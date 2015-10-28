Öğrencilerden işitme engellilere umut

İşitme engelli kişiler, kendi dillerinin çok az insan tarafından biliniyor olmasıyla güdenlik hayat içerisinde birçok sorun yaşayabiliyorlar. Bu sorunları çözmek için özel bir cihaz geliştiren Daniil Frants (Daha 14 yaşında MIT Media Lab'da staj yapmış) ve ekibi, LTCCS olarak isimlendirdikleri bu cihazı hayata geçirebilmek adına Indiegogo'da destek arıyor.

Aşağıda yer alan tanıtım videosunda da görebileceği üzere oldukça genç bir ekip tarafından hazırlanan LTCCS (Live Time Closed Captioning System), yakaya takılacak mikrofon, cepe yerleştirilecek Raspberry Pi/Adafruit mikrobilgisayar ve Google Glass benzeri gözlük aparatı olmak üzere üç parçadan oluşuyor.

LTCCS sistemi, bu teknik altyapı ile işitme engelli kişilerin çevrelerindeki konuşmaları altyazı şekilde okumasına imkan tanıyor. Mikrofon oldukça gürültülü ortamlarda dahi sadece insanlar seslerini algılıyor ve bunları mikrobilgisayar üzerinde işleyerek gerek zamanlı olarak takılan ufak ekrana getiriyor. Bu sayede işitme engelli kişi duymuyor olsa da görerek ya da diğer bir deyişle okuyarak konuya hakim olabiliyor.

Kablosuz olarak çalışma gösteriyor olmasıyla kullanım kolaylığı getiren LTCCS sistemi, yapılan açıklamalara göre çok az bir gecikme ile görevini yerini getiriyor. Şimdiden çalışabilen konsept bir versiyon hazırlayan ekip, hedefledikleri 400 bin dolar bağışla ise seri üretime geçebilmeyi hedefliyor. Böyle faydalı bir ürünü elde edebilmek içinse 650$ bağış yeterli oluyor.

https://www.indiegogo.com/projects/ltccs-the-live-time-closed-captioning-system#/