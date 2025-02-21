Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite aboneliği geliyor

Müzik videolarında reklam gösterilecek
YouTube Premium Lite aboneliği, kullanıcıların çoğu YouTube videosunu reklamsız izlemesine olanak tanıyacak. Ancak bir sorun var; müzik videolarında reklam çıkacak. Müzik dahil tüm videolardan reklamları kaldıran YouTube Premium'un aksine, Premium Lite yalnızca normal videolardaki reklamları kaldıracak, müzik videolarındaki reklamları kaldırmayacak. Ayrıca arka planda oynatma ve YouTube Müzik’e erişim gibi tüm özelliklere sahip olmayacak.
Google, daha uygun fiyatlı olacağı söylenen Premium Lite üyelikle çoğu videoda reklamları atlamak isteyen ancak Premium hizmetinin tüm ek avantajlarına ihtiyaç duymayan kullanıcıları hedefliyor. YouTube Premium abonelik fiyatı ABD'de 13.99 dolar, Türkiye'de 79,99 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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