği görülüyor. PC, Mac, Windows Tablet gibi beş farklı sistem üzerinde çalışabilen Home Premium paketi, 20 GB'lık ek SkyDrive depolama alanı ve Skype üzerinden dünya genelinde görüşme yapabilmek için aylık 60 dakika görüşme süresini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, Office 365 Home Premium paketinin bir ay boyunca ücretsiz olarak kullanılabildiğini de belirtelim.

