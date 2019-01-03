Olympus, spor odaklı kamerasını tanıtmaya hazırlanıyor

Teknoloji Editörü
2018 yılını durgun bir şekilde geçiren kamera üreticisi Olympus, 2019'a hızlı bir giriş yapmak istiyor. Şirket 24 Ocak tarihinde çok hızlı, sağlam ve spor odaklı bir fotoğraf makinesi olan OM-D EM-1 Mark II'nin halefini tanıtmaya hazırlanıyor.
Spor etkinlikleri için üretildiŞirketin resmi Youtube sayfasında yayınlanan 19 saniyelik videodaki birkaç fotoğraf çekimine bakacak olursak, yeni kameranın hızlı aksiyon sahnelerini yakalamak için kullanılacağını ve suya da dayanlıklı olacağını söyleyebiliriz. Bununla beraber kullanıcıların en merak ettiği konu ise kameranın tam olarak kare olup olmayacağı. Bununla ilgili bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.
Rakipleri Nikon, Canon ve Sony ile çetin bir rekabete girmeye hazırlanan Olympus'un yeni fotoğraf makinesi ile ilgili sızıntıların devam etmesini bekliyoruz. Resmi olarak 24 Ocak'ta tanıtılacak olan cihazın fiyat ve teknik detayları ile ilgili bilgilerin de önümüzdeki günlerde açığa çıkması bekleniyor.
https://www.youtube.com/watch?v=Lf6nx1VmnQs Yorum Yaz Paylaş Tweetle