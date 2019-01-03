Samsung, otomobiller için geliştirdiği Exynos Auto V9 yonga setini duyurdu

Akıllı telefon üreticisi Samsung'un amiral gemisi modellerinde kullandığı Exynos yonga setlerini hepimiz biliyoruz. Şirket geçmişte Exynos yonga setlerini otomobillerdeki bilgi-eğlence sistemlerine entegre edeceğini ve bunun için de Audi ile birlikte çalışacaklarını açıklamıştı. Şimdi ise Exynos Auto V9 olarak adlandırılan bu yonga setinin detayları ortaya çıktı.

İlk olarak Audi otomobillerde kullanılacak

Gelişmiş bilgi-eğlence sistemleri için tasarlanan Exynos Auto V9, daha güvenli ve daha keyifli bir deneyim için içeriğin birden fazla ekranda görüntülenebilmesine olanak sağlıyor. 8nm teknolojisi ile üretilen yonga seti maksimum 2.1 GHz hıza çıkabilen sekiz ARM Cortex-A76 çekirdeği ve HiFi 4 dijital sinyal işlemcisi barındırıyor.

https://www.zdnet.com/article/samsung-to-supply-8-nanometre-v9-chips-for-audi-cars/

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Samsung yöneticilerindenkonuyla ilgili olarak: "Yeni Exynos Auto ürün serisini tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Endüstrinin katı güvenilirlik gereksinimleri için, Exynos Auto V9 ile başlayarak, yeni nesil araç içi bilgi-eğlence sistemlerine güçlü bir işlemci performansı sağlayacağız." Exynos Auto V9 başlangıç olarakmarka otomobillerde kullanılacak. Şirket, önümüzdeki dönemde bu yonga setlerini diğer markalarda da görebileceğimizi ifade ediliyor.