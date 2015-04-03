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OnLive bulut tabanlı oyun hizmeti kapıya kilit vurdu

4 yıl
2,2b
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9
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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OnLive bulut tabanlı oyun hizmeti kapıya kilit vurdu

İlk lanse edildiğinde oyun dünyasında yeni bir dönemin kapısını açma sözü veren ve uzak sunucular üzerinde oynattığı oyunları internet üzerinden minik konsoluna aktararak en popüler oyunları kullanıcılara sunmaya çalışan OnLive büyük bir hayal kırıklığının ardından kapısına kilit vuruyor. 

Gerek fiyatların yüksekliği, gerek aktarım kalitesinin kötülüğü gerekse de genişbant internet gereksinimi nedeniyle büyük ilgi göremeyen OnLive, 2012 yılında mali krize girmiş ve işten çıkarmalar yaşanmıştı. Sunduğu hizmeti yine de devam ettirmeye çalışan OnLive bir süre önce Sony tarafından satın alınmıştı. 

5 yıl boyunca aksaklığa uğramadan bulut oyun hizmetini sürdüren OnLive artık teknolojileri ile birlikte PlayStation Now platformuna dahil oluyor ve asıl hizmetini sona erdiriyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre 30 Nisan 2015 tarihinde tüm kullanıcı bilgileri, kayıtlı oyunlar ve başarı verileri silinecek. 

OnLive satın alınan hizmet ve donanım için herhangi bir iade yapmayacak. Ancak 1 Şubat 205 tarihinden sonra alınan konsollar için para iadesi gündemde. Müşterilerin bu bakımdan firma ile irtibat kurması gerekiyor. Bu tarihten sonra PS4 kullanıcıları aylık 20$ karşılığında PS3 oyunlarını PS Now platformu üzerinden bulut altyapısını kullanarak video akışları şeklinde oynayabilecek. 

Sony daha önce de GaiKai bulut oyun hizmetini satın alarak bünyesine katmıştı. Bu bakımdan OnLive mantığında bulut üzerinden oyun oynatabilecek ciddi bir firma kalmadı ve bu konsept de tarihe gömülmüş oldu. 

http://www.digitaltrends.com/gaming/onlive-streaming-games-shutting-down-on-april-30-due-to-sony-buyout/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Beybifeys 4 yıl en beğenilen
Adamlar 5 yıldır hizmet veriyor ama bu hizmetten dünyanın haberi olmazsa tabiki kalkınamazlar. Her bölgeye ayrı sunucu zinciri açıp uygun fiyatlı üyeliklerle kâr edebilecekken şu duruma düşmeleri tamamen kendi hatalarıdır. Nvidia Grid ile bakın neler yapacak.
Adamlar 5 yıldır hizmet veriyor ama bu hizmetten dünyanın haberi olmazsa tabiki kalkınamazlar. Her bölgeye ayrı sunucu zinciri açıp uygun fiyatlı üyeliklerle kâ...
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Görmebak 4 yıl
Bu sistemin bir daha doğması çok uzun zaman sonra olur sonuçta günümüzdeki bilgisayar sistemleri ne için satılıyor daha iyi oyun oynatması,daha iyi çıktı alması vb. nedenlerle satılıyor şimdi sen bunca para kazanma yolunu kapatıp biz bulut sistemiyle internet üzerinden size oyun oynatıyoruz derseniz tabi ki de büyük abiler bir tepki gösterir aynı onlive de olduğu gibi fazla destek görememesinin sebebi buydu aslında gelecekte elbette tekrar doğacaktır bu tür sistemlerde şuanlık parayı cebe indirmeye bakıyor abiler
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xmasx 4 yıl
Sony patentlerini satin almis
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01myavuz 4 yıl
Yamyam Sony bunuda yemiş.
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korayus 4 yıl
3 yıl kadar önce teknoseyir incelemişti ordan haberim olmuştu böyle bir teknoloji ile.
Zamanla gelişecek alt yapı sorunları düzelecek derken kökten gitti, üzüldüm doğrusu. teknoseyir.com/...
Fakat bence 1-2 yıl içerisinde bu teknoloji yeniden doğacak çünkü hayatın akışı bunu gerektiriyor. Cihazlar daha hafif ve daha az pil kullanmak zorunda. Bunu da ancak onlive gibi bulut bilişim ile çözebilecekler.
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darkest earth 4 yıl
Nvidia Grid varken, FullHD 60FPS, 100-150 ms gecikme sunarken kim napsın OnLive'ı?
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Fenomenon 4 yıl
haberim dahi yoktu :) fikir olarak güzelmiş aslında ama demek ki fazla alıcı bulamadı.
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a_y_k_u_t 4 yıl
En ciddi kullanıcılarından biriydim. Bana göre 2013 sonundaki güncellemeye kadar mükemmel bir sistemdi. Tepki süresi biraz kötü olsada, ekran kartsız laptopta world of tanks oynamak zevkliydi :) Zaten savaşlar deneme süresinden kısa sürdüğü için süre bitiyordu tekrar açıyordum oyunu :D Ah ah :(
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Beybifeys 4 yıl en beğenilen
Adamlar 5 yıldır hizmet veriyor ama bu hizmetten dünyanın haberi olmazsa tabiki kalkınamazlar. Her bölgeye ayrı sunucu zinciri açıp uygun fiyatlı üyeliklerle kâr edebilecekken şu duruma düşmeleri tamamen kendi hatalarıdır. Nvidia Grid ile bakın neler yapacak.
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Uçan Gergedan 4 yıl
Fikir çok güzeldi, Gel gör ki yetersiz bantgenişliği yüksek ping sorunu.

Üzücü.
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