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    ABD'de YouTube artık mobil cihazlardan çok TV'den izleniyor

    20. yılını kutlayan YouTube'un CEO'su Neal Mohan, video platformunun ABD'de artık mobil cihazlardan daha fazla televizyonlarda izlendiğini açıkladı.            
    ABD'de YouTube artık mobil cihazlardan çok TV'den izleniyor Tam Boyutta Gör
    2005 yılında hizmete giren YouTube 20. yılını kutlarken, video platformunun CEO'su Neal Mohan, ABD'de YouTube'un artık mobil platformlardan daha çok TV'de izlendiğini açıkladı. Nohan'ın aktardığına göre, insanlar her gün televizyonlarında 1 milyar saatten fazla YouTube içerikleri izliyor.

    YouTube, ABD'de iki yıldır en çok izlenen yayın hizmeti

    Nielsen'in verilerine göre, YouTube son iki yıldır ABD'de en çok izlenen yayın hizmeti konumunda. Şirket, bunu başarmak için TV uygulamasında önemli değişikler yaparak platformu tam teşekküllü bir yayın hizmetine dönüştürdü.

    Geçtiğimiz yıl YouTube, TV uygulamasının düzenini ayarlayarak kullanıcıların ekranın sağ tarafında videonun yorumlarını ve açıklamalarını açarken videonun sol tarafta oynatılabilmesini sağladı. Ayrıca, uzaktan kumandayla dizilerin bölümleri ve sezonları arasında kolayca geçiş yapmayı sağlayan arayüz öğeleri ekledi. Şirket son olarak, içerik oluşturucuların oyunlara ve etkinliklere gerçek zamanlı olarak yorum eklemesine olanak tanıyan "Watch With" özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı.

    Televizyonun kullanım şeklinin değiştiğini belirten Mohan, giderek daha fazla insan için TV izlemenin YouTube izlemek anlamına geldiğini söyledi. Ancak bu "yeni" televizyon izleme anlayışı eskisinden farklı. Daha etkileşimli ve podcast, canlı yayın, diziler ve hatta kısa videolar gibi çeşitli türlerden oluşuyor.

    Şirket ayrıca, YouTube TV'nin 8 milyon aboneyi geçtiğini, YouTube Premium ve Müzik abone sayısının ise 100 milyona ulaştığını açıkladı. Mohan, önümüzdeki dönemde YouTube TV'ye yeni özellikler ekleyeceklerini ve YouTube Premium abonelerine yeni avantajlar getireceklerini açıkladı.

    Kaynakça https://blog.youtube/inside-youtube/our-big-bets-for-2025/ https://www.theverge.com/news/609684/youtube-bigger-tvs-phones-streaming
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