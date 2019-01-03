Olympus, spor odaklı kamerasını tanıtmaya hazırlanıyor

2018 yılını durgun bir şekilde geçiren kamera üreticisi Olympus, 2019'a hızlı bir giriş yapmak istiyor. Şirket 24 Ocak tarihinde çok hızlı, sağlam ve spor odaklı bir fotoğraf makinesi olan OM-D EM-1 Mark II'nin halefini tanıtmaya hazırlanıyor.

Spor etkinlikleri için üretildi

https://www.youtube.com/watch?v=Lf6nx1VmnQs

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Şirketin resmi Youtube sayfasında yayınlananvideodaki birkaç fotoğraf çekimine bakacak olursak, yeni kameranın hızlıyakalamak için kullanılacağını ve suya daolacağını söyleyebiliriz. Bununla beraber kullanıcıların en merak ettiği konu ise kameranın tam olarak kare olup olmayacağı. Bununla ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.Rakipleri Nikon, Canon ve Sony ile çetin birgirmeye hazırlanan Olympus'un yeni fotoğraf makinesi ile ilgili sızıntıların devam etmesini bekliyoruz. Resmi olarak 24 Ocak'ta tanıtılacak olan cihazınveile ilgili bilgilerin de önümüzdeki günlerde açığa çıkması bekleniyor.