Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite aboneliği geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, daha uygun fiyatlı YouTube Premium abonelik seçeneğini ilk olarak Amerika, Avustralya, Almanya ve Tayland’daki kullanıcılarına açacak. Peki, YouTube Premium Lite neler sunacak?

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Müzik videolarında reklam gösterilecek

YouTube Premium Lite aboneliği, kullanıcıların çoğu YouTube videosunu reklamsız izlemesine olanak tanıyacak. Ancak bir sorun var; müzik videolarında reklam çıkacak. Müzik dahil tüm videolardan reklamları kaldıran YouTube Premium'un aksine, Premium Lite yalnızca normal videolardaki reklamları kaldıracak, müzik videolarındaki reklamları kaldırmayacak. Ayrıca arka planda oynatma ve YouTube Müzik’e erişim gibi tüm özelliklere sahip olmayacak.

Google, daha uygun fiyatlı olacağı söylenen Premium Lite üyelikle çoğu videoda reklamları atlamak isteyen ancak Premium hizmetinin tüm ek avantajlarına ihtiyaç duymayan kullanıcıları hedefliyor. YouTube Premium abonelik fiyatı ABD'de 13.99 dolar, Türkiye'de 79,99 TL.

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Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite abonelik geliyor