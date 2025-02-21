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    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı YouTube Premium Lite aboneliği geliyor

    Google, 2023'te kaldırdığı uygun fiyatlı YouTube Premium aboneliğini geri getirmeye hazırlanıyor. YouTube Premium Lite abonelik yakında birkaç ülkede kullanıma sunulacak.
    Youtube Premium Lite abonelik fiyatı & özellikleri  Tam Boyutta Gör
    Google, daha uygun fiyatlı YouTube Premium abonelik seçeneğini ilk olarak Amerika, Avustralya, Almanya ve Tayland’daki kullanıcılarına açacak. Peki, YouTube Premium Lite neler sunacak?

    Müzik videolarında reklam gösterilecek

    YouTube Premium Lite aboneliği, kullanıcıların çoğu YouTube videosunu reklamsız izlemesine olanak tanıyacak. Ancak bir sorun var; müzik videolarında reklam çıkacak. Müzik dahil tüm videolardan reklamları kaldıran YouTube Premium'un aksine, Premium Lite yalnızca normal videolardaki reklamları kaldıracak, müzik videolarındaki reklamları kaldırmayacak. Ayrıca arka planda oynatma ve YouTube Müzik’e erişim gibi tüm özelliklere sahip olmayacak.

    Google, daha uygun fiyatlı olacağı söylenen Premium Lite üyelikle çoğu videoda reklamları atlamak isteyen ancak Premium hizmetinin tüm ek avantajlarına ihtiyaç duymayan kullanıcıları hedefliyor. YouTube Premium abonelik fiyatı ABD'de 13.99 dolar, Türkiye'de 79,99 TL.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 4 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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