ABD'de YouTube artık mobil cihazlardan çok TV'den izleniyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 2005 yılında hizmete giren YouTube 20. yılını kutlarken, video platformunun CEO'su Neal Mohan, ABD'de YouTube'un artık mobil platformlardan daha çok TV'de izlendiğini açıkladı. Nohan'ın aktardığına göre, insanlar her gün televizyonlarında 1 milyar saatten fazla YouTube içerikleri izliyor.

YouTube, ABD'de iki yıldır en çok izlenen yayın hizmeti

Nielsen'in verilerine göre, YouTube son iki yıldır ABD'de en çok izlenen yayın hizmeti konumunda. Şirket, bunu başarmak için TV uygulamasında önemli değişikler yaparak platformu tam teşekküllü bir yayın hizmetine dönüştürdü.

Geçtiğimiz yıl YouTube, TV uygulamasının düzenini ayarlayarak kullanıcıların ekranın sağ tarafında videonun yorumlarını ve açıklamalarını açarken videonun sol tarafta oynatılabilmesini sağladı. Ayrıca, uzaktan kumandayla dizilerin bölümleri ve sezonları arasında kolayca geçiş yapmayı sağlayan arayüz öğeleri ekledi. Şirket son olarak, içerik oluşturucuların oyunlara ve etkinliklere gerçek zamanlı olarak yorum eklemesine olanak tanıyan "Watch With" özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı.

Netflix gibi platformlar influencer içeriklerine yöneliyor 1 hf. önce eklendi

Televizyonun kullanım şeklinin değiştiğini belirten Mohan, giderek daha fazla insan için TV izlemenin YouTube izlemek anlamına geldiğini söyledi. Ancak bu "yeni" televizyon izleme anlayışı eskisinden farklı. Daha etkileşimli ve podcast, canlı yayın, diziler ve hatta kısa videolar gibi çeşitli türlerden oluşuyor.

Şirket ayrıca, YouTube TV'nin 8 milyon aboneyi geçtiğini, YouTube Premium ve Müzik abone sayısının ise 100 milyona ulaştığını açıkladı. Mohan, önümüzdeki dönemde YouTube TV'ye yeni özellikler ekleyeceklerini ve YouTube Premium abonelerine yeni avantajlar getireceklerini açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

ABD'de YouTube artık mobil cihazlardan çok TV'den izleniyor