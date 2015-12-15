Office 365 Planner'ın önizleme sürümü kullanıma sunuldu

Microsoft'un ilk olarak 22 Eylül tarihinde duyurduğu yeni Office 365 Planner uygulaması, söz verildiği gibi önizleme sürümüyle kullanıma sunuldu.

Office 365 Planner uygulaması ekiplerin çalışmalarını organize etmesini, yeni planlar hazırlamasını, görevler atamasını sağlıyor ve görsel kontrol paneli ile bildirimlerle herkesin süreçten haberdar olmasına yardımcı oluyor. Daha çok kurumsal alana yönelik bir çözüm olmasına rağmen Office 2016 kullanıcı tarafından da örneğin bir proje ya da tatil planlaması için kullanılabilen uygulama, grup içi dosya paylaşımı ve sohbet gibi görevleri de üzerine alabiliyor.

Oldukça modern bir arayüz ile hazırlanan Office 365 Planner, dahili tablo desteğiyle kullanışlı bir çözüm oluştururken, OneNote entegrasyonu ile alınan bütün notları bir arada tutabiliyor ve farklı planlar ile düzenli kalınmasına yardımcı oluyor.

Planner, Office 365 First Release kullanıcıları için dağıtıma çıkmış durumda. Konu hakkında Microsoft tarafından hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.techradar.com/news/software/business-software/microsoft-s-office-365-planner-is-now-available-in-preview-mode-1311148