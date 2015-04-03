OnLive bulut tabanlı oyun hizmeti kapıya kilit vurdu

İlk lanse edildiğinde oyun dünyasında yeni bir dönemin kapısını açma sözü veren ve uzak sunucular üzerinde oynattığı oyunları internet üzerinden minik konsoluna aktararak en popüler oyunları kullanıcılara sunmaya çalışan OnLive büyük bir hayal kırıklığının ardından kapısına kilit vuruyor.





Gerek fiyatların yüksekliği, gerek aktarım kalitesinin kötülüğü gerekse de genişbant internet gereksinimi nedeniyle büyük ilgi göremeyen OnLive, 2012 yılında mali krize girmiş ve işten çıkarmalar yaşanmıştı. Sunduğu hizmeti yine de devam ettirmeye çalışan OnLive bir süre önce Sony tarafından satın alınmıştı.





5 yıl boyunca aksaklığa uğramadan bulut oyun hizmetini sürdüren OnLive artık teknolojileri ile birlikte PlayStation Now platformuna dahil oluyor ve asıl hizmetini sona erdiriyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre 30 Nisan 2015 tarihinde tüm kullanıcı bilgileri, kayıtlı oyunlar ve başarı verileri silinecek.





OnLive satın alınan hizmet ve donanım için herhangi bir iade yapmayacak. Ancak 1 Şubat 205 tarihinden sonra alınan konsollar için para iadesi gündemde. Müşterilerin bu bakımdan firma ile irtibat kurması gerekiyor. Bu tarihten sonra PS4 kullanıcıları aylık 20$ karşılığında PS3 oyunlarını PS Now platformu üzerinden bulut altyapısını kullanarak video akışları şeklinde oynayabilecek.





Sony daha önce de GaiKai bulut oyun hizmetini satın alarak bünyesine katmıştı. Bu bakımdan OnLive mantığında bulut üzerinden oyun oynatabilecek ciddi bir firma kalmadı ve bu konsept de tarihe gömülmüş oldu.

http://www.digitaltrends.com/gaming/onlive-streaming-games-shutting-down-on-april-30-due-to-sony-buyout/