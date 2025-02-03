YouTube, Topluluklar özelliğini sunmaya başladı

Topluluklar, YouTube içerik oluşturucularının ve izleyicilerinin bağlantı kurabileceği kanallardaki özel alanlar. Bu alanlar kullanıcıların sohbet başlatmalarına ve sohbetlere katılmalarına, güncellemeleri paylaşmalarına ve ilişkiler kurmalarına olanak tanıyor. Topluluklar özelliği yalnızca mobilde kullanılabiliyor.
Topluluklar özelliğinin bir parçası olarak, hem kanal sahiplerine hem de izleyicilere gönderi oluşturma ve paylaşma seçeneği veriliyor. Ancak, yalnızca içerik oluşturucular Topluluklarında kimin gönderi paylaşacağına karar veriyor.
YouTube, Topluluklar özelliğini aktif ettiği kanallar için e-postayla bildirimde bulunacak ve içerik üretici, mobil kanal sayfasında özelliğin aktif edildiğine dair bir başlık görecek.
İçerik üreticilerin ve izleyicilerin sohbet edebileceği ve bağlarını güçlendirebileceği Topluluklar alanı yakında herkese açılacak.Kaynakça https://support.google.com/youtube/thread/321825573?hl=en https://www.phonearena.com/news/youtube-expands-communities-feature_id167217 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P