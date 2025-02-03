YouTube, Topluluklar özelliğini sunmaya başladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, geçtiğimiz yıl izleyicilerle içerik üreticilerinin YouTube'da bağlantı kurmasını kolaylaştıracak Topluluklar özelliğini tanıtmıştı. Şimdi bu özellik daha fazla kişiye açılıyor.

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Topluluklar, YouTube içerik oluşturucularının ve izleyicilerinin bağlantı kurabileceği kanallardaki özel alanlar. Bu alanlar kullanıcıların sohbet başlatmalarına ve sohbetlere katılmalarına, güncellemeleri paylaşmalarına ve ilişkiler kurmalarına olanak tanıyor. Topluluklar özelliği yalnızca mobilde kullanılabiliyor.

Topluluklar özelliğinin bir parçası olarak, hem kanal sahiplerine hem de izleyicilere gönderi oluşturma ve paylaşma seçeneği veriliyor. Ancak, yalnızca içerik oluşturucular Topluluklarında kimin gönderi paylaşacağına karar veriyor.

YouTube, Topluluklar özelliğini aktif ettiği kanallar için e-postayla bildirimde bulunacak ve içerik üretici, mobil kanal sayfasında özelliğin aktif edildiğine dair bir başlık görecek.

İçerik üreticilerin ve izleyicilerin sohbet edebileceği ve bağlarını güçlendirebileceği Topluluklar alanı yakında herkese açılacak.

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