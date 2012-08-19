Olimpiyat oyunları süresince, ''YouTube'' üzerinden 231 milyon yayın izlendi

2012 Londra Olimpiyatları'nın çevrimiçi yayınında en büyük katkıyı sağlayan kanallardan biride hiç şüphesiz YouTube.





Geçtiğimiz hafta düzenlenen kapanış töreninin ardından YouTube oyunlar süresince kullanıma ilişkin bazı rakamları kamuoyu ile paylaştı. Londra'daki oyunlar esnasında YouTube üzerinden toplamda 231 milyon yayın izlendiği, bu rakamın 159 milyonunun NBC'nin Olimpiyata özel sitesi üzerinden izlendiği belirtilirken, geriye kalan rakamın ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin YouTube kanalı üzerinden geldiği açıklandı. ABD'de NBC üzerinden YouTube yayınlarına sağlanan erişimin %37'sinin de mobil kullanıcılar tarafından sağlandığı belirtildi. Youtube'un oyunlar sırasındaki görüntülenme sayısı ise 744 milyon olarak kayıtlara geçti.





Londra Olimpiyatları için oldukça önemli bir yayın kanalı işlevi gören YouTube'un yayınladığı rakamlara bakıldığında oldukça başarılı bir iş çıkardığını söylemek yanlış olmayacaktır.

http://youtube-global.blogspot.ca/2012/08/how-olympics-played-out-on-youtube.html