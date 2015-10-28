Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Öğrencilerden işitme engellilere umut

İşitem engelli kişilerin yaşadıkları zorlukları aşabilmek adına hazırlanan LTCCS sistemi, hayata geçebilmek adına popüler bağış platformu Indiegogo'da destek arıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Öğrencilerden işitme engellilere umut

İşitme engelli kişiler, kendi dillerinin çok az insan tarafından biliniyor olmasıyla güdenlik hayat içerisinde birçok sorun yaşayabiliyorlar. Bu sorunları çözmek için özel bir cihaz geliştiren Daniil Frants (Daha 14 yaşında MIT Media Lab'da staj yapmış) ve ekibi, LTCCS olarak isimlendirdikleri bu cihazı hayata geçirebilmek adına Indiegogo'da destek arıyor.
Aşağıda yer alan tanıtım videosunda da görebileceği üzere oldukça genç bir ekip tarafından hazırlanan LTCCS (Live Time Closed Captioning System), yakaya takılacak mikrofon, cepe yerleştirilecek Raspberry Pi/Adafruit mikrobilgisayar ve Google Glass benzeri gözlük aparatı olmak üzere üç parçadan oluşuyor.
LTCCS sistemi, bu teknik altyapı ile işitme engelli kişilerin çevrelerindeki konuşmaları altyazı şekilde okumasına imkan tanıyor. Mikrofon oldukça gürültülü ortamlarda dahi sadece insanlar seslerini algılıyor ve bunları mikrobilgisayar üzerinde işleyerek gerek zamanlı olarak takılan ufak ekrana getiriyor. Bu sayede işitme engelli kişi duymuyor olsa da görerek ya da diğer bir deyişle okuyarak konuya hakim olabiliyor. 
 
Öğrencilerden işitme engellilere umut
Kablosuz olarak çalışma gösteriyor olmasıyla kullanım kolaylığı getiren LTCCS sistemi, yapılan açıklamalara göre çok az bir gecikme ile görevini yerini getiriyor. Şimdiden çalışabilen konsept bir versiyon hazırlayan ekip, hedefledikleri 400 bin dolar bağışla ise seri üretime geçebilmeyi hedefliyor. Böyle faydalı bir ürünü elde edebilmek içinse 650$ bağış yeterli oluyor.

https://www.indiegogo.com/projects/ltccs-the-live-time-closed-captioning-system#/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Patren 4 yıl
güzel gelişme inşallah zamanla diğer firmalarda böyle cihazlarda yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*siteci* 4 yıl
Harika bir cihaz olmuş. İşte teknolojinin böyle şeyler için kullanılması gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HatimİndirenSteveJOBS 4 yıl
Peki engelli kişi bişey söylemek istediğinde ne olacak karşı tarafın yine işaret dili bilmesi gerekecek.

Not: Videoyu izlemedim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fixriterzi 4 yıl HatimİndirenSteveJOBS
İşitme engellilerin anadan doğma engelli olan lar dışında çoğu konuşabilir
yani yüzde 80 konuşur sende anlarsın.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Playstation Paris Çıkarması "Playtation VR, GT Sports, Wild ve fazlası..." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim